Wie maakt kans op een plek in het Élysée? En 5 andere vragen over de Franse presidentsverkiezingen

In april kiest Frankrijk een nieuwe president. Bij deze verkiezingen, verspreid over twee dagen, kiezen de Fransen wie van de twaalf kandidaten de komende vijf jaar in het Élysée mag vertoeven. Volgens de peilingen is er maar één echte kanshebber, en die draagt dezelfde naam als de zittende president: Emmanuel Macron. Al maanden voert hij de peilingen aan en de afgelopen weken is de afstand tot zijn tegenstanders fors vergroot; volgens analisten een gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

De eerste ronde vindt plaats op 10 april, waarna de twee kandidaten met de meeste stemmen het op 24 april in de tweede ronde tegen elkaar opnemen voor het presidentschap. Dat Macron deze tweede ronde haalt, is zo goed als zeker. Wie zijn tegenstrever wordt is een minder uitgemaakte zaak.

Zes vragen over de Franse presidentsverkiezingen

Wie is Emmanuel Macron? De meest kansrijke kandidaat is zittend president Macron (44). De voormalig bankier was tussen 2014 en 2016 minister van Economie in het kabinet van de socialistische president François Hollande. In 2016 trad hij af en begon hij een nieuwe beweging genaamd En Marche (inmiddels La République en Marche of LREM). In 2017 stond hij tegenover de rechts-populistische Marine Le Pen van het toenmalige Front National in de tweede ronde en veroverde hij het hoogste ambt, waarmee hij op 39-jarige leeftijd de jongste president van Frankrijk ooit werd. Als Macron herkozen wordt, is dat zijn laatste termijn: presidenten mogen niet langer dan twee termijnen regeren. Macron stelt dat zijn LREM links noch rechts is en weet zo kiezers van beide zijden van het politieke spectrum aan zich te binden. Als president toont Macron zich een centrumpoliticus met neoliberale trekken. Hoewel hij zich voorstander noemde van progressieve zaken als ferm klimaatbeleid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen, heeft hij volgens critici op dat vlak in praktijk weinig voortgebracht. Ook wordt hij door sommigen président des riches genoemd, vanwege zijn geprivilegieerde achtergrond en omdat hij weinig oog zou hebben voor de problemen van de midden- en onderklasse. Als president heeft Macron verschillende crises doorstaan, van de aanhoudende en bij vlagen gewelddadige demonstraties van de zogenoemde Gele Hesjes – Fransen die onder meer demonstreerden tegen klasseongelijkheid en hoge prijzen – tot de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Macron probeert zich op het internationale toneel te presenteren als een staatsman, zeker na het vertrek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in 2020. Zo heeft hij als een van de weinige westerse regeringsleiders geregeld contact met de Russische president Vladimir Poetin – te veel, volgens critici. Lees ook: Poetin zet bemiddelaar Macron in de kou

Wie zijn Macrons belangrijkste uitdagers? Vier politici maken een reële kans om het in de tweede ronde tegen Macron op te nemen. Het meest waarschijnlijke is dat hij het net als in 2017 zal opnemen tegen Marine Le Pen (53) van het Rassemblement National (RN, eerder Front National). Le Pen is een politieke veteraan; ze heeft de partij van haar vader Jean-Marie Le Pen overgenomen en geniet brede steun bij vooral lager opgeleide Fransen buiten de grote steden. Le Pen is onder meer voorstander van een zeer streng immigratiebeleid en wil klasseverschillen bestrijden. Zij heeft op de radicaal-rechtse flank concurrentie gekregen van publicist Éric Zemmour (63; Réconquête), een mediagenieke en omstreden opiniemaker die zich opwerpt als de beschermheer van de Franse identiteit, die volgens hem onder druk staat door de immigratie van vooral moslims. Zemmour onderscheidt zich van Le Pen met zijn intellectuele imago en focus op het identitaire debat. Ook is hij nog extremer in zijn denkbeelden: hij is meermaals veroordeeld voor het aanzetten tot rassenhaat en heeft zich ook over vrouwen meermaals zeer denigrerend uitgelaten. De voormalig columnist van Le Figaro leek even een serieuze kans te maken op een plek in de tweede ronde, maar de afgelopen tijd is hij in de peilingen gezakt, vermoedelijk deels vanwege zijn opmerkelijk begripvolle houding ten opzichte van Poetin. Van de zes linkse kandidaten maakt alleen de radicaal-linkse parlementariër Jean-Luc Mélenchon (70; La France Insoumise) een kans. Mélenchon is voor de derde keer kandidaat en zet zich in voor klassiek linkse thema’s als de verhoging van het minimumloon en belasting voor rijken. Hij was lange tijd zeer EU-kritisch, maar heeft dat punt iets afgezwakt. Verder wil Mélenchon dat de kies-leeftijd zakt van achttien naar zestien jaar en zet hij zich in voor een ferm klimaatbeleid. Andere linkse kandidaten, zoals de groene europarlementariër Yannick Jadot (54) en de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo (62) van de Socialistische Partij, staan zeer laag in de peilingen. Dan is er nog de conservatieve Valérie Pécresse (54) van Les Républicains, de van oudsher zeer gevestigde partij die onder meer voormalig president Nicolas Sarkozy voortbracht. Pécresse wil onder meer veel geld besteden aan het bestrijden van criminaliteit en het belonen van werken – naar het voorbeeld van haar voorganger Sarkozy. Ook staat ze voor een streng immigratiebeleid, volgens critici om te kunnen concurreren met haar rechtsere concurrenten. Pécresse, voorzitter van de bestuurlijke regio île-de-France, staat in de peilingen onder Le Pen, Zemmour en Mélenchon, maar haar populariteit schommelt nogal. Mocht ze in de tweede ronde belanden, zou zij tegenover Macron een kans kunnen hebben. Lees ook deze column: Ja, Frankrijk maakt zich groot. Iemand moet het doen

