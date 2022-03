Voor beveiliger Jelle zijn de verkiezingen meteen een examen

Jelle de Vries (21) staat al sinds half zeven ’s ochtends op het plein voor Leiden CS. Hij heeft een plastic oortje in zijn rechteroor, een portofoon op zak en een geel hesje waar op staat ‘Beveiliging’. En een brede glimlach. Hij houdt alles rond het stembureau in de gaten, maar eigenlijk moet hij vooral hospitality uitstralen, vertelt hij. Beveiliging is ook preventief bezig zijn, legt hij uit, en zo nodig deëscaleren. Jelle is één van de 56 MBO-studenten die vandaag ervaring opdoen als beveiliger bij stembureaus.

De zon schijnt fel op de witte keet waar het stembureau in zit. Op het plein scharrelen duiven, enkele daklozen, en er lopen veel treinreizigers. De kiezers voor de gemeenteraad Leiden stromen al de hele ochtend door het stembureau. Voorin naar binnen, achterin eruit. De meerderheid is jong. Onderweg naar de studie, naar huis of het werk. Politieke partijen mogen geen flyers uitdelen rond de ingang, zegt Jelle. „Dat is beïnvloeding” en daar let hij op. Rond 12.30 uur zijn er tussen de vier- en vijfhonderd kiezers geweest, vertelt een medewerker van het stembureau.

Zoals geschiedenis-student Lisa (25), die net als veel andere kiezers niet met haar achternaam in dit artikel wil. Ze weet nog niet wat ze wil worden – „premier en koning zijn mogelijk, want die studeerden ook geschiedenis” – maar ze is bijna klaar. En als ze klaar is, doemt haar grootste zorg op: woonruimte vinden. Binnen zes maanden na haar studie moet ze in het studentenhuis ruimte maken voor een andere student. Bij de woningbouwcorporatie staat ze al vijf jaar ingeschreven maar ze is „nog lang niet aan de beurt”. Kopen kan niet. Ze weet niet of lokale partijen veel kunnen doen aan de vastgelopen woningmarkt, maar ze hoopt het. „Goedkoop bouwen. Íets.”

Peter (32) is consultant en deed TU Delft. Hij huurt een woning in het centrum van Leiden. Maar kopen kan hij niet in deze stad – hij is alleen en heeft dus maar één inkomen – en de huur is hoog. Toch vindt hij het klimaat het allerbelangrijkste issue, zegt hij. Belangrijker dan de vastgelopen woningmarkt. „Als je maar een dak boven je hoofd hebt.” Hij heeft vandaag gestemd, ook voor zijn ouders.

Zij doen toch alles op de fiets

Hugo en Jasmijn zijn allebei 21 en wonen in een studentenhuis met veertien anderen. Ze hebben beiden GroenLinks gestemd. Vooral omdat ze alles op de fiets doen en GroenLinks de Leidse binnenstad groener en autoluw maakt. Jasmijn: „Ze willen ook de bussen uit het centrum hebben. Dat willen wij ook. Het is heel gevaarlijk. Er is laatst een kind van zes doodgereden.” Ook zij maken zich zorgen over de woningmarkt. Na het studentenhuis doemt op dat gebied het grote niets.

Voor Jelle, de beveiliger, is het vandaag een grote dag. Hij doet tijdens zijn werk als coördinator van de beveiliging eindexamen – MBO III-niveau CB. Irbis Wieffering, een ervaren beveiliger met grijs haar en een grijs baardje, beoordeelt hem. Hij geeft les aan het Rijnland College waar Jelle en de anderen die vandaag beveiligen, studeren. Jelle heeft al het ‘grijze pasje’ – dat inhoudt dat je bent gescreend door de politie en dus geen strafblad hebt. Na dit jaar, en vandaag, heeft hij ook de aantekening CB. Dan mag hij coördineren.

Lees ook: Stemmen? Dat is niet echt iets voor jongens zoals ik

De dag is, als coördinator en examenkandidaat, heel lang: van half zeven in de ochtend tot 21.00 vanavond. Maar Jelle blijft opletten. Waarop? Op afwijkend gedrag. En áls iemand langdurig afwijkend gedrag vertoont – de hele tijd rond hangt op één plek bijvoorbeeld – dan moet Jelle vragen stellen. „Waar gaat u heen? Wat komt u doen?” Want op straat, zegt hij, gelden ook huisregels.

Bij het examen Beveiliging vorig jaar, toen stembureaus voor de eerste keer werden beveiligd door studenten, waren er twee incidenten, vertelt Wieffering. Eén man viel kiezers aan die stonden te wachten in de rij. En een ander begon hard te schreeuwen ín het stembureau. Maar al met al was het zo goed verlopen, dat de opleiding beveiliging dit jaar opnieuw beveiligers mocht leveren.