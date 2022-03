NASA’s nieuwe raket is nu al ouderwets

Het is zover, deze donderdag rolt NASA’s SLS-raket met een slakkengang van het gigantische Vertical Assembly Building (VAB) in Kennedy Space Center, Florida, naar lanceerplatform 39B aan de Atlantische kust. Daar staat de 108 meter hoge raket een wet dress rehearsal te wachten, een gesimuleerde lancering om alle systemen te testen en technische problemen op te sporen. De raket wordt volgetankt met vloeibaar waterstof en zuurstof, en er begint een aftel-sequentie, die wordt afgebroken 9,34 seconden voordat de raket gelanceerd zou worden.

De eerste echte lancering van SLS staat op zijn vroegst gepland voor mei dit jaar, al zal het waarschijnlijker tijdens de zomer worden. Dan lanceert SLS de onbemande capsule Orion, die in vier dagen naar de maan vliegt en in een baan om de maan terecht komt, om na vijfentwintig dagen weer terug te keren naar de aarde en aan parachutes in de Stille Oceaan te plonzen.

De eerste bemande reis van NASA’s Artemis-maanprogramma staat pas gepland voor 2024: dan maken vier Amerikanen ongeveer dezelfde reis. En in 2025 moet er voor het eerst sinds 1972 weer een Amerikaan op de maan landen. In de jaren daarna is ook een Europese astronaut aan de beurt, want de Europese ruimtevaartorganisatie ESA levert onder andere de service-module van de Orion-capsule, het onderdeel dat water, stroom, zuurstof en voortstuwing levert.

Naar Mars

Zo bekeken belichaamt SLS – de afkorting staat voor Space Launch System – een technologische wederopstanding voor NASA. Voor het eerst sinds het pensioen van de Space Shuttle in 2011 heeft NASA weer een eigen bemande raket, en voor het eerst sinds het Apollo-tijdperk is dat er een raket die mensen verder weg kan brengen dan een lage baan om de aarde. Mogelijk zullen volgende versies van de SLS zelfs ooit mensen naar Mars brengen.

Toch is dat nog lang geen uitgemaakte zaak, want SLS is ook een omstreden project. De raket zelf mag dan nieuw zijn, technisch is het een ontwerp uit het verleden. De vier raketmotoren van de eerste trap zijn dezelfde RS-25-raketmotoren als die van het ruimteveer Space Shuttle, ontwikkeld in de jaren zeventig. Maar waar de Space Shuttle herbruikbaar was, valt de SLS-trap inclusief raketmotoren na gebruik gewoon in zee. Met de huidige voorraad kunnen nog acht SLS-lanceringen uitgerust worden. Ook de boosters, de vaste brandstof-raketten aan weerszijden van de raket, zijn opgebouwd uit Shuttle-onderdelen. Maar de Shuttle-boosters werden na gebruik uit de oceaan gevist en opnieuw gebruikt, terwijl de SLS-boosters gewoon zinken.

Toen het ontwerp van de SLS in 2012 werd aangekondigd, gold de wegwerpraket nog als de standaard. Juist de herbruikbare Space Shuttle had door hoge kosten en fatale ongelukken afgedaan. Maar in 2015 slaagde het bedrijf SpaceX van Elon Musk er voor het eerst in om een Falcon 9-rakettrap na gebruik te laten landen, iets wat intussen routine geworden is. SpaceX’ gigantische Starship-raket, die later dit jaar zijn eerste ruimtevlucht moet maken, zal zelfs helemaal herbruikbaar zijn, ook bij andere raketten in ontwikkeling is herbruikbaarheid inmiddels de norm.

Dertig miljard dollar

In dezelfde periode is bovendien de commerciële aanpak gemeengoed geworden, waarbij NASA een rakettenbouwer betaalt voor prestaties in plaats van producten. De leverancier mag dan zelf uitzoeken hoe hij die prestaties zo goed en goedkoop mogelijk kan leveren. Dat resulteerde bijvoorbeeld in SpaceX’ succesvolle Crew Dragon, de veerdienst voor astronauten van en naar het Internationaal Ruimtestation ISS.

SLS is intussen het schoolvoorbeeld geworden van de oude aanpak, waarbij NASA betaalt voor het bouwen van een ontwerp. Het werk wordt in onderdelen verspreid over ruimtevaart-industrieën in zo veel mogelijk staten, tegen contracten die alle kosten vergoeden. Dat houdt politici in die staten te vriend, wat weer helpt bij het rondkrijgen van het jaarlijkse NASA-budget van 24 miljard dollar. Maar het is niet per se bevorderlijk voor vindingrijkheid en technologische durf.

Gevolg: herhaaldelijke overschrijdingen van deadlines en budgetten, zoals critici in 2012 al voorspelden. Aanvankelijk zou SLS 10 miljard dollar kosten en in 2016 zijn debuut maken. Inmiddels zijn de kosten voor de ontwikkeling opgelopen tot 30 miljard dollar, en worden kosten per lancering geraamd op 4,1 miljard dollar. Ter vergelijking: een lancering van SpaceX’ commerciële Falcon Heavy-raket kost rond de 130 miljoen dollar, terwijl de opvolger Starship daar nog een factor tien onder zou duiken.