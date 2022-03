Lokale bestuurders leiden het verzet, terwijl Moskou ze probeert te elimineren

Het lijkt een patroon te worden: het elimineren van het lokale Oekraïense gezag door Russische militairen. In de afgelopen weken zijn al vier Oekraïense gezagsdragers ontvoerd. Burgemeester Joeri Prylypko werd samen met twee medewerkers op straat doodgeschoten, terwijl hij eten uitdeelde aan de bevolking van het zwaar getroffen Irpin bij Kiev.

Volgens de Britse krant The Timesheeft Moskou al drie keer geprobeerd de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vermoorden. Maar ook het lokale gezag staat op de hitlist.

Onderzoekers van het Royal United Services Institute (RUSI), een Britse defensie-denktank, kregen kort voor de oorlog gedetailleerde enquêtes onder ogen die waren uitgevoerd door de Russische geheime dienst FSB onder de Oekraïense bevolking, en waren onderschept door de Oekraïense geheime dienst SBOe. Uit de documenten blijkt dat de FSB’ers zeer geïnteresseerd waren in de populariteit van lokale politici en bestuurders.

Volgens de SBOe heeft de FSB de afgelopen maanden gedetailleerde lijsten opgesteld van lokale bestuurders die pro-Russisch waren. Tegelijkertijd werd een inventarisatie gemaakt van degenen die vijandig staan tegenover Moskou en waarschijnlijk in verzet zouden komen.

Volgens RUSI’s bronnen binnen de SBOe hebben de FSB en elite-eenheden die de voorhoede van de invasie zouden vormen, geoefend op het overnemen van het gezag in de steden. Daarbij zou snel contact moeten worden gelegd met lokale ‘assets’ (pro-Russische spionnen), zouden overheidsgebouwen razendsnel moeten worden bezet en zouden bestuurders waarvan werd vermoed dat ze zich niet zouden schikken naar Russisch gezag moeten worden opgespoord en geliquideerd.

Een computerhack van de Oekraïense Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarbij miljoenen kentekenregistraties werden gestolen, sterkte de Oe-kraïense diensten in hun vermoedens. Of de Oekraïense analyse klopt, is lastig te controleren. Wel is duidelijk dat Russische plannen voor een snelle overname van Oekraïne in het water vielen. Misschien heeft dat het leven gered van tientallen burgemeesters en gouverneurs.

Diverse lokale bestuurders ontpopten zich als krachtige leiders, die de bevolking meenemen in verzet tegen de Russische agressie. Vaak gaat het om mensen met een andere achtergrond – ondernemer, sporter – die nog niet lang actief zijn in de politiek. In de oorlog staan ze nu vooraan in de strijd.

Vitali Klytsjko burgemeester Kiev

Twee meter één, stevig postuur, vierkant hoofd. Vitali Klytsjko (50), de burgemeester van Kiev, is geen man om makkelijk te passeren.Dat is ook precies het beeld dat hij uitdraagt in de video’s die hij vanuit zijn belaagde stad de wereld instuurt. In die video’s loopt hij, vaak vergezeld door zijn vijf jaar jongere broer Vladimir, langs kapotgeschoten flatgebouwen in Kiev en heeft hij twee boodschappen: Rusland is bezig met een schandalige oorlog én ze zullen Kiev niet krijgen.

Woensdag circuleerde op sociale media een kort videofragment waarin een buitenlandse journalist Klytsjko voorlegt dat Poetin zegt alleen op militaire doelen te schieten. Klytsjko kijkt naar de journalist beneden hem en zegt hartgrondig: „Bullshit! Sorry!” Wijzend op een verwoeste flat: „Waar is het militaire doel? Dit gebouw is geen militair doel!”

Zoals president Zelensky is uitgegroeid tot symbool van Oekraïne, is burgemeester Klytsjko uitgegroeid tot het symbool van Kiev. Beide mannen tonen zich onverzettelijk en strijdbaar. Ze laten zien dat ze niet vluchten en proberen de bevolking moed in te spreken met regelmatig verschijnende videoboodschappen. Ze roepen het Westen op om meer te doen. Hun presentatie heeft veel gemeen: informeel, krachtig, benaderbaar. Beiden weten hoe ze met media om moeten gaan.

Zelensky en Klytsjko delen een verleden als performer, maar wel in een heel verschillende categorie. Klytsjko was in zijn vorige leven een zeer succesvol vechtsporter. Na zes titels als wereldkampioen kickboksen volgden drie titels als wereldkampioen zwaargewicht boksen, verspreid over drie decennia. Van de 47 partijen die Klytsjko bokste, won hij er 45, waarvan 41 door knock-out. De periode tussen 2005 en 2016 staat in het zwaargewicht boksen bekend als de ‘Klytsjko era’, omdat broer Vladimir ook aan de top stond.

De broers begonnen met boksen op militaire bases. Hun vader was officier bij de luchtmacht van de Sovjet-Unie. Ze verhuisden regelmatig; Vitali is geboren in Kirgizië, Vladimir in Kazachstan. Klytsjko senior was later een leidinggevende bij de schoonmaak na de kernramp in Tsjernobyl. Hij overleed aan kanker.

Nadat hij in 2005 vanwege blessures tijdelijk stopte met boksen, stelde Klytsjko zich voor het eerst verkiesbaar als burgemeester van Kiev. Hij werd tweede en ging door in de politiek. Zijn zelf opgerichte, pro-Europese partij OEDAR (‘Stoot’ in het Oekraïens) was succesvol bij de verkiezingen van 2012, met veertig zetels winst. Hij sloot zich aan bij de partij van Petro Porosjenko, de vorige president en de grootste politieke tegenstander van Zelen-sky, en leidde diens partij in het parlement.

Klytsjko was een van de leiders van Euromaidan, de pro-Europese protestbeweging van eind 2013, begin 2014 in Kiev. In 2014 werd hij bij tussentijdse verkiezingen gekozen als burgemeester, en herkozen in 2015 en 2020. Ook voor de Russische aanval begon was hij geliefd als bestuurder; hij werd bijvoorbeeld geprezen om zijn adequate aanpak van de pandemie, waarbij Kiev eerder in lockdown ging dan andere steden. Kiev is overigens een zusterstad van de Chinese stad Wuhan.

Nu gebruikt Klytsjko zijn verleden, imago en uiterlijk als vechter om de wereld te laten zien dat Kiev zal strijden tot het bittere eind. Ook al weet hij dat het Russische leger langzaam dichter bij de hoofdstad komt en een belegering dreigt. Zoals hij dinsdag zei tegen tv-zender Current Time: „Het Russische plan om Kiev in te nemen, zal nooit slagen. Zelfs als ze sommige gebouwen in handen krijgen, zullen ze onze mensen niet overwinnen. Kiev bestaat niet alleen uit gebouwen. In de eerste plaats gaat het om de mensen.”

Foto Aris Messinis / AFP

Ihor Kolychajev burgemeester Cherson

Ihor Kolychajev, de burgemeester van Cherson, heeft al sinds 2 maart te maken met bezetting door het Russische leger. De zuidelijke stad Cherson, met 285.000 inwoners, is tot nu toe de enige grote stad die in handen van de Russen is gevallen. Kolychajev besprak de situatie naar eigen zeggen met tien Russische officieren. Hij kwam met ze overeen dat de Oekraïense vlag op het stadhuis kon blijven wapperen, dat er geen tanks in de stad zouden komen en dat er een mogelijkheid kwam voor humanitaire evacuaties.

Kolychajev keerde terug naar zijn geboorteplaats Cherson na een technische opleiding in Sint-Petersburg in Rusland en werd ondernemer. Hij begon in 2015 als politicus en werd in 2020 gekozen als burgemeester. Op 7 maart was hij te zien in talkshow Op1, waar hij duidelijk was: „Europa denkt dat dit geen bedreiging is, maar het zal anders lopen. Wij wonen in de realiteit, bij jullie is dat nog niet geland. Om dit te begrijpen, moet je dit fysiek meemaken.”

