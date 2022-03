‘Stemmen? Dat is niet echt wat voor jongens zoals ik’

Wie het nieuws volgt, krijgt de indruk dat Nederland deze week massaal naar de stembus gaat. Toch gaat maar de helft van de Nederlanders stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Helmond (42.1 procent) en Almere (45.5 procent) bungelen onderaan de lijst als het gaat om de opkomst bij de vorige verkiezingen in 2018. Landelijk was de opkomst toen 54 procent.

Mensen die niet gaan stemmen hebben vaker een niet-westerse achtergrond of een laag opleidingsniveau, blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek van 2021. Ook jongvolwassenen zijn notoire niet-stemmers bij gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 stemde slechts 44 procent, meldde het Lokaal Kiezersonderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

NRC ging in Almere en Helmond op zoek naar deze niet-stemmers en hun motieven.

Almere: ansichtkaart voor nieuwe stemmers

In Almere lijken de verkiezingen geen favoriet onderwerp. In het centrum zijn verkiezingsposters doorgekrast. En of de mensen er gaan stemmen? Dat blijft veelal een vraag zonder antwoord. Een jongen gekleed in spijkerbroek en groene trui is bij het station in gesprek met een vrouw in een GroenLinks-jasje. „Stemmen? Dat weet ik niet, hoor, mevrouw. Dat is niet echt wat voor jongens zoals ik”, zegt hij.

Ook stewardess Sierra Waterval (28) gaat niet stemmen. Echt nut heeft het niet volgens haar. „Politici doen uiteindelijk toch wat ze zelf willen.” Dan maar geen stem, dan steunt ze ook geen plannen waar ze niet achter staat.

Het liefst wil Waterval een huis om in te wonen. Het zou fijn zijn als de gemeente „dat een keer fixt”. Nu woont ze met haar dochter bij haar ouders. Een eigen huis is te duur. Een oplossing weet ze niet, maar „stemmen gaat toch niet helpen”.

De gemeente gooit dit jaar van alles in de strijd om niet-stemmers van gedachten te veranderen. „We hebben via allerlei wegen geprobeerd inwoners te informeren over de gemeenteraadsverkiezingen”, vertelt raadsadviseur Bart Buijs. Er werd onder meer een kleurrijke verkiezingswebsite gelanceerd en nieuwe stemmers kregen een gepersonaliseerde ansichtkaart. „Met popart!” vertelt Buijs enthousiast.

Student Nassour (27) heeft van de opkomstbevordering weinig meegekregen. In Almere doen ze volgens hem „niks voor jongeren”. Over de gemeenteraad weet hij naar eigen zeggen weinig. „En als ik dat niet weet, dan doet de gemeente denk ik ook niet echt wat.” Ook wantrouwt hij politici. Hij noemt Mark Rutte als voorbeeld. „Ik denk dat politici dingen verdraaien.” Stemmen doet Nassour dus niet dit jaar.

Dat Mark Rutte genoemd wordt is niet opmerkelijk, volgens Buijs. „Kopstukken van landelijke partijen banjeren” volgens hem tijdens de verkiezing te veel door Nederland. „Het brengt de kiezers in verwarring.” Landelijke politici moeten volgens Buijs duidelijk maken dat lokale bestuurders gewoon medebewoners zijn. „Nu ontstaat er door de verwarring onnodige afstand tussen inwoners en lokaal bestuur.”

Door de campagne van de gemeente is ondernemer Emma Assare (36) van niet-stemmer in twijfelaar veranderd. In de landelijke politiek heeft ze „totaal geen vertrouwen”, dus stemt ze al jaren niet. Maar over een stem voor de gemeenteraad denkt ze nu toch na. Ze laat een folder zien van BIJ1. Een kennis zit in de partij. „Van hem weet ik dat hij wel echt wat wil betekenen.” Of ze gaat stemmen weet ze nog niet zeker, maar zich „even inlezen” doet ze nu wel.

Helmond: ‘stemmen komt nu slecht uit’

„Mag je stemmen?”

„Ja.”

„Ga je stemmen?”

„Geen idee, ik ben er nog niet mee bezig.”

Wie een gesprekje aanknoopt met een willekeurige Helmondse jongere over de verkiezingen, zal al snel zulke antwoorden krijgen. Op het ROC Ter Aa kunnen inwoners stemmen, maar op sociale media komt de verkiezingscampagne amper langs, zeggen jongeren. Ook bij een verkiezingsmiddag in het jeugdhonk Tienerhuis waren bijna geen jonge mensen te bekennen, schreef het Eindhovens Dagblad.

Op de posters staan alleen grijze hoofden. Ik dacht: wie zet er daar nou een rouwadvertentie?

„De verkiezingen leven niet echt”, zegt sportkundestudent Dominique Aarts (22). Ze stemt liever niet als ze zich niet „verdiept” heeft.

Dat vindt ook Martijn Dirne (20), student wildlife management aan de Yuverta mbo Helmond. Hij heeft nog nooit gestemd, de stemwijzer hielp hem niet verder. „Ik kreeg de boerenpartij [BBB] en dacht: hoezo past dit?” De samenvattingen van verkiezingsprogramma’s zijn hem wat te kort. „Je moet meer weten dan alleen de belangrijkste standpunten”, zegt Dirne. „En de programma’s van grote partijen bekijken kost uren.”

Die tijd heeft hij niet: „Het komt nu slecht uit.” Vijf dagen per week loopt Dirne stage in de Nuenense dierentuin Dierenrijk, in het weekend pakt hij boodschappen in voor Picnic.

Ook overheerst bij jongeren het gevoel dat de gemeenteraadsverkiezingen niet hún verkiezingen zijn: het gemiddelde raadslid was in 2018 52 jaar oud. „Oudere politici doen natuurlijk minder voor de jeugd, dus raak je minder geïnteresseerd”, denkt Aarts. „Op de posters staan alleen maar grijze hoofden. Ik dacht eerst: wie zet er daar nou een rouwadvertentie?”, lacht een derdejaarsstudent in de aula van Yuverta.

In diezelfde aula hangt een bord met actuele treintijden en storingen. Veel studenten pendelen tussen Eindhoven en Helmond voor hun studie, en wonen in andere gemeenten dan hun vrienden. Dat merkt Aarts met stemmen: „De grote verkiezingen”, ze bedoelt de Kamerverkiezingen, „zijn veel in het nieuws. Je praat met vrienden over waar iedereen voor staat, maar nu heb je het niet over dezelfde personen.”

„In Helmond is niet belangrijk wat je campagne is, maar wie je kent”, meent de 23-jarige fysiotherapiestudent Mitchel de Roy. Eerder stemde hij VVD (2017) en GroenLinks (2021), maar hij stemt dit keer niet. „Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer.” Komend studiejaar wil De Roy op zichzelf gaan wonen, dus de woningmarkt is een belangrijk thema voor hem. „Ik hoorde dat ze nu honderdduizend woningen per jaar willen bijbouwen, dat is al best wel wat.”