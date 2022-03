Viruswaarheid-oprichter Willem Engel aangehouden wegens opruiing

Viruswaarheid-oprichter Willem Engel is woensdagochtend in Rotterdam aangehouden op verdenking van opruiing. Hij zou voor een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten hebben gedeeld op sociale media. In die berichten leverde hij kritiek op het coronabeleid van het kabinet, en deelde hij complottheorieën over de ernst van het virus en bijwerkingen van vaccinaties. Komende vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besluit of hij langer vast blijft zitten.

De jurist van Viruswaarheid, Jeroen Pols, heeft op Twitter gereageerd op Engels arrestatie. „Het regime Rutte zet de volle aanval in op critici en oppositie”, schrijft hij. „Ondertussen een grote mond hebben over de democratie in Rusland.” In de afgelopen weken heeft Engel zijn aandacht verplaatst van de coronacrisis naar de oorlog in Oekraïne, waarin hij zich opwerpt als verdediger van de Russische president Vladimir Poetin.

Op Twitter circuleert een filmpje van de aanhouding. De beelden zouden zijn gemaakt door een vriendin van de activist. Op de video is te zien hoe Engel verbouwereerd reageert op zijn aanhouding en na enige discussie in een auto wordt gezet. Sommige gebruikers twijfelen aan de authenticiteit van het filmpje, maar volgens een bron bij justitie is het filmpje echt.

Het OM schrijft in een persbericht dat „naar aanleiding van meerdere aangiftes” een oriënterend onderzoek is gestart. Op basis van de eerste uitkomsten van dat onderzoek „is besloten tot aanhouding over te gaan”. In januari deed D66-leider Sigrid Kaag aangifte tegen Willem Engel, nadat hij haar adresgegevens openbaar maakte op Twitter. Het sociale mediaplatform schortte na die actie zijn accounts op.