Hoe ziet de energieleverancier wat je sluipverbruik is?

Torenhoge energierekeningen en brandstofprijzen die herinneren aan de tijd dat je een volle tank in guldens afrekende. Daar zit je dan, in een huis vol witgoed, computerschermen, tosti-ijzers en slimme gadgets, met angst en beven te wachten op de volgende tariefsverhoging.

De laatste tijd krijg ik onheilspellende berichtjes van mijn energieleverancier. Het zijn updates over mijn ‘sluipverbruik’ – apparaten die ongezien stroom verbruiken. Er is geen peil op te trekken; de ene keer is het sluipverbruik 10 procent hoger, dan weer gehalveerd. Blijkbaar ben ik een wispelturig type.

Wat sluipt er allemaal in mijn huis? En hoe weet Eneco wat voor apparaat ik aanzet, of ik een wasje draai, een taart bak of tv kijk? En valt daar nog iets te besparen?

Ik bel met Bert Jan Katsman. Hij sleutelt voor Eneco aan de algoritmes waarmee de energieleverancier de data van de slimme meter uitleest. Dat werkt zo: elk kwartier geeft die meter (die zit in miljoenen Nederlandse meterkasten) het verbruik door. Dat levert 96 datapunten per dag op. „Als we zien dat je 500 watt gebruikt en het volgende moment 50 watt meer, dan proberen we dat energieblok te herkennen door te kijken wanneer je weer 50 watt minder verbruikt.”

Non-intrusive load monitoring heet die techniek. Een wasmachine die een paar uur staat te draaien op 1000 watt is makkelijker te herkennen dan een koelkast die eventjes aanspringt. Het is soms wel gokwerk, zegt Bert Jan: „Een wasdroger en een oven lijken elektrisch veel op elkaar.”

Toch zien de algoritmes behoorlijk wat patronen, door rekening te houden met tijdstippen: is het lunchtijd of ’s avonds laat? Het model is verfijnd met andere data, ook van huishoudens die soortgelijke apparatuur in huis hebben.

De Eneco-app verklapt dat deze maand 21,47 euro, zo’n kwart van mijn stroomrekening, naar sluipverbruik gaat. Dat zijn wel heel veel adapters, tv’s en settopboxen die ongemerkt staan te loeien. Ben ik dan zo slordig met stroom? Bert Jan relativeert: „Het kan natuurlijk ook zijn dat je verder heel zuinig bent.”

Sluipverbruik is geen goede naam, vindt hij. In onze always on-maatschappij is het onmogelijk om stroomverbruik naar nul terug te brengen. Sommige apparaten moeten aanstaan, zoals je wifirouter. De term base load, of basisverbruik, is beter.

Met een simpele energiemeter (15 euro) ga ik toch op jacht naar verborgen boosdoeners. De werklaptop blijkt met het deksel dicht nog stroom te verbruiken aan de lader. Ook de wifirouter, de settopbox (zelfs in stand-bystand) en de smart speakers tikken aan – maar om die nou de deur uit te doen…

De grootste sluipverbruiker ben ik zelf. Het was mijn schoonmoeder die me daar fijntjes op wees. Sinds ik een hybride auto rijd die ik af en toe bij haar op de oprit aan de stekker hang, is haar elektriciteitsrekening 9 procent gestegen. Ik mag gelukkig nog steeds langskomen – en laden.

Door de hoge benzineprijs is het nog aantrekkelijker om aan huis te laden. Niet met een laadpaal, maar druppelend via een gewoon stopcontact; in vier uur tijd kan ik weer veertig kilometer bijna voor niets rijden. Het kan zijn, zegt Bert Jan Katsman, dat Eneco’s algoritmes het volladen van de autobatterij niet goed herkennen en het als sluipverbruik registeren.

Kan dat misschien nog goedkoper, door mijn auto op te laden op momenten dat de zon schijnt, zodat alle stroom van de zonnepanelen rechtstreeks in gratis kilometers wordt omgezet?

Financieel maakt dat voorlopig niet uit, legt Bert Jan uit. Wel scheelt het in de belasting van het netwerk. Daarom krijgen de apparaten in je huis in de toekomst een seintje wanneer ze aan moeten gaan of moeten laden. Dat helpt de energieleverancier vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dat is belangrijker dan alle klanten zoveel mogelijk stroom proberen te verkopen. Al zou je dat niet zeggen, als je je rekening nu bekijkt.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC