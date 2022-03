In het spoor van Mao

Vladimir Poetin wordt vaak in één adem genoemd met Stalin en Hitler – veel vaker dan met Mao Zedong. Toch zou ik Poetin die bedenkelijke eer niet willen onthouden. Hij heeft er recht op, zeker nu hij een oorlog, pardon vredesmissie, in Oekraïne is begonnen. Trouwens, ook Mao verdient het in dit rijtje opgenomen te worden.

We weten dankzij memoires van insiders veel meer van Mao dan van Poetin, maar toch dringen zich nu al bepaalde overeenkomsten op. Bij beiden is sprake van een steeds geïsoleerder leven waarin nog slechts plaats is voor een handvol getrouwen, die samen alle belangrijke beslissingen voor het land nemen. Wie tot deze inner circle behoort, moet bestand zijn tegen openlijke vernedering door de leider. Zie de manier waarop Poetin de directeur van zijn buitenlandse inlichtingendienst onlangs berispte. Mao was berucht om dergelijk gedrag.

Je ziet bij autocraten als Mao en Poetin paranoïde trekken. Mao leefde in de voortdurende vrees dat zijn rivalen hem uit de weg zouden ruimen, bijvoorbeeld door vergiftiging; Poetin heeft een vorm van smetvrees die eveneens op een soort achtervolgingswaan wijst.

Zulke leiders hebben ook een volstrekte onverschilligheid voor het lot van het eigen volk gemeen. Poetin offert landgenoten op aan een zinloze oorlog met nota bene een broedervolk. Mao verzon een ideologie, die van de Grote Sprong Voorwaarts, die resulteerde in vermoedelijk de ergste hongersnood in de geschiedenis van de mensheid: minstens 25 tot 30 miljoen Chinezen stierven. Met de Culturele Revolutie die hij daarna in gang zette, voerde hij de hele Chinese samenleving naar de afgrond.

Poetin en de Chinese leider Xi Jinping gaan afstandelijk, maar niet onvriendelijk met elkaar om, al weet je niet wat er achter de schermen gebeurt. Tussen voorgangers als Chroesjtsjov en Mao bestonden grote spanningen, zoals onder meer blijkt uit de memoires van Mao’s lijfarts dr. Li Zhisui.

Mao was kwaad op Chroesjtsjov, hij vond diens postume aanval op Stalin onterecht. Chroesjtsjov nodigde Mao bij een bezoek in 1957 aan de Sovjet-Unie op zijn datsja uit, maar Mao bleef liever in zijn hotel waar hij zijn behoefte kon doen in zijn eigen kamerpot die hij op al zijn reizen meenam, omdat hij niet van wc’s gebruik wilde maken.

Chroesjtsjov maakte met Mao één uitstapje om hem kennis te laten maken met de Russische cultuur: een uitvoering van het Zwanenmeer. Mao kwam te laat, verveelde zich en verliet de voorstelling al aan het einde van de tweede akte. „Waarom huppelden ze zo rond op hun tenen?” vroeg hij zijn lijfarts. „Daar kan ik niet tegen. Waarom dansen ze niet normaal?”

Bij een tegenbezoek in 1958 van Chroesjtsjov aan Beijing gedroeg Mao zich al even onbeschoft. Hij ontving de Sovjetleider in zwembroek aan de rand van zijn zwembad. Had Chroesjtsjov misschien zin om met hem een rondje te zwemmen? De Rus wilde niet weigeren, ook al moest hij een reddingsvest aandoen omdat hij niet kon zwemmen. De besprekingen verliepen stroef, schrijft dr. Li, en hij verwijst naar de memoires van Chroesjtsjov waaruit minachting voor het gedrag van Mao blijkt.

Zoveel onheusheid valt niet te verwachten tussen Poetin en Xi, daarvoor hebben ze elkaar te veel nodig, maar áls het gebeurt zie ik Poetin eerder in de rol van Mao dan die van Chroesjtsjov.