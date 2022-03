Volgens deze rechtspsycholoog staat de rechtsstaat onder druk: ‘De rafelranden nemen toe’

‘Bij slechte waarheidsvinding worden verdachten onterecht veroordeeld, gaan schuldige verdachten vrijuit en worden families van vermoorde mensen ermee geconfronteerd dat de zaak onopgelost blijft.”

En dus zet hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen zich in voor goede waarheidsvinding. Hij weet alles van tunnelvisie en bewijs in strafzaken. Al decennia geldt hij als luis in de pels van politie, justitie en de rechterlijke macht. Mede dankzij Van Koppen kwam een van de grootste gerechtelijke dwalingen in de Nederlandse geschiedenis naar buiten: de Schiedammer Parkmoord in 2000 waarvoor Kees B. 18 jaar celstraf en tbs kreeg opgelegd. Later bleek dat hij de moord niet kon hebben gepleegd. Het zorgde voor een schokgolf – ook rechters waren feilbaar – en hevige introspectie in justitiekringen.

Van Koppen staat aan de basis van het project Gerede Twijfel waar studenten van de Vrije Universiteit mogelijke gerechtelijke dwalingen onderzoeken. Daarnaast is zijn vingerafdruk in menig strafproces terug te vinden: in zo’n vijfhonderd strafzaken werd hij door rechtbanken en advocaten ingeschakeld als getuige-deskundige om zijn licht over het opsporingsonderzoek te laten schijnen.

Van veroordeelden en hun familie ontvangt hij „een voortdurende stroom van mails” met hulpverzoeken. Dan meldt hij dat zij bij Gerede Twijfel kunnen aankloppen of dat hun advocaat hem als getuige-deskundige kan inhuren. „Ik probeer altijd zo veel mogelijk afstand te houden tot de mensen waar het om gaat, want stel dat ik ze aardig ga vinden. Ik ben wetenschapper, ik moet kunnen zeggen dat ik onafhankelijk en niet bevooroordeeld tot mijn oordeel ben gekomen.”

Donderdag zwaait Van Koppen (68) af bij de VU en houdt zijn, door corona meermaals uitgestelde, afscheidsrede. Daarin signaleert de rechtspsycholoog dat de Nederlandse rechtsstaat, die hij als een van de beste van de wereld typeert, onder druk staat. „De rafelranden nemen toe.”

Na de Schiedammerparkmoord volgden hervormingen, zei de minister van Justitie dat de burger erop moet vertrouwen dat in elke strafzaak alles wordt gedaan een fout te voorkomen. Is dat beklijfd?

„Het heeft wel voor het besef gezorgd dat het mis kan gaan. Maar alsnog zijn er allerlei zaken in het strafproces op een manier georganiseerd die niet zo zou moeten. Zo houdt de politie zich niet aan de basale wetenschappelijke, principes van hoe je een confrontatie uitvoert. Als je één ding niet moet doen, is het een getuige met een enkele verdachte confronteren en vragen: ‘is dit de man die je heeft aangerand’? Maar dat gebeurt wel, terwijl de essentie van een confrontatie juist is dat je de verdachte in een rij zet waardoor iemand die gaat gokken een grote kans heeft om iemand aan te wijzen waarvan we zeker weten dat hij het niet gedaan heeft. Maar een dergelijke confrontatie is kostbaar en is moeilijk te organiseren.”

In uw rede haalt u een voorbeeld aan waarbij de politie vermoedelijk bewust negen afgeluisterde gesprekken volledig verkeerd uitwerkte. De verdachte werd daarop vrijgesproken van drugshandel, maar in hoger beroep alsnog veroordeeld omdat er ook ander bewijs tegen hem was. Waarom bent u daar kritisch op?

