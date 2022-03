‘Winterreise’ is een levensles in 24 liederen

Thomas Oliemans ‘Winterreise heb je nooit uit, elke uitvoering is een nieuwe reis’

Thomas Oliemans (44) zette al als puber voor het eerst liederen uit Winterreise op zijn lessenaar. Er volgden twee (heel verschillende) cd-opnames in 2006 en 2019 en talloze concerten. Nu is Oliemans te beluisteren op een 25-delige podcast over Winterreise, die tot in Iran en Kenia al 45 duizend keer werd gestreamd. Volgende week zingt hij de cyclus in het Concertgebouw, waarbij hij zichzelf achter de vleugel begeleidt: een unicum.

Thomas Oliemans maakte een podcast over Winterreise. Zijn concert op 24/3 (uitverkocht) wordt gestreamd (€7,50). Foto Marco Borggreve

„Sommige zangers wachten liefst met Winterreise tot ze er ‘rijp’ voor zijn. Bij mij werkte het omgekeerd. Het besef dat velen Winterreise zien als iets hoogs en subliems wekte bij mij als puber instinctief een Indiana Jones-achtige ontdekkingslust.

„Winterreise heb je nooit uit. Elk jaar zing ik de cyclus zeker vier of vijf keer, en elke uitvoering vat ik op als een nieuwe reis. Wat dat betreft heeft Winterreise in bredere zin mijn ideaalbeeld van een goed recital gevormd; je wil dat er altijd iets wordt verteld over het leven, over je eigen mens-zijn. Bij Schubert gaan tekst én muziek over die vragen.

„Onze Winterreise-podcast is al 45 duizend keer beluisterd. Dat levert troostrijk bewijs dat mensen helemaal niet altijd alles sneller, simpeler en korter willen. Maar ik zeg er meteen bij: om van Winterreise te houden, hoef je er niets van te weten. Het ergert me juist dat er vaak zo pretentieus over wordt gedaan. ‘Het is Liedkunst, Duits en diep, het duurt lang, het gaat over de dood!’ Onzin: de meeste Netflix-series zijn ingewikkelder en duren langer. Maar ik denk wel: de ontroering die Schubert teweegbrengt, komt voort uit technische en architectonische elementen. En daar kun je lang over praten en lang naar luisteren – als je het leuk vindt.

„Ik begon als kind met zingen vanachter de piano. Deze week breng ik Winterreise ook op die manier. Het is een experiment. Wat ik hoop is dat ik, zo zonder piano-partner, iets win in intimiteit en directheid. De liederen gaan immers over de rauwste vorm van alleen-zijn: ergens is het dan raar dat je die altijd staat te zingen met een pianist naast je, voor een volle zaal. Nog een voordeel: een klassiek liedrecital is opeens nauwelijks meer van een singer-songwriter-concert te onderscheiden. Is het Nick Cave? Nee, het is Schubert!”

Michael Wilmering ‘Winterreise is vergelijkbaar met het lijdensverhaal van Christus’

Met zijn heldere bariton geeft Michael Wilmering (33) Schuberts Winterreise op zijn pas uitgekomen cd een bedrieglijke elegantie mee. Aan de tederheid van zijn hoogte hoor je dat hij het beste met de liefde voor had. Luister je verder, dan is zijn visie ook duister en gepijnigd.

Michael Wilmering bracht Winterreise net uit op cd. Liederen uit Winterreise zingt hij op 22/4 in het Concertgebouw Amsterdam. Foto Hilde Harshagen

„Tijdens de corona-lockdown had ik het gevoel dat Winterreise relevanter was dan ooit. De controle viel weg, de omstandigheden nodigden me uit tot het inspecteren van mijn binnenwereld. Dat is precies waar Winterreise over gaat. Het is een levensles in 24 delen – een verhaal over transformatie, vergelijkbaar met het lijdensverhaal van Jezus Christus of het boeddhistische verlichtingsverhaal van Siddharta.

„Ik ben zelf als baby van 4 maanden uit Colombia geadopteerd. Me ergens thuis kunnen voelen was altijd erg belangrijk voor mij. Door Winterreise te zingen heb ik geleerd dat een beetje los te laten. Het enige wat blijvend is, is je innerlijke stem. Luister naar die stem, leer je dáár thuis te voelen. De gepijnigde ik-figuur in de liederen had allang op kunnen geven, maar hij kiest ervoor toch die lange reis te ondernemen. Hij gaat maar door, lied na lied, doorloopt talloze emoties. Daarin kun je je als zanger en als luisteraar voortdurend herkennen, en daarin schuilt ook de kracht en de aantrekkingskracht.

