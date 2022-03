Partijleiders brengen woensdagochtend hun stem uit

Partijleiders VVD, CDA, PvdA en GroenLinks brengen hun stem uit Woensdagochtend hebben partijleiders van verschillende partijen hun stem uitgebracht in hun woonplaats. D66-leider Sigrid Kaag was de eerste. Daarna volgden Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Mark Rutte (VVD). PVV-leider Geert Wilders kon wegens ziekte niet naar het stembureau, maar heeft zijn stem volgens persbureau ANP laten uitbrengen op de Haagse PVV-lijsttrekker. CDA-leider Wopke Hoekstra brengt zijn stem uit in Bussum. Foto Jeroen Jumelet/ANP GroenLinks-leider Jesse Klaver brengt zijn stem uit in Theater de Regentes in Den Haag. Foto Phil Nijhuis/ANP PvdA-leider Lilianne Ploumen stemt in basisschool De Mijlpaal in Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Foto Sem van der Wal/ANP VVD-leider Mark Rutte was in basisschool De Woltersschool in Den Haag om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Foto Bart Maat/ANP

Oorlog Oekraïne leidde tot bleke verkiezingscampagne De schok die de oorlog in Oekraïne in de wereld teweegbracht, heeft een onmiskenbaar effect gehad op de verkiezingen in Nederland. Niet zozeer op de inhoudelijke thema’s – er werd gedebatteerd over hondenbelasting, woningbouwlocaties, vergroening, sportvoorzieningen – als wel op het verloop van de campagne, die nergens werd afgeblazen. Dat schrijft politiek redacteur Philip de Witt Wijnen in een analyse over de verkiezingscampagne. In 334 gemeenten kunnen inwoners een stem uitbrengen. Lees hier meer: Oorlog Oekraïne leidde tot bleke verkiezingscampagne

Laatste tv-debat toont: over Oekraïne is het lastig debatteren Het NOS-slotdebat over de gemeenteraadsverkiezingen, zo schrijven NRC-redacteuren Lamyae Aharouay en Petra de Koning, leek perfect te passen bij een campagne die nooit écht was begonnen. Of het nu kwam door de afwezige politici of door de schaduw van de oorlog: het is de vraag of kiezers iets aan het tv-debat hebben gehad. Lees hier de reportage over het slotdebat: Laatste tv-debat toont: over Oekraïne is het lastig debatteren

Sigrid Kaag (D66) brengt in Den Haag haar stem uit D66-leider en minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) heeft woensdagochtend haar stem uitgebracht in wijkcentrum ‘t Benoordenhuis in Den Haag. Maandag, toen een deel van de stemlokalen voor het eerst openging, moedigde ze iedereen al aan hun stem te gebruiken. „Stem in vrijheid, voor vrijheid. Wees niet stil”, schreef ze op Twitter. D66-leider Sigrid Kaag bracht woensdagochtend haar stem uit. Foto Bart Maat/ANP

Verkiezingsdag: 8.800 stemlokalen klaar om kiezers te ontvangen Na een vanwege de oorlog in Oekraïne relatief bleke campagne gaat Nederland woensdag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag en dinsdag kon er in zo’n 1.700 stemlokalen al gestemd worden, maar naar verwachting brengen de meeste kiezers vandaag pas hun stem pas uit. Er mogen in totaal 13,6 miljoen mensen stemmen en daartoe zijn verspreid over 334 gemeenten zo’n 8.800 stemlokalen open vandaag. De meeste daarvan zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur, maar sommige zijn al eerder open. Zo ging in Castricum om middernacht al een stembureau open in ontmoetingscentrum de Tuin van Kapitein Rommel. Het liep daar nog niet direct storm, na anderhalf uur waren er volgens persbureau ANP pas twaalf stemmers langsgeweest. Volgens de slotpeiling van I&O Research zal de totale opkomst iets lager uitvallen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De opkomst bedroeg toen 55 procent. Zo’n één op de drie kiezers gaat waarschijnlijk kiezen voor een lokale partij en het CDA is verwacht opnieuw verlies te boeken, zo blijkt uit de tussen 4 en 7 maart gehouden peiling. Mondkapjes zijn niet verplicht in de stemlokalen en er hoeft ook geen anderhalve meter afstand te worden gehouden. Gemeenten hebben de stembureaus zo ingericht dat het wel mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te houden.

Stemlokaal in Eindhoven Foto Rob Engelaar/ANP