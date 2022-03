Doemscrollend naar een kopersstaking

Doemscrollen: het obsessief blijven bladeren door slecht nieuws op sociale media, kan nu al worden uitgeroepen tot het woord van het jaar. Nu uit Oekraïne de ellende van dag tot dag, uur tot uur en minuut tot minuut voorbijtrekt, zou het gek zijn als dat geen invloed krijgt op de stemming van de consument. Want voor je het weet scrollt die zichzelf, en de economie, naar een lichte depressie.

Volgende week, op 23 maart, komt het CBS met de nieuwe cijfers over het consumentenvertrouwen in maart, waarin de oorlog voor het eerst verwerkt zal zijn. De uitgangspositie is niet goed: uit de vorige cijfers, over februari, bleek al dat het vertrouwen voor de vijfde achtereenvolgende maand daalde tot een waarde van -30. Let wel: dat is op een haar na even laag als het dieptepunt na het uitbreken van de coronapandemie in mei 2020.

Vooral de hogere energieprijzen en een gevreesd verlies van koopkracht zullen een belangrijke rol hebben gespeeld. De oorlog en de energieprijzen hangen uiteraard sterk samen. Sinds vorige maand is én de oorlog daadwerkelijk uitgebroken – en zijn de jodiumpillen uitverkocht, én zijn de energieprijzen nog verder gestegen. De kans is groot dat volgende week het consumentenvertrouwen een nieuw dieptepunt bereikt. De vraag is alleen nog of het vorige diepterecord, van -41 uit 2013 wordt overtroffen.

Dat kan grote gevolgen hebben. Het Centraal Planbureau publiceerde woensdag een extra hoofdstuk bij zijn vorige week uitgebrachte prognoses, met daarin een oorlogsscenario: een mogelijke recessie bij een gemiddelde inflatie van 8 procent over heel het jaar en een koopkrachtdaling van 5,1 procent. Het kan, zegt het CPB, trouwens nog erger worden als de olie- en gastoevoer uit Rusland niet alleen veel duurder wordt, maar geheel stilvalt.

Wat het CPB óók noemt: huizenprijzen die in het nieuwe scenario minder omhoog gaan dan in de ‘basisraming’ die vorige week werd gepubliceerd. In die basisraming werd het nog aannemelijk geacht dat de prijzen blijven stijgen, maar niet zo sterk als de ruim 15 procent van 2021.

Maar wat doet grootschalig vertrouwensverlies voor de huizenmarkt? De ‘bereidheid om grote aankopen te doen’, een van de pijlers onder het consumentenvertrouwen, stond in februari al zeer laag op -30, al was dat nog steeds hoger dan de -39 van mei 2020.

Destijds was de stemming óók slecht, maar veerden de aandelenkoersen sterk op en gingen van record naar record. De woningmarkt merkte er zelfs eigenlijk niets van en steeg maar door. Maar nu? De inflatie loopt op, en dat hoeft niet slecht te zijn voor de woningprijzen. De hypotheekrente stijgt, maar is ‘reëel’, dus gecorrigeerd voor inflatie, zeer negatief. Oók niet slecht – voor zolang het duurt. Eind jaren zeventig, ten tijde van de vorige grote woninghausse, steeg de inflatie aanvankelijk ook sneller dan de rente, en was de ‘reële’ hypotheekrente eveneens negatief. Maar toen de inflatie destijds uiteindelijk door de centrale banken met sterk stijgende rentes de kop moest worden ingedrukt – met een recessie als gevolg – kelderden de woningprijzen.

Dat hoeft nu allemaal niet per se te gebeuren. Maar het is niet ondenkbaar dat er op dit moment een begrijpelijke aarzeling optreedt op de huizenmarkt. Dat is niet vrijblijvend: de Nederlandse economie luistert sinds jaar en dag sterk naar ‘vermogenseffecten’: de stijgende papieren rijkdom van huizenbezitters beïnvloedt hun koopgedrag positief. Dat kan ook andersom gaan werken: een haperende woningmarkt die de economie extra treft. Behoud van vertrouwen wordt essentieel, en dat is op dit moment best lastig.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.