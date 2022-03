Stedelijk vindt aansluiting bij de tijdgeest terug

Het is elke keer weer een kleine schok: hoe kan het dat ik nog nooit van deze vrouwelijke kunstenaar heb gehoord? Neem Mary Bauermeister (1934). In de jaren zestig was haar Keulse atelier een internationaal trefpunt voor avant-gardekunstenaars en musici, onder wie Nam June Paik, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Christo en Fluxus-voorman Wolf Vostell. Haar eigen werk is verwant aan Fluxus en Nouveau réalisme.

In haar reliëfs en sculpturen uit de jaren zestig, waarin zij gevonden materialen en voorwerpen verwerkte, paste Bauermeister een seriële techniek toe die geïnspireerd is op compositietechnieken van Stockhausen. In 1962 had Bauermeister op uitnodiging van directeur Willem Sandberg een tentoonstelling in het Stedelijk en werden enkele werken door Sandberg aangekocht. Haar beelden doen niet onder voor het werk van verwante tijdgenoten, zoals de bekende Nederlandse en Duitse (allen mannen) Zero-kunstenaars. Ik kan me niet herinneren ooit werk van Bauermeister op zaal te hebben gezien in het Stedelijk.

Door de eeuwen heen hebben vrouwen op hoog niveau kunst en muziek geproduceerd, maar vrijwel niets daarvan is in de geschiedschrijving terecht gekomen. In het beroemde standaardwerk History of Art van H.W. Janson (1962), waarmee hele generaties kunsthistorici zijn opgeleid, komt zelfs geen enkele vrouwelijke kunstenaar voor. Het tentoonstellingsbeleid van het Stedelijk was hiervan een weerspiegeling, in ieder geval tot en met het directeurschap van Edy de Wilde (1963-1985). De door De Wilde benoemde Erezaal op de bovenverdieping was vanzelfsprekend voorbehouden aan mannelijke, hoofdzakelijk naoorlogse Amerikaanse schilders. Pas sinds enkele jaren, te beginnen met directeuren Ann Goldstein en Beatrix Ruf, is hierin verandering gekomen.

De knalgele Engelhart-fauteuil en het tv-toestel Videosphere, dat lijkt op een astronautenhelm. Foto Peter Tijhuis

Onder het huidige directoraat van Rein Wolfs zijn diversiteit, inclusiviteit en postkoloniaal perspectief de belangrijkste pijlers van het verzamel- en tentoonstellingsbeleid. De kunstgeschiedenis wordt nu benaderd als een verzameling van mogelijke en vaak verborgen geschiedenissen. Daarmee is ook een kunsthistorische chronologie voor een deel losgelaten.

Confrontatie

De nieuwe presentatie van beeldende kunst en vormgeving, waarvan nu het deel 1950-1980 is geopend, is thematisch ingericht. Naast enkele meer klassiek ingerichte zalen is vooral gezocht is naar belangrijke maatschappelijke en politieke momenten van confrontatie. Deze herdefiniëring van het beleid is hard nodig voor een museum dat te lang een eigen gezicht en een verbinding met het hedendaagse discours heeft ontbeerd. Nu is de Erezaal op een ironische manier op de tentoonstelling aanwezig door middel van de experimentele zwart-witfilm die Benni Efrat in 1975 van deze zaal maakte, waarbij hij in verschillende snelheden de expositiewand filmde.

De tentoonstelling opent met een zaal getiteld ‘Vrouwelijke Sensibiliteit’ die gaat over de vraag of er zoiets bestaat als typisch vrouwelijke kunst. De titel is ontleend aan het videowerk Female Sensibility (1973) van de Amerikaanse Lynda Benglis, waarin Benglis en kunstenaar Marilyn Lenkowsky zich overgeven aan erotische liefkozingen. Aan het plafond hangt de monumentale sculptuur Zwart Kleed (1969) van Magdalena Abakanowicz, gemaakt van geweven en geknoopt sisal. Lee Bontecou (1931) voert de spanning tussen schilderkunst en sculptuur hoog op in een grimmig, dubbelzinnig wandobject van staal, canvas, velours en leer.

