Leidt Nederland nog altijd genoeg schaatstalent op?

Tien olympische titels, zestien wereldtitels allround en 36 gouden medailles bij de WK afstanden. Met die oogst namen Ireen Wüst (35) en Sven Kramer (35) afgelopen weekend afscheid van hun schaatscarrière, nadat ze zeventien jaar geleden doorbraken en sindsdien het langebaanschaatsen domineerden.

Hun afscheid in Thialf was ernaar: in een uitverkocht stadion en onder toeziend onder van onder meer de Koning werden ze uitgebreid toegesproken door familie, vrienden, beroemdheden en oud-concurrenten uit binnen- en buitenland. De ultieme eer kwam aan het eind, toen werd onthuld dat naar beiden een bocht van de Friese schaatsbaan is vernoemd.

Niet alleen omdat Wüst en Kramer ermee zijn opgehouden, is een wisseling van de wacht aanstaande. In februari werd Wüst in Beijing met haar titel op de 1.500 meter de oudste olympische schaatskampioen ooit, maar de andere Nederlandse goudenmedaillewinnaars – Irene Schouten (29), Kjeld Nuis (32) en Thomas Krol (29) – zijn rond de dertig. Wie worden de toekomstige vaandeldragers van het Nederlandse schaatsen?

Jong Oranje

Schouten is nu de koningin, zegt Mark Tuitert, olympisch kampioen op de 1.500 meter in 2010 en tegenwoordig analist bij de NOS. Hij verwacht dat de Noord-Hollandse en haar generatiegenoten nog wel een olympische cyclus meegaan. „Ik denk dat we de volgende Winterspelen kunnen teren op de ‘Schoutens’ van nu, maar daarna wordt de spoeling snel dunner.”

Tuitert merkt op dat achter schaatsers als Kai Verbij (27), Patrick Roest (26) en Antoinette de Jong (26) een hele generatie de top niet heeft gehaald. „Daar zit wel een groot gat. Dat zou te maken kunnen hebben met hoe jonge talenten worden opgeleid.”

Hij doelt op het verdwijnen van Jong Oranje. Volgens Tuitert is het niet toevallig dat Verbij, Roest en De Jong de laatste lichting vormen die in Jong Oranje schaatste. Die kernploeg, waarin de grootste schaatstalenten van Nederland werden opgeleid, bestaat sinds 2015 niet meer. In plaats daarvan zijn door de schaatsbond KNSB vijf regionale ‘Talent Teams’ opgericht en er is een commerciële ploeg voor schaatstalenten: TalentNed. Volgens Peter Kolder, sinds twee jaar de bondscoach van de Nederlandse junioren staat er met deze opzet een goede infrastructuur waarbij talenten komen bovendrijven.

Hoewel ook Tuitert denkt dat er nog altijd genoeg jonge talentvolle schaatsers worden opgeleid in Nederland, had Jong Oranje in zijn ogen één groot voordeel: de beste talenten schaatsten tegen elkaar en maakten elkaar zo beter. „Dat heb je nodig, zeker bij de mannen. De vrouwen kunnen nog met wat mindere mannen trainen, maar de beste mannelijke talenten moeten gewoon tegen elkaar schaatsen”, zegt Tuitert. „Ik denk dat het goed is als de Nederlandse schaatssport zich daarover buigt. Want het is eigenlijk gek dat nu bondsteams concurreren met een commerciële ploeg terwijl je de beste talenten bij elkaar zou willen zetten.”

Sprinten is sexy

Een andere ontwikkeling die zich de laatste jaren heeft gemanifesteerd is de voorkeur die veel jonge schaatsers hebben voor de korte afstanden; de 500, 1.000 en 1.500 meter. „Sprinten is sexy geworden”, zegt Tuitert. Kolder, in 2005 de coach van Wüst en Kramer bij Jong Oranje, merkte bij zijn hernieuwde aantreden als bondscoach in 2020 dat schaatsers zich al op jonge leeftijd gingen specialiseren. „Niemand van de jongens reed meer regelmatig een drie of vijf kilometer.”

Om ervoor te zorgen dat Nederland in de toekomst ook goede stayers blijft voortbrengen, probeert Kolder zijn schaatsers weer allround op te leiden. „Vroeger reed zelfs Jan Smeekens [voormalig 500 meter-specialist] zo nu en dan een vijf kilometer. Dat was goed voor zijn ontwikkeling. Als je te snel kiest, dan kun je niet meer terug.” Kolder wijst op Irene Schouten of Sanne in ’t Hof (24). „Zij hebben pas op latere leeftijd ontdekt dat ze juist op de lange afstanden kunnen uitblinken.”

Superkampioenen

Talenten als Joep Wennemars (19), wereldkampioen junioren op de 500 meter, 1.000 meter en allround, en Tim Prins (18), ’s werelds beste jongere over 1.500 meter, rijden dan ook weer lange afstanden. Samen met sprinter Merijn Scheperkamp (22) en stayer Beau Snellink (20) zijn zij de nieuwe gezichten waarvan Tuitert de komende jaren veel verwacht.

Bij de vrouwen zijn een aantal jonge schaatssters al doorgebroken naar de absolute top, zoals de sprintsters Jutta Leerdam (23) en Femke Kok (21). En ook Merel Conijn (20), die de 3.000 meter als favoriete afstand heeft, kan heel veel bereiken, zegt Tuitert. „Al zie ik hen de komende jaren niet alles gaan winnen zoals Sven en Ireen dat deden. Maar dat hoeft ook niet. Die hegemonie was uniek.”

Het gevaar is dat je elk talent gaat vergelijken met Wüst en Kramer, zegt juniorenbondscoach Kolder, terwijl schaatsers zoals zij eens in de dertig tot vijftig jaar langskomen. Hij ziet wel trekjes van de twee superkampioenen in zijn huidige generatie talenten, maar wil niet zeggen om wie dat zou gaan. „Dan creëer je weer een dynamiek waarbij de kans bestaat dat het misgaat. Ik heb er te veel gezien waarvan we dachten dat ze het wel even zouden doen, en dat het niet lukte. Laat ze maar lekker in de schaduw rijpen.”