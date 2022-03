Voorzitter Van de Kamp mag werk hervatten, klagers bij politievakbond beraden zich

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, mag zijn werk hervatten. Dit meldt de politiebond woensdag. Van de Kamp werd in februari geschorst nadat personeelsleden klachten indienden over grensoverschrijdend gedrag. Uit een „breed extern onderzoek”, zoals de ACP dit noemt „naar twee anonieme meldingen”, zou volgens het bondsbestuur zijn gebleken dat geen sprake is van dergelijk fout gedrag.

De vakbondsvoorzitter heeft beloofd met de rest van het bestuur „kritisch naar de interne cultuur” te kijken en te werken „aan een andere manier van sturen en leidinggeven. Uit het onderzoek blijkt dat hij een spilfunctionaris binnen de ACP is met een hiërarchische sturingsstijl. Hiermee willen niet alle mensen binnen de organisatie omgaan.” De ACP-werkorganisatie, het bondsbestuur en de voorzitter „gaan samen verkennen welke normen en waarden gewenst zijn om een gezonde, veilige en plezierige werksfeer voor iedereen te hebben” .

Grof verbaal geweld

NRC schreef vorige week dat onafhankelijk onderzoek van de door ACP ingeschakelde Blaricumse Levent Group de initiële aantijgingen bevestigde van grensoverschrijdend gedrag door Gerrit van de Kamp. Er is door ACP-werknemers volgens verscheidene bronnen onder meer geklaagd over machtsmisbruik, seksueel wangedrag, intimidatie en grof verbaal geweld. Na de schorsing hebben meer dan twintig personeelsleden zich gemeld met hun verhaal.

Een week na de eerste gesprekken die Levelt voerde met melders van de ACP besloot het bondsbestuur het onderzoek stop te zetten, omdat te weinig feiten over het grensoverschrijdende gedrag bekend zouden zijn gemaakt. Zes leidinggevenden meldden zich vervolgens ziek, uit protest tegen de stopzetting van het onderzoek.

Vertrouwenspersoon

De conclusie dat geen sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag van de voorzitter is mede genomen op basis van twee gesprekken die een vertrouwenspersoon van Bureau Bezemer & Schubad in Rotterdam voerde, aldus woordvoerder Maarten Brink.

Onder de klagers over zijn gedrag en onder de personeelsleden die ziek thuis zitten wordt met grote verbazing gereageerd op het besluit Van de Kamp weer aan te stellen. Klagers beraden zich op nadere stappen. Donderdag wordt op het ACP-hoofdkantoor aan een aantal betrokkenen nadere uitleg verschaft door de twee gepensioneerde politiecommissarissen die nu tijdelijk de leiding van de politievakbond (24.000 leden) in handen hebben. Later deze maand is er een algemene ledenvergadering. Het is nog onduidelijk wanneer Van de Kamp, al sinds 2004 aan de macht, zijn werk hervat.