Quantumonderzoeker Leo Kouwenhoven weg bij Microsoft

Hoogleraar natuurkunde Leo Kouwenhoven is weg bij Microsoft. Dat bevestigt het Amerikaanse techbedrijf aan NRC na een bericht in de Volkskrant. Sinds 2016 werkte Kouwenhoven aan een quantumcomputer voor Microsoft. Begin vorig jaar trok een onderzoeksgroep onder leiding van Kouwenhoven een wetenschappelijke publicatie terug vanwege problemen met de dataverwerking. Volgens Kouwenhoven zelf heeft zijn vertrek bij Microsoft hierniet mee te maken.

Quantumcomputers hebben in potentie een enorme rekenkracht. Techbedrijven Google en IBM hebben al een werkende quantumcomputer. Bij Microsoft is die nog in ontwikkeling.

Het Amerikaanse bedrijf was enthousiast over het quantumcomputer-onderzoek van Kouwenhoven. De Delftse hoogleraar probeerde het bestaan van majoranadeeltjes in nanodraadjes te bevestigen. Die deeltjes zouden als qubits (bits waar een quantumcomputer mee rekent) gebruikt kunnen worden. Volgens theoretici bestaan majoranadeeltjes, maar daarvoor is nog geen experimenteel bewijs.

Quantumlab

In 2016 werd Kouwenhoven directeur van een nieuw lab op de campus van de TU Delft, waar de quantumcomputer van Microsoft ontwikkeld wordt. Sinds deze maand is Kouwenhoven weg bij Microsoft. „Dit houdt verband met een verandering in de benadering van schaalbare quantum computing”, mailt een woordvoerder van Microsoft. „Wij wensen Leo succes voor de toekomst en danken hem voor zijn tijd bij Microsoft.”

Het onderzoek van Kouwenhoven staat sinds vorig jaar ter discussie. In 2012 publiceerde hij de eerste voorzichtige bewijzen voor het bestaan van het majoranadeeltje. In 2018 schreef hij in een nieuwe studie in blad Nature dat hij het, dankzij verbeterde onderzoeksmaterialen, nu zeker gevonden had. Dat was wereldnieuws. Maar februari vorig jaar werd de publicatie uit 2018 teruggetrokken. Reden daarvoor was dat de onderzoekers destijds niet vermeld hadden dat maar een deel van de data de vondst van majorana’s bevestigde. Er zijn nu ook twijfels rondom andere studies van zijn vakgroep. Afgelopen februari begon een integriteitscommissie van de TU Delft een tweede onderzoek naar de manier waarop de onderzoekers de data verwerkten.

Zijn deze problemen rondom het onderzoek reden voor Kouwenhoven’s vertrek bij Microsoft? Kouwenhoven zegt zelf van niet: „Microsoft gaat zich minder bezighouden met fundamenteel onderzoek en zich meer richten op de industriële kant. Mijn focus lag op het fundamentele. Het vertrek is in goed overleg gegaan.” De woordvoerder van Microsoft wil niets zeggen over de reden van het vertrek.

Team uit Kopenhagen

Een ander Microsoftteam in Kopenhagen claimde begin deze week een stap gezet te hebben in hun zoektocht naar het majoranadeeltje. Dat team hanteert een andere aanpak dan het team van Kouwenhoven. „Het kan zijn dat Microsoft een nieuwe koers inslaat met andere onderzoekers aan het roer”, zegt Carlo Beenakker via de telefoon. Hij is natuurkundige aan de Universiteit Leiden. „Dat hoeft verder niets met de ophef rondom de publicatie van Kouwenhoven te maken te hebben.”

In de voorbije jaren was Kouwenhoven hoogleraar natuurkunde aan de TU Delft zonder aanstelling. Dat wil zeggen dat hij niet betaald werd door de universiteit. Die situatie is niet veranderd, liet QuTech weten aan NRC. QuTech is het quantuminstituut van de TU Delft en TNO. Kouwenhoven begeleidt twaalf promovendi bij QuTech. Dat zet hij voort.

Aanvulling 19:10: Dit bericht is aangevuld met een reactie van Leo Kouwenhoven