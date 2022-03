Rusland komt door de sancties steeds dichter bij de status van wanbetaler

Rusland is woensdag dichter bij de status van wanbetaler op de internationale obligatiemarkten gekomen. Afgaande op berichten van persbureaus woensdagavond hadden beleggers in twee Russische staatsleningen geen rente van de Russische staat ontvangen, hoewel de precieze situatie onduidelijk was. De tijdslimiet voor rentebetalingen op deze twee obligaties, ter waarde van ruim 117 miljoen dollar (zo’n 107 miljoen euro), liep woensdag af.

Nu treedt een uitsteltermijn in van dertig dagen. Als Rusland de rente binnen deze termijn niet voldoet aan de bezitters van de obligaties, is sprake van een default : het land blijft dan in gebreke.

Het is een effect van de westerse financiële sancties tegen Rusland, vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De twee bewuste staatsleningen waarover Rusland woensdag rente moest betalen waren uitgegeven in dollars. De rente moet volgens de leenvoorwaarden in dollars worden betaald – maar dat is nu vrijwel onmogelijk. De Verenigde Staten en Europese landen hebben transacties van Russische banken in dollars aan banden gelegd. Ook zijn buitenlandse valutareserves van de Russische centrale bank bevroren. Daardoor kunnen betalingen van de Russische staat in buitenlandse valuta, waaronder in dollars en euro’s, niet of nauwelijks plaatsvinden.

‘Opdracht voor transactie’

Volgens de Russische minister van -Financiën Anton Siluanov had Rusland woensdag wel degelijk opdracht gegeven voor de rentebetaling, aan een Amerikaanse bank die normaliter deze transacties verricht. Maar deze bank zou geen bevestiging van de transacties hebben gegeven, zo berichtte persbureau Bloomberg op gezag van het Russische persbureau RIA Novosti.

Meeste schuld zit bij binnenlandse beleggers, dit raakt vooral Rusland zelf

Het Kremlin bepaalde begin deze maand per decreet dat het zich het recht voorbehoudt om buitenlandse schuldeisers te betalen in Russische roebels, in plaats van in westerse valuta, omdat de sancties het laatste onmogelijk maken. Kredietbeoordelaars Fitch en Moody’s verklaarden daarop dat betaling in roebels zou neerkomen op een default. De koers van de roebel is door de oorlog en de sancties gekelderd en staat nog steeds ruim 30 procent lager dan een maand geleden.

Rusland is niet bankroet: het heeft in principe het geld om schuldeisers te betalen. Omdat Russische energieleveringen aan het Westen – ondanks de sancties – gewoon doorgaan, krijgt de Russische overheid (via staatsbedrijven als energiereus Gazprom) dagelijks honderden miljoenen aan harde valuta binnen. Alleen die kunnen vanwege de sancties hoogstwaarschijnlijk niet worden overgemaakt aan schuldeisers.

Rusland bleef voor het laatst in gebreke bij schuldeisers in 1998, tijdens de financiële crisis die het land toen trof. Hier ging het evenwel om schuld uitgegeven in roebels. De laatste keer dat Rusland niet aan zijn verplichtingen in buitenlandse valuta kon voldoen, was in 1917. Na de revolutie in dat jaar weigerden de Bolsjewieken de schulden van de tsaristische regering over te nemen. Schuldeisers waren hun geld kwijt.

Als over dertig dagen de status van default intreedt, is dat problematisch voor Rusland. Met zo’n reputatie is lenen op de internationale kapitaalmarkten dan voorlopig geen optie. Sowieso is de handel in Russische staatsschuld door de sancties aan banden gelegd. De 117 miljoen dollar die investeerders nu voorlopig mislopen, is een klein bedrag afgemeten tegen de totale schuld in buitenlandse valuta van de Russische staat en (staats)bedrijven: zo’n 150 miljard dollar, volgens Bloomberg. Later deze maand moet de Russische staat volgens persbureau AP nog 615 miljoen dollar aan rente in harde valuta betalen. Op 4 april loopt de eerste staatslening ter waarde van 2 miljard dollar af.

Waar de klappen vallen bij een default, is niet helemaal duidelijk. De meeste Russische schuld in buitenlandse valuta is in handen van binnenlandse investeerders, volgens een rapport van zakenbank JP Morgan dat wordt genoemd in The New York Times.

Dit vermindert het risico op internationale financiële instabiliteit, maar zou wel de economische problemen in Rusland zelf verergeren.