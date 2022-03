Wij zitten in de lobby van een hotel. De tv staat aan en naast ons zit een stel van een jaar of 60. Het onderwerp is de oorlog in Oekraïne. Te zien is een interview met Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De man luistert met een half oor naar het programma en zegt tegen zijn vrouw: „Wat weet Rob de Nijs nou van die oorlog?”