Andrij Sadovy burgemeester Lviv



Andrij Sadovy, de burgemeester van Lviv, heeft heel andere problemen dan veel van zijn collega’s. Vooralsnog wordt zijn westelijke stad niet direct bedreigd door Russische aanvallen, hoewel de aanval op een militair opleidingscentrum bij de Poolse grens van zondag behoorlijk in de buurt kwam. Lviv, een stad met een rijk verleden en veel monumenten, heeft zich al wel voorbereid op geweld. Kunstwerken zijn opgeborgen, standbeelden zijn ingepakt met zandzakken.

Maar de grootste uitdaging voor Sadovy is de opvang van een grote hoeveelheid vluchtelingen uit andere delen van het land. Lviv telt normaal 730.000 inwoners, de afgelopen drie weken zijn daar 200.000 mensen bijgekomen. Veel van hen zijn op een onzekere doorreis naar Polen, Moldavië of elders in Europa. Stadsbestuur, hulporganisaties en kerken proberen de vluchtelingen te voorzien van voedsel, kleding en onderdak. Volgens Sadovy kost de opvang Lviv 1 miljoen dollar per dag.

Volgens Sadovy, geboren en opgeleid in Lviv en burgemeester sinds 2006, is Oe-kraïne voor Poetin een opmaat naar een groter doel. „De Amerikanen moeten begrijpen dat wij nu voor de NAVO vechten. Poetin wil een corridor naar Kaliningrad en vervolgens de Baltische staten binnenvallen en de situatie in Europa ondermijnen.”

Foto Pavlo Palamarchuk / Reuters

Ivan Fedorov burgemeester Melitopol

Ivan Fedorov, de burgemeester van Melitopol, werd op 11 maart door Russische militairen ontvoerd uit het stadhuis. De ontvoering werd vastgelegd door bewakingscamera’s. Fedorov, tenger en jong ogend op foto’s van voor de oorlog, was de eerste burgemeester die door de bezetters is ontvoerd. Twee dagen later gebeurde hetzelfde met Jevhen Matvejev van de kleine stad Dniproroedne. Woensdag werd burgemeester Oleksandr Jakovljev van Skadovsk tijdelijk ontvoerd. Na terugkeer maakte hij op een korte video een angstige indruk. Het ontvoeren van lokale bestuurders lijkt een bewuste Russische strategie.

Woensdagavond kwam het bericht dat Fedorov is bevrijd door Oekraïense speciale eenheden. Het nieuws werd bevestigd door president Zelensky. Inwoners van Melitopol vroegen eerder voor het stadhuis om Fedorovs vrijlating. Ze moeten niets hebben van Galina Daniltsjenko, het raadslid dat door de Russen tot burgemeester is benoemd. Die heeft de burgers opgeroepen om geen „extreme dingen” te doen. „Onze taak is het overnemen van alle mechanismen van de nieuwe realiteit, zodat we kunnen gaan leven op een nieuwe manier.”

Vitali Kim gouverneur Mikolajiv

Vitali Kim, de gouverneur van het zuidelijke district Mikolajiv, werd beroemd door zijn ‘happy socks’. Op een foto die vorige week door hemzelf werd vrijgegeven, zit Kim onderuitgezakt in zijn kantoor te bellen, met zijn vrolijk gekleurde voeten op het bureau. In memes op sociale media vormde de ontspannen houding van de Oekraïense bestuurder wiens gebied door het Russische leger wordt bedreigd een contrast met een gepijnigde president Macron in het Élysée.

Kim, voormallig basketbalcoach en vastgoedontwikkelaar, stond al bekend om zijn no-nonsense-video’s. Daarin neemt hij geen blad voor de mond en is hij eerlijk over militaire tegenslagen in het district ten oosten van Odessa. Zijn optimisme verklaart Kim uit zijn sportverleden. „Ik weet dat winnen onmogelijk is als je er niet in gelooft. Als je naar een wedstrijd komt, moet je zeker weten dat je gaat winnen. Anders kun je beter niet komen opdagen.” Politiek is een prille zaak voor de half-Koreaanse Kim: in 2019 werd hij vrijwilliger voor de partij van Zelensky, die hem in november 2020 benoemde tot gouverneur. Anders dan burgemeesters worden regionale bestuurders niet gekozen in Oekraïne.