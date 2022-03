Een overtuigend portret van toxische mannelijkheid

Michael baalt, en de hele wereld mag het weten. Vlak nadat hij als politie-agent begon raakte hij betrokken bij een incident dat hem op een schorsing kwam te staan, in afwachting van nader onderzoek. Nu brengt hij zijn dagen door in een meldkamer van de noodhulpdiensten, waar hij zijn frustratie ongegeneerd botviert op de bellers en zijn collega’s.

Regisseur Daniël van Klaveren, die zich liet inspireren door de Deense arthousehit Den Skyldige, zoomt in zijn losse bewerking scherp in op de giftige ideeën over mannelijkheid waarop Michael zijn gedrag baseert. Als een man in doodsangst belt omdat zijn vrouw hem mishandelt, vindt Michael hem maar een pussy, en als een collega na de eerste date nog niet met de vrouw het bed heeft gedeeld, slingert hij hem een homofobe scheldnaam naar het hoofd. Als hij even later met een meisje in gesprek raakt die zegt ontvoerd te zijn, raken Michaels vooroordelen verstrengeld met zijn wens tot erkenning en eerherstel, en stapelt hij fout op fout.

Het gesprek met deze Luna vormt de hoofdmoot van het spannend opgebouwde drama, en leidt uiteindelijk tot de ontrafeling van Michaels secuur opgebouwde verdedigingsmechanismes. Dat gaat net wat te makkelijk: binnen een uur transformeert Michael van een brok machismo en agressie naar iemand die zijn eigen fouten volledig doorziet en klaar is om zijn leven te beteren. De plotontwikkelingen zijn te kunstmatig toegespitst op deze catharsis.

Desalniettemin valt er tot de ontknoping veel te genieten in Good cop. Hoofdrolspeler Stefan Cappiello jaagt het hele publiek ongegeneerd tegen zich in het harnas door het pijnlijke portret van toxisch gedrag dat hij neerzet, en tegenspelers Kharim Amier en Patsy Kroonenberg bieden sterk tegenspel, zowel fysiek als Michaels collega’s als aan de telefoon als Luna en zijn andere gesprekspartners. Zo brengen ze ook de wereld buiten de meldkamer moeiteloos tot leven.

Recensie Theater Good cop (14+) – Daniël van Klaveren / Toneelgroep Oostpool / Theater Sonnevanck. Gezien 11/03, Thomas A Kempis College, Arnhem. Te zien t/m 29/5. Inl. toneelgroepoostpool.nl ●●●●●