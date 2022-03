Deze film toont de parallelle wereld van Poetins jeugdbeweging

Wanneer ik naar nieuwsbeelden van de oorlog in Oekraïne kijk, merk ik dat ik paniekerig op zoek ga naar vergelijkingsmateriaal. Ik voel me daar ongemakkelijk over, want dit is niet het moment om uitvluchten te zoeken in geschiedenis, laat staan in kunst, gedichten of verhalen. Maar wat moet ik dan? Mogelijk kan mijn hoofd niet anders, ben ik geprogrammeerd om parallellen te zoeken, een verhaal te maken van de chaos.

Hopend dat ik me niet verschuil in een parallelle wereld, en wetend dat ik dat doe zolang ik de oorlog op afstand ‘beleef’ via nieuwsberichten, herinner ik me Nashi (De Onzen), een film van kunstenaar Daya Cahen uit 2007 over de gelijknamige, aan Poetin gelieerde ‘anti-fascistische’ jeugdbeweging. Opgericht in 2005 als reactie op de revoluties in Georgië en Oekraïne, organiseerde Nashi tot 2013 een jaarlijks zomerkamp waar tienduizend gerekruteerde jongeren werden getraind om goede patriotten te worden en toekomstige opstanden neer te slaan.

De jongeren die Cahen hier heeft gefilmd, zeggen in Nashi op bijna identieke manier: ‘I believe Russia should be the global leader of the 21st century. Our goal is to make Russia the global leader of the 21st century.’ Ze kijken recht in de camera. Soms kijken ze nerveus opzij, als om te checken of ze het wel goed hebben gezegd. Cahen filmt de jongeren vanuit een laag camerastandpunt, met een beeldtaal die duidelijk is ontleend aan de propagandistische films voor de nazi’s van Leni Riefenstahl. Cahen laat zien hoe de patriotten-in-wording zichzelf graag zien: glorieus en belangwekkend. Er wordt benadrukt dat individuen inwisselbaar zijn, door wat ze zeggen los te koppelen van hun gezicht. Wie wat zegt, maakt ook niet uit, want ze zeggen allemaal ongeveer hetzelfde.

Toen ik de film vijftien jaar geleden zag, was de dreiging van de georganiseerde vaderlandsliefde evident, maar – omdat de doelen van de beweging in de toekomst lagen – niet onmiddellijk gevaarlijk. De jongeren in Nashi zijn nu volwassen. Het is ijzingwekkend om de gedachte toe te laten dat het deze jongens zijn die de grens zijn overgestoken met de invasie van Oekraïne.

Misleiding

Daya Cahen (1969) heeft een indrukwekkend en hecht oeuvre opgebouwd van werk in diverse media. In fotografie, installaties en onderzoekende films met een documentaire inslag – die bovenal gelaagde kunstwerken zijn – gaat ze steeds op zoek naar de bron van fascistische regimes. In haar werk ontrafelt ze logge systemen en machtsstructuren, door deze – vaak van binnenuit, als embedded kunstenaar – te analyseren en zodanig te tonen dat ze dicht op de huid van de kijker komen, en deze zelf conclusies moet trekken. Haar visuele taal is evenwichtig en vaak oogstrelend, en wekt een enorme spanning op door het contrast met de zware thema’s die worden aangekaart.

Haar werk zet ertoe aan elk beeld, ook dat van het nieuws, te bevragen, realiseer ik me wanneer ik op internet kijk naar UATV, een door de Oekraïnse staat gefinancierde, op het buitenland gerichte nieuwszender. Hier zijn filmpjes te zien, gemaakt op mobiele telefoons, die de informatie dichterbij doen komen dan met een meer neutrale cameravoering. Te zien zijn Russische soldaten die spijt betuigen van de invasie. De jongsten zeggen dat ze misleid zijn, dat ze onder het mom van een militaire oefening gebruikt zijn als kanonnenvoer. Sommigen zeggen niet te hebben geweten dat ze de grens waren overgestoken. Degenen met een leidende functie zeggen geschokt te zijn dat men in Oekraïne niet zat te wachten op hun komst. ‘Ons is in Rusland iets heel anders verteld’, mompelt een man met wonden op zijn hoofd.