Waarin verschilt de tweede ronde van de eerste? In de eerste ronde kunnen alle volwassen Fransen die zich hebben ingeschreven op een van de twaalf kandidaten stemmen; ook is het mogelijk om blanco te stemmen, maar deze stemmen worden niet meegeteld in het totaal aantal stemmen. In de tweede ronde blijven er twee kandidaten over (blanco stemmen is ook in deze ronde toegestaan), waardoor veel kiezers een keuze moeten maken tussen kandidaten op wie ze normaal gesproken niet zouden stemmen. Hierbij is een centrist als Macron in het voordeel tegenover een uiterst rechtse kandidaat als Le Pen: veel linkse en centrum(-rechtse) kiezers hebben zo’n afkeer van uiterst rechts dat ze dan liever voor Macron gaan. Dit zou niet voor het eerst zijn: in 2002 stond de rechts-conservatieve Jacques Chirac in de tweede ronde tegenover Jean-Marie Le Pen, de vader van Marine Le Pen. Veel linkse kiezers, die Chirac als grote ideologische tegenstander zagen, hebben in de tweede ronde toch op hem gestemd om de buitenlanderhaat van Le Pen niet het Élysée te laten bereiken. Dat Pécresse wellicht het kansrijkst zou zijn tegen Macron, komt doordat ze gematigder is dan haar concurrenten op rechts. Zowel Macron als Pécresse zou relatief grote groepen kiezers kunnen aanspreken, waarbij Pécresse vermoedelijk zou kunnen rekenen op grote delen van het electoraat van Le Pen en Zemmour. Maar dan moet ze wel de tweede ronde halen.

Wat betekent het Franse presidentschap? Het Franse presidentschap wordt omschreven als het machtigste ambt in de democratische wereld. Anders dan in sommige andere landen is het bepaald geen ceremoniële functie: de president heeft verregaande uitvoerende bevoegdheden. Zo stelt de president de premier aan, zit hij – een vrouwelijke president was er nog nooit – het kabinet voor en doet hij wetsvoorstellen. Hoewel wetswijzigingen via het parlement moeten, kan de president dat parlement ten aller tijde ontbinden of passeren door middel van een referendum. Andersom kan het parlement de president níet wegstemmen, omdat hij direct verkozen is. De president staat bovendien aan het hoofd van het leger. Ook heeft de Franse president een belangrijke rol op het Europese en wereldtoneel. Frankrijk heeft een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad, heeft een relatief groot leger, bezit kernwapens en is een van de belangrijkste economieën van Europa. Ook heeft het land een lange traditie van diplomatie bedrijven, meestal via de persoon van de president. Zo speelde Sarkozy een doorslaggevende rol bij het bemiddelen van de crisis rond de Russische invasie in Georgië, in 2008. Macron probeert momenteel een vergelijkbare rol te spelen in de oorlog in Oekraïne.

Hoe wordt het parlement samengesteld? De verkiezingen voor het parlement volgen in juni, twee maanden na de presidentsverkiezingen. Frankrijk kent een districtenstelsel: in elk van de 577 districten wint de kandidaat met de meeste stemmen. Als er in de eerste ronde geen kandidaat met een absolute meerderheid gekozen wordt, volgt er nog een tweede ronde. De afgelopen vijf jaar had Macrons partij LREM een meerderheid in het parlement, waardoor hij zijn plannen relatief eenvoudig kon doorvoeren. Soms is er sprake van een cohabitation, waarbij de grootste partij, die ook de premier levert, van een andere politieke kleur is dan de president. Dit gebeurde voor het laatst tussen 1997 en 2002, toen de socialist Lionel Jospin premier was onder Chirac. Sindsdien worden de parlementsverkiezingen kort na de verkiezing van de president gehouden, waardoor de net verkozen president een grote kans maakt om zijn populariteit te verzilveren. Sinds 2002 had de president altijd een meerderheid in het parlement. Lees ook: Frankrijk ziet overal het spook van ‘woke’ en ‘islamolinks’