„Omdat het illustreert dat moedwillige fouten en grove slordigheden tijdens de opsporing niet gesanctioneerd worden door de rechter. De lat voor het niet-ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie ligt hoog. Een rechter zegt: wij beslissen over dit ene geval. Maar als rechters dat consequent doen en geen harde consequenties aan dit soort vormfouten verbinden, dan stimuleer je gesjoemel van politiemensen en een slechtere waarheidsvinding.”

Heeft u zelf wel eens gedwaald?

„Het verschil is: ik beslis niet. Ik maak een analyse van een deel van het bewijs, meestal de getuigenverklaring of de herkenning van de verdachte. Daar doet de rechter dan iets mee als hij verstandig is. En als hij niet verstandig is doet hij er niks mee.

„Maar ik moet zeggen dat ik bij de Deventer-moordzaak in een vroeg stadium niet overtuigd was dat Ernest Louwes het had gedaan. Toen heb ik het hoofd van het OM ook een bericht geschreven dat die zaak nog eens goed zou moeten worden onderzocht. Dat is gebeurd en toen is er, bovenop de blouse met zijn bloed, nog meer bewijs gevonden waardoor ik geen reden heb om te twijfelen aan zijn schuld.”

Gerede twijfel wordt niet altijd gevolgd. Bij de Arnhemse Villamoord waar negen mannen voor een roofoverval zijn veroordeeld, wees de Hoge Raad vorig jaar het herzieningsverzoek af. Er was geen novum: een feit dat de rechter niet bekend was en dan kan een strafzaak ook niet worden herzien. Wat vond u daarvan?

„Ik zeg op mijn colleges dat een novum drie vereisten heeft: de veroordeling stinkt en er is publiciteit over. Het derde vereiste, het novum, wordt dan wel geconstrueerd. Zo staat het niet in de wet, maar een novum is een ontzettend rekbaar begrip. Bij de Villamoord was ik stupéfait. Ik denk dat de Hoge Raad een grove fout gemaakt heeft. Die veroordelingen zijn gestoeld op een enkele valse bekentenis die later is ingetrokken. Dat de zaak had moeten worden herzien volgt ook uit het rapport van de adviescommissie afgesloten strafzaken.”

Van welke zaak ligt u wakker omdat die herzien zou moeten worden?

„Dat is een moordzaak uit 2010. Bij een tweelaags flat langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Breukelen werd toen een vrouw doodgeslagen. Daarvoor is een buurman veroordeeld nadat getuigen hem zagen lopen en vonden dat hij zich raar gedroeg. Het was ook een rare man, mede omdat hij zuurstofgebrek had bij zijn geboorte.

„Die man heeft het gewoon niet gedaan. Doorslaggevend daarvoor is dat de bosjes en blaadjes op de plaats delict onder de bloedspetters zaten. Dat betekent dat de dader ook vol met spettertjes bloed moest zitten. De politie trof de man thuis aan in zijn onderbroek met zijn kleren in de wasmachine, maar zonder enig bloed. Studenten van mij hebben dat nagebootst met een emmer bloed en precies dezelfde wasmachine en wasmiddel op een zo koud mogelijk programma -want bloed moet je er zo koud mogelijk uit moet halen. En wat bleek? Op de kleding, in de wasmachine, het putje, de gaatjes van de trommel: overal was bloed terug te vinden. Terwijl de politie in 2010 geen spatje vond, zelfs niet op zijn schoenen die niet gewassen waren.”

Bent u na donderdag helemaal rechtspsycholoog af?

„Ik wil gaan genieten van het ‘wat zal ik vandaag eens gaan doen-gevoel’ bij het opstaan. Maar ik blijf actief en onder meer bij Gerede Twijfel betrokken, zij het op een lager pitje. Volgende maand komen twee nieuwe boeken van mij uit. Een gaat over het DNA-bewijs in de zaak Nicky Verstappen. In het andere boek De som van alle bewijs behandel ik onder meer de vervolging van Desi Bouterse in Nederland voor drugshandel twintig jaar geleden. Bouterse is toen zonder serieus bewijs veroordeeld. Dat durf ik hardop te zeggen.”