„Als bariton zijn er een aantal grote werken en rollen waarmee je liever wacht. Winterreise geldt als zo’n werk, net als de Christus-rol in Bachs Matthäus-Passion. Grappig genoeg kwamen beide op mijn pad nu ik 33 ben, zo oud als Christus toen hij stierf: dit seizoen zing ik ook de Christus-rol voor het eerst. Ik denk zelf dat er ook een meerwaarde is van het zingen van Winterreise als je níet oud bent.

„Oké, er zijn al vele uitvoeringen door de allerbeste zangers, maar veel mensen van mijn leeftijd hebben daar geen idee van en veel vrienden van me leren dit werk nu pas kennen – door mij. De verspreiding van een groot kunstwerk een zetje geven op je eigen kleine wijze, dat is toch je taak als artiest?

„Winterreise werpt me terug op mijn vocale basis. Neem een lied als ‘Der Wegweiser’: dat is heel rauw en transparant, je kunt je nergens verschuilen. Om zo’n lied goed te zingen, moet je jezelf in de ogen kijken en compromisloos aanwezig zijn in het moment, vanaf de eerste adem. Met mooi zingen kom je er niet. Eigenlijk ga je als Wintereise-zanger met je publiek op een lange, louterende reis. Maar het verloop kun je niet plannen, anders wordt het effect bestudeerd. Alleen door juist alle plannen op te geven kun je gebracht worden waar je nog niet eerder was. Dat is het mooiste van ons vak.”

Robert Holl ’Er schuilt zo veel wanhoop in de liederen van Winterreise’

Bas Robert Holl (75) is de beroemdste en ervarenste Nederlandse liedzanger ooit. Zijn eerste Winterreise zong hij als student. Holl verzorgde naast talloze uitvoeringen en aan Schubert gewijde masterclasses ook drie opnames van de Winterreise . Deze week zingt hij „,misschien wel zijn laatste Winterreise” in Utrecht.

„Mijn eerste Winterreise stond gepland in mijn eerste conservatoriumjaar, maar toen werd ik hees. Het duurde zeven jaar voor het er alsnog van kwam, en daar ben ik blij om. In de tussentijd had ik 100 andere Schubert-liederen gezongen: ik was er meer klaar voor.

Robert Holl zingt Winterreise op 19 maart in TivoliVredeburg Utrecht als deel van/voorproefje op Int. Liedfestival Zeist (13-22 mei). Foto Benjamin Ealovega

„Winterreise is een onvoorstelbaar stuk. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Niets ontstaat uit het niets, en het zoeken naar de oorsprong van zo’n meesterwerk – dat vind ik interessant. ‘Der Liedler’, een lied dat Schubert componeerde als 18-jarige, is een hele interessante voorloper. Maar de diepe somberheid van Winterreise, de duisternis, de doelloosheid…. die verklaar je er niet mee. Toen Schubert de eerste twaalf liederen aan zijn vrienden liet horen, waren ze verbluft. Alleen ‘Der Lindenbaum’, dat nu ook het bekendste lied is, kon ze bekoren. Schubert zelf vond Winterreise zijn beste werk.

„De beelden in je hoofd worden naarmate je zelf ouder wordt steeds talrijker. Tijdens een uitvoering verplaats ik me zo goed mogelijk in het poëtisch-ik die de winterse reis onderneemt. Mijn docent, bas-bariton Hans Hotter, vond dat je als liedzanger alleen moet beschrijven wat er gebeurt. Inleving ging hem te ver. Te luid, daar was hij ook tegen. Maar ik vind dat je dan dimensies mist. Je moet juíst grenzen oprekken en verleggen. Als alles beheerst klinkt en je je niet inleeft, doe je het stuk tekort. Maar je moet je emotie wel doseren. Oók je hoofd erbij houden.

„Winterreise is me heilig, maar een uitvoering zou ik niet snel zelf initiëren. Ik programmeer liever een afwisselend Schubert-recital, waarin ik meer kleuren en sferen kan opzoeken dan alleen uitzichtloosheid. Geloof, hoop, liefde – die zijn de ik-figuur in Winterreise allemaal ontvallen. Er is zoveel wanhoop in deze 24 liederen dat Brahms vond dat je het publiek hooguit een paar ervan op één avond kon aandoen. Maar Schubert geloofde in de muziek en kunst als gidsen naar een betere wereld.

„Als ik met jonge zangers werk aan Winterreise, focus ik op de tekst: hoe je die zo goed mogelijk tot uitdrukking brengt. Wanneer je de tekst en de noten heel getrouw omzet in klank, wek je het stuk als vanzelf tot leven. En als dát lukt, word je als zanger geïnspireerd. Zeker bij Schubert. Met Wolfs Michelangelo Lieder en Brahms Ernste Gesänge vormt Winterreise de top 3 van diepzinnigste lied-werken. Maar Wolf en Brahms evenaren niet de eenheid tussen muziek en tekst die tekenend is voor Schubert.

