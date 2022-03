Twitter explodeert, de raad implodeert

Een opwarmer voor verkiezingsdag was Het Debat van de NOS op NPO1 dinsdagavond niet. Het slotdebat werd uitgezonden vanuit het ‘Stadshuis’ in Nieuwegein in hartje Nederland, waar men „gemiddeld” stemt, zei presentator Rob Trip vooraf. Hopeloos versplinterd, dus. De Nieuwegeinse gemeenteraad telt nu 33 zetels en 14 fracties. Eén landelijke partij met 7 zetels domineert. Ja, die.

Zeven landelijke politici waren uiteindelijk vooral bezig hun ingestudeerde, landelijke gevecht te voeren. Tussendoor mochten ze van Trip de oorlog in Oekraïne beëindigen en een Derde Wereldoorlog voorkomen. Een onvermijdelijk thema, maar toch wat anders dan wel of geen autoluw Hengelo.

Geert Wilders had zich ziekgemeld en blijkbaar heeft de PVV geen vervangers. Het was te laat om iemand anders te vragen, zegt de NOS. Dus mocht D66-minister Rob Jetten naast een leeg zuiltje met zichzelf in debat over klimaat, en CDA-minister Wopke Hoekstra met zichzelf over vluchtelingen. Jetten ging er direct vól in. Hij noemde Wilders een Poetin-vriend. Ho, zei Trip, Wilders kan zich niet verdedigen.

Het lokale gevoel tijdens het slotdebat zat vooral in mini-reportages tussendoor. Over boer Jeroen Boesenkool uit Rouveen en zijn 115 koeien bijvoorbeeld, die door stikstofregels mogelijk moet stoppen. „Boer Boesenkool uit Rouveen is niet onze vijand, maar onze bondgenoot”, sprak ChristenUnie-leider Gert-Jan Seegers tegen GroenLinkser Jesse Klaver. Huib Kool uit het wegkwijnende Oudesluis gaat voor het eerst in vijftig jaar níet stemmen. Het heeft geen zin, voor zijn gevoel. De dorpsschool is allang dicht, er zijn geen winkels meer, geen kroeg. „Een treurig slotakoord”, zei Trip op zijn Trips.

Energietransitie

Verrassend was het NOS-voorprogramma uit Nieuwegein, De Stemming met Winfried Baijens. Hierin werden lokale lijsttrekkers – de meesten geen beroepspoliticus – bevraagd over wonen, klimaat en veiligheid.

In Veendam willen ze best de Lelylijn naar het noorden, maar géén verstedelijking, en voorrang voor regionale inwoners op woningen, zei wethouder Henk Jan Schmaal van GemeenteBelangen Veendam. In Rotterdam moet het huidige woonbeleid radicaal om; nieuwbouw moet voor 50 procent sociale huur worden, zei BIJ1-lijsttrekker Mieke Megawati Vlasblom, een talent van 25 jaar. Probeer in dat wilde politieke landschap maar eens regie te nemen als minister van ruimtelijke ordening, het volgende kruis van Hugo de Jonge.

In Veendam willen ze ook geen windmolens, zei wethouder Schmaal. Maar helaas, ze zijn er al. In totaal 35 windturbines die ook nog eens brommen, het zou te wijten zijn aan eerdere PvdA-bestuurders. Hoe moet de energietransitie dan wel, vroeg Baijens? Met waterstofketels die je gewoon op een stopcontact aansluit, zei Schmaal. „Duidelijk”, zei Baijens, zonder te vragen waar die stroom vandaan moet komen.

Er was een filmpje met een jong en een oud raadslid: Thirsa van der Meer (21) van het CDA in Aalsmeer en Rinze Visser (83) van de NCPN uit De Fryske Marren. Ach, die verharding in de politiek valt mee, zeiden ze allebei. Van der Meer: „Het échte debat ontbreekt soms. Het is soms een beetje elkaar napraten en ja en amen knikken.” Van communist Visser mocht het zelfs „iets harder”. „Kom voor je mening op, denk ik dan.”

Twitter explodeert, de gemeenteraad implodeert.

Taartdiagrammen toonden dat het feest van de democratie uiteindelijk voor een selectief gezelschap is. Van de 8.500 raadsleden is 69 procent man en 62 procent 50-plus. Ook een interessant weetje: lokale partijen vertegenwoordigen 39 procent van de raadsleden, 34 procent van de wethouders, maar slechts 3 procent van de burgemeesters. Je gaat bijna denken: het hoogste ambt is voorbehouden aan een partijkartel.