Wanneer hun door iemand van achter de camera wordt gevraagd wat ze hun landgenoten willen meegeven, klinkt het keer op keer: ‘Blijf thuis, we hebben hier niets te zoeken. Blijf in Rusland.’ De bedrukte, identieke manier waarop ze dit zeggen en het wegkijken van de camera doet vermoeden dat deze woorden ze in de mond zijn gelegd. Het is opvallend dat het camerastandpunt vaak hoog is. De jongens moeten naar de camera opkijken, vanuit een positie die ze nederig maakt.

Een oorlog is niet alleen het strijdtoneel van fysiek geweld maar ook van conflicterende (media)verhalen. De Russische soldaten die op UATV in beeld komen, menen wellicht wat ze zeggen, maar hoeveel keuze hebben ze, afhankelijk van Oekraïne voor zorg, voedsel en onderdak?

Het verontrustende bij het zien van Nashi is dat het er aanvankelijk op lijkt dat de jongeren wél een keuze hebben in wat zij zeggen. De beelden van kampvuurtjes doen denken aan kamperen en roepen associaties van vrijheid op. De jongeren zien er fris, monter en opvallend mooi uit. De saamhorigheid die uit hun gedrag spreekt, heeft iets aantrekkelijks, totdat deze omslaat in een schrikbeeld van fascisme-in-wording. De jongeren doen hun best te passen in een systeem dat voor ze is uitgerold. Hun trots om deel uit te maken van een beweging die Rusland groot zal maken, blijkt zorgvuldig georkestreerd door Poetin en de zijnen.

Bevrijden

„Zij zijn de toekomstige elite van Rusland, die als ‘het grote Rusland’ de rest van de wereld van fascisme zal bevrijden. Dat geloofden die jongeren echt”, zegt Cahen wanneer ik haar spreek in haar atelier in Amsterdam, over hoe zij nu terugkijkt op haar film. „Het was het systeem van indoctrinatie dat me vooral intrigeerde. Van een medestudent op de Rietveld Academie, die stage had gelopen bij de Moscow Times, had ik over het kamp van Nashi gehoord. Vanuit mijn achtergrond als kind van Joodse ouders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, ben ik altijd doordrongen geweest van het feit dat het leven van het ene op het andere moment kan omslaan.

„Ik ben altijd al op zoek geweest naar antwoorden op vragen als: kun je fascisme zien aankomen? Hoe keert de ene groep zich tegen de andere? Hoe werken die processen? Hoe ziet het eruit? Hoe wordt dat opgebouwd? Hoe gaat die informatieverschaffing? Hoe grijpt dat langzaam maar zeker om zich heen?”

Het was Cahen in 2007 gelukt om, na een door de staat georganiseerde pers-dag, met een tolk en een tweede cameravrouw (haar zus, Danila Cahen) het kamp te infiltreren dat officieel gesloten was voor buitenstaanders. „Het was moeilijk om aan informatie te komen. Als je iemand vragen stelde die daar niet toe bevoegd was, zeiden ze: ‘No sorry, I am not ideologically prepared.’ Dan wezen ze aan met wie ik wel mocht praten. Ik raakte daar in het begin van in paniek. Ik dacht: hoe kom ik nu ooit iets te weten? Maar op een gegeven moment wist ik dat juist dit volgzame, geprogrammeerde gedrag de kern van mijn film zou bepalen.”

Cahen filmde het zomerkamp van Nashi, dat jaarlijks twee weken werd gehouden in de bossen rond het Seligermeer, in de zomer van 2007 met meerdere camera’s, zodat bepaalde situaties vanuit verschillende hoeken in beeld komen. Gym-oefeningen, militaire oefeningen, marcheersessies, bijeenkomsten rondom toespraken, onderbroken door