Rolling Stones komen naar Amsterdam, dat mag wat kosten

Na vijf jaar komen de Rolling Stones opnieuw naar Nederland. Op 13 juni speelt de Britse band in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, als onderdeel van hun Europese stadiontour naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van de band. Zonder Charlie Watts, de bescheiden drummer van de band die in augustus vorig jaar overleed.

Veelbesproken zijn de ticketprijzen. De goedkoopste tickets zijn nog niet eens zo indrukwekkend: vanaf 84 euro kun je erbij zijn. Kaartjes voor Sting in Afas Live in Amsterdam, volgende week, zijn duurder en ook voor de aankomende concerten van Pearl Jam in de Ziggo Dome betaal je meer. Waar fans en anderen op sociale media van schrikken is hoe snel de prijzen oplopen. Rang 4 zitplaatsen - de eerste keuze na de goedkoopste - kosten bijna vijftig euro meer: €128,80. De beste zitplaatsen kosten 218,40 euro, en een staanplaats moet 151,20 euro kosten. De twee rangen VIP-tickets, waarmee je vooraan kunt staan, kosten 296,80 en 347,20.

In zekere zin valt het nog mee bij de Stones. Bij Metallica gingen VIP-tickets voor hun laatste concert in de Arena in 2019 tot 2.199 euro, al kreeg je daar wel een ontmoeting met de band bij. Overige plaatsen waren bij Metallica vanaf 99,68 euro te koop. Dat jaar (het laatste normale concertjaar voor de coronacrisis) nam NRC met PodiumInfo.nl ticketprijzen onder de loep, toen tickets voor de vrij onbekende K-pop-groep Blackpink in de Afas Live maar liefst vanaf 166 euro moesten kosten. De goedkoopste kaartjes voor Eddie Vedder, Charles Aznavour, de Eagles en Joe Bonamassa waren toen allemaal duurder dan de Stones nu.

„Het probleem is dat relatief weinig tickets de goedkoopste prijs hebben”, zegt Rob van der Zwaan van Podiuminfo.nl, waar concerten en de ticketprijzen al jaren worden bijgehouden. „Hoeveel is niet bekendgemaakt. Maar ze communiceren altijd die laagste prijs, en ik vind het niet netjes dat daar niet helder over wordt gecommuniceerd in persberichten. De rest van de prijzen staat redelijk verstopt bij Ticketmaster.”

Inflatie

Van der Zwaan verwacht dat het concert wel gewoon uitverkoopt. „Voor een hoop mensen zijn de Stones dit gewoon waard. Het helpt misschien zelfs dat iedereen het nu over die hoog ingestoken ticketprijzen heeft.”

„Tickets bij deze band zijn altijd in het hogere segment”, zegt een woordvoerder van MOJO, verwijzend naar 2017 toen de Rolling Stones in zowel de Arena als de Gelredome in Arnhem speelden. De reguliere tickets voor het Amsterdamse concert kostten toen tussen 82,50 en 205 euro. De voordeligste in Arnhem waren 104,50 euro. „Het zijn met name die bijzondere tickets die ten opzichte van de vorige keer zijn gestegen. Dat heeft met algemene oorzaken te maken zoals inflatie.”

De prijzen voor het concert van de Stones in het Brusselse Koning Boudewijn Stadion op 11 juli lagen in eerste instantie iets hoger nog: vanaf 149 euro, oplopend tot 489. Daar heeft organisator Greenhouse Talent na kritiek op die prijzen – niet in het minste omdat de prijzen in Amsterdam lager bleken – een nieuwe categorie toegevoegd, met plekken naast het podium voor 99 euro.

Kaartjes voor het concert gaan vrijdag 18 maart in de voorverkoop.