Versplintering lokale politiek zet door

Lokale partijen winnen in een door lokale thema’s gedomineerde campagne. Als woensdagavond de eerste uitslagen en exitpolls binnendruppelen, dringt die conclusie zich op. Een groei die al verkiezing na verkiezing gestaag doorgaat, lijkt zich ook deze gemeenteraadsverkiezingen door te zetten.

De landelijke partijen lieten een wisselend beeld zien. Uit de exit polls en eerste uitslagen blijkt dat de VVD op licht verlies staat, vergeleken met 2018. PvdA en GroenLinks lijken (licht) te winnen. D66 is stabiel. Het CDA verliest juist. Nieuwkomer Volt, geplaagd door de affaire rondom Kamerlid Nilüfer Gündogan, lijkt in meerdere grote steden door te breken. FVD, dat hoog inzette, lijkt her en der enkele zetels te halen, maar een doorbraak leek uit te blijven.

Hyperlokale campagnes

De winst voor de lokale partijen volgt na een verkiezingscampagne die ontregeld werd door de oorlog in Oekraïne. Een landelijke campagne, gewenst door de landelijke partijen, kwam niet op gang. De leemte die de wegebbende pandemie in media achterliet, werd gevuld met oorlogsverslagen. Geen enkel groot, landelijk thema kon daardoor de campagne domineren. Landelijke politieke kopstukken hielden zich relatief afzijdig. Dinsdagavond ontbraken Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en PVV’er Geert Wilders in het enige landelijke tv-debat. Door het ontbreken van zo’n landelijke campagne ontstond lokaal veel ruimte om de gemeenteraadsverkiezingen ook daadwerkelijk over lokale onderwerpen te laten gaan. Lokale partijen profiteren.

Zo ging de campagne in Sittard-Geleen over het openhouden van het zwembad. In Stein over de giftige stoffen die een fabriek uitstoot. In Veendam over het opknappen van het stadscentrum. In Borger-Odoorn over de plaatsing van windmolens. In het Zeeuwse Hulst over met PFAS vervuild water dat de Hedwigepolder instroomt. In Dantumadiel over de toekomst als zelfstandige gemeente. Op Schiermonnikoog over de verkeersdrukte. In elke gemeente: woningbouw.

Die hyperlokale verkiezingscampagnes maakt het trekken van harde landelijke conclusies moeilijk. Gemeenteraadsverkiezingen zijn überhaupt geen referendum over het kabinet, zoals ze in het verleden nogal eens geframed werden. Rally around the flag rondom Rutte vanwege de Oekraïne-oorlog? Kan, maar Rutte hield zich in de campagne grotendeels afzijdig en volgens politicologen is zo’n effect bij lokale verkiezingen überhaupt onwaarschijnlijk.

Tegelijkertijd zijn de uitslagen voor landelijke partijen zélf wel degelijk van belang. Voor hun zelfbeeld, voor de dynamiek binnen een partij. Toen GroenLinks vier jaar geleden winst boekte in steden als Helmond, zagen ze dat als bewijs dat de achterban van de partij verbreedde buiten de Randstad en studentensteden. De uitslag van deze verkiezingen kan dat beeld kantelen – of bevestigen.

Een nieuwe nederlaag voor het CDA draagt bij aan het negatieve gevoel in de partij. Dat kan de druk op de partijleiding vergroten. In veel ‘bolwerken’ is de basis fragiel en de dominantie al jaren krimpend. In een eerste reactie leek leider Wopke Hoekstra te berusten in een nederlaag.

En er is altijd de prestigestrijd: wie wordt de grootste in de grote steden? Volgens exitpolls zou Leefbaar Rotterdam de grootste worden in Rotterdam en vechten GroenLinks en de PvdA om Amsterdam.

Versplintering

Naast verdere groei voor lokale partijen zal ook de trend van versplintering doorzetten. In veel gemeentes neemt het aantal fracties toe. Bijvoorbeeld omdat FVD voor het eerst verkozen is, of met nieuwe zetels voor Volt. Die partij lijkt in de eerste exitpolls door te breken, ondanks het conflict binnen de Tweede Kamerfractie. Verdere versplintering zal coalitievorming bemoeilijken.

In veel gemeenten zullen vier of vijf fracties nodig zijn voor een meerderheid. Die nieuwe colleges zien zich de komende jaren geconfronteerd met tal van grote uitdagingen: de huizen die gebouwd moeten worden, de wijken die van het gas af moeten, de jeugdzorg die beter moet, de windmolens en zonnepanelen die geplaatst moeten worden, maar waar?