De afwezigheid van vrouwen in de kunst geldt evenzeer voor niet-westerse kunstenaars. Over Chavalit Soemprungsuk (Bangkok, 1939 - Amsterdam, 2020) kan dan ook hetzelfde gezegd worden als over Bauermeister: zijn zilverkleurig reliëf, gemaakt van PVC-folie en nietjes, is een verrijking van de concrete kunst uit de jaren zestig en zeventig.

Van een heel andere orde is de zaal met de beroemde papiercollage Zeemeermin en de Parkiet van Matisse en de Blauwrode Schommelstoel van Ellsworth Kelly, beide in 1967 aangekocht. Ze zijn aangevuld met schilderijen van de Haïtiaanse schilders Robert Saint-Brice en Gesner Abelard. Hun kleine, uitbundige en kleurrijke schilderijen komen voort uit een volstrekt andere context dan het werk van Matisse en Kelly, tussen wie overigens evenmin een direct verband bestaat. Maar er is tussen al deze kunstwerken een weerklank in de liefde voor kleur, weelderige plantvormen en de evocatie van een arcadische wereld.

Zaal met posters uit de collectie 1950 - 1980 van het Stedelijk Museum rond het thema: protest en revolutie. Foto Peter Tijhuis

Zo is in de inrichting veel geëxperimenteerd met nieuwe, ongebruikelijke combinaties van werken. In de kleine zaal ‘Stereotypen bevragend’ hangen de bekende foto’s van Cindy Sherman zij aan zij met de seriële zelfportretten van Hans Eijkelboom (1949). Waar Sherman in haar portretten vragen oproept over vrouwelijke rolmodellen, creëerde Eijkelboom op basis van een klein onderzoek onder vrouwen tien stereotypen van ‘de ideale man’.

Ban de Bom

Een gelaagd tijdsbeeld van de jaren zestig en zeventig wordt opgeroepen door twee naast elkaar liggende zalen rond twee overkoepelende thema’s, die in esthetisch opzicht elkaars absolute tegendeel zijn: in de ene zaal protest en revolutie met rauwe straatacties en in de andere een modernistische utopie geïnspireerd door futuristische ruimtetechnologie en nieuwe materialen. Een hele wand is volledig bedekt met posters uit de uitgebreide collectie van het Stedelijk, van ‘Ban de Bom’ en Che Guevara tot een Muurkrant met Tien Stellingen van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars waarin Beslissingsrecht wordt geëist. Deze wand is een aansprekende geschiedenisles, en het ontwerp van de posters is vaak fantastisch goed.

De zaal ernaast is een hommage aan de eerste maanlanding en een optimistisch levensgevoel, met revolutionaire stoelen in gekleurd polyester zoals de knalgele Engelhart-fauteuil (1967) van Huub en Adelheid Kortekaas en het beroemde bolronde televisietoestel Videosphere, een anoniem ontwerp dat doet denken aan een astronautenhelm.

Ook al zijn beeldende kunst en ontwerp van elkaar gescheiden gehouden, soms zijn er grensgevallen waarvan moeilijk vast te stellen is tot welk gebied ze behoren. Batia Suter (1967) schiep een Parallel Encyclopedia bestaande uit een 25 meter lange installatie van 85 tweedehands boeken uit het midden van de twintigste eeuw. Ze liggen opengeslagen in vitrines langs de wanden. Suter laat zien hoe onze manier van kijken en de verwerking van informatie is veranderd nu vrijwel alle media digitaal worden verspreid en gemaakt.

De nieuwe aanpak van de collectiepresentatie werkt. Niet langer gaat het om het uitlichten van ‘tijdloze’ meesterwerken, maar juist om de situering van kunstwerken middenin de werkelijkheid van nu. Daarmee lijkt ook het Stedelijk zijn plaats te hervinden.

Beeldende kunst Everyday, Someday and other Stories. Collectiepresentatie Stedelijk Museum 1950-1980. Stedelijk Museum, Amsterdam. ●●●●●