„Ik ben 75. Zing ik door, houd ik op? En niemand die je zegt: vroeger was je beter, stop ermee! Gelukkig is mijn vrouw wél kritisch. Dus het zou goed kunnen zijn dat dit mijn laatste Winterreise is. En daar zou ik ook vrede mee hebben.”

Florian Just ‘Winterreise is eigenlijk een eenmansopera’

Florian Just zingt Winterreise met het Ragazze Quartet op zondag 20/3 om 11uur in het gemeentehuis Bloemendaal. Foto Jeroen van Zijp

Bariton Florian Just (44) heeft een droom: Winterreise combineren met videokunst, om de beelden die hij zelf ziet ook voor het publiek toonbaar te maken. Deze week zingt hij de cyclus in bewerking voor strijkkwartet, samen met het Ragazze Quartet.

„Een bundel met Schuberts liedcycli was de eerste bladmuziek die ik als 19-jarige zelf kocht. Het duurde nog wel even voor ik Winterreise ook integraal zong. Ik herinner me vooral de uitvoering door mijn docent Udo Reinemann in het Amsterdamse Concertgebouw. Zijn haar was wit, zijn leven bijna voltooid en ik was zo onder de indruk dat ik bijna moest huilen. Winterreise gaat ook héél ver in de uitgedrukte emoties van verdriet, woede, wanhoop en liefde, het is eigenlijk een oneman’s opera.

„Elke Winterreise die ik zing, ervaar ik anders. Wat constant is: ik zing nooit van blad en volg geen innerlijke routekaart. De eerste twaalf liederen zijn zwaar; die doen een enorm beroep op je vocale krachten. En dan ben je pas op de helft… Na 23 liederen ben ik gesloopt en dan volgt het wonderlijke slotlied ‘Der Leiermann’. Als het daarna dan secondelang stil is in de zaal, weet je: ik heb die rare metafysische magie weten te treffen. Dan ben ik zelf ook aangedaan.

„Winterreise is als één lied in 24 stations. Soms vraagt men me een van de liederen los te zingen. Onmogelijk! Nou… bij Der Lindenbaum gaat misschien nog, dat is een soort volkslied en de daarin bezongen worsteling van de ik-figuur heeft nog een reële melancholie. Maar liederen als Irrlicht, Die Nebensonnen en Der Leiermann, daarin is de sfeer zo onthecht… daar zou ik losgezongen niks mee kunnen.

„Als ik toch één lievelingslied moest noemen, dan Frühlingstraum. Het begint in de droomwereld waar de ik-figuur als het ware lied na lied in- en uitglijdt, maar hier wordt die sfeer opgeschrikt door de werkelijkheid van een kraaiende haan en storm en duister en kou. Vervolgens is daar dat hartverscheurende moment, waarop je het publiek direct aanspreekt: „Ihr lacht wohl über den Träumer, Der Blumen im Winter sah?’ Uitlachen, ja, maar redden kunnen ze hem niet. En volgens mij redt deze ik-figuur het ook niet. Hij maakt nergens contact, met niks en niemand. Maar hij blijft wel proberen zijn donkere gedachten weg te drukken, een uitweg te zoeken. Het liefdesverdriet waarmee de cyclus begint, zie ik als een katalysator. Het echte bezongen leed is groter: het is de pijn van iemand die het leven niet aankan.

„De afgelopen twee jaar heb ik Winterreise nog intenser ervaren. Ik vond het een wanhopige periode. Kinderen thuis, rollen bij de Reisopera en De Nationale Opera afgezegd… Mijn voorstellingen werden dwaallichten, zoals die in Winterreise. Je raakt onthecht van het normale leven. Dat is precies waar Winterreise over gaat en ik zie daar sterke beelden bij. Denk George Clooney in The Midnight Sky: grootse sneeuwlandschappen, stormen over een bevroren meer, die sfeer, die wanhoop. Ik droom vaak van een filmversie. Of liever: van een samenwerking met een videokunstenaar, want een te concrete visualisatie lijkt me kitscherig en ik wil juist een laag toevoegen. Ja, zo’n video-Winterreise zou echt een droom-project zijn.”

(Die) Winterreise

Winterreise (1827) is een liedcyclus van Franz Schubert (1797-1828) op teksten van de Duitse romantische dichter Wilhelm Müller (1797-1824). Müllers gedichtencyclus Die Winterreise (1821-22) werd door Schubert in twee fases (eerst 12, later nog 12) op muziek gezet als Winterreise en behandelt de zoektocht van een verlaten, eenzame mens naar zichzelf, waarbij de winterse natuur en de omgeving gevoelens, bespiegelingen en herinneringen uitlokken.