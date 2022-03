Musical over stijlvaste Coco is lekker luchtig

Tussen de grijze muizen op haar nieuwe school is Coco een kleurrijke verschijning. Ze is dan ook de hele dag met mode bezig en werkt in een kledingwinkeltje. Haar geheel eigen stijl valt alleen niet in de smaak bij de ‘mode-politie’: de populaire meisjes op school, die vinden dat niemand uit de toon mag vallen. Daarom besluit Coco incognito een modevlog te beginnen om haar stijl-evangelie toch te kunnen prediken.

De musical 100% Coco (vanaf 9 jaar) is gebaseerd op het gelijknamige boek van Niki Smit, dat in 2017 werd verfilmd. Het verhaal is typisch ‘young adult novel’-materiaal: natuurlijk heeft Coco een stoere vriendin als sidekick en is er een knappe klasgenoot, waarop ze verliefd wordt. De boodschap die meermaals wordt herhaald: blijf vooral jezelf. Oftewel: als jij een fluorescerend jasje aan wilt trekken of een baret op wil zetten, moet je dat lekker doen.

Hoewel het verhaal niet heel origineel is, heeft de musical een prettige luchtige toon en zijn de personages uitgesproken. De cast bestaat uit drie acteurs, die stuk voor stuk wervelend hun theaterdebuut maken. Claudia Kanne (bekend van tv-serie Spangas) speelt Coco met humor en is ontwapenend in haar pogingen om trouw te blijven aan zichzelf. Suzanna Pleiter en David van Dam spelen alle andere rollen: van een vader tot vervelende klasgenoten of mode-iconen als Jean Paul Gaultier en Coco Chanel. Een hoogtepunt is Pleiters rol als de excentrieke eigenaresse van ‘Boutique de Paris’, waar Coco werkt. De chemie tussen beide actrices knalt van het toneel.

Alle scènes zijn speels vormgegeven door middel van tekeningen in lijn met het oorspronkelijke boek. Regisseur Anne de Blok zet deze cartooneske insteek door in de speelstijl en het ritme van de voorstelling: er zijn flitsende dansjes, een rookmachine om de spanning op te voeren en rappe decorwisselingen, waardoor het publiek moeiteloos bij de les blijft. Ook de vlotte nummers passen hier mooi in, met hun pakkende melodieën. Scriptschrijver Daniël Cohen heeft flink moeten snoeien om het verhaal geschikt te maken voor een musical van een dik uur, met slechts drie acteurs. Hoewel de afronding misschien wat snel gaat, heeft dit goed uitgepakt: 100% Coco is een vrolijke voorstelling over vriendschap en anders zijn op de middelbare school.

Musical 100% Coco de musical van Morssinkhof Terra Theaterproducties Gezien: Stadsschouwburg Utrecht - zondag 14/3. Te zien t/m 8/5. Inl. cocodemusical.nl ●●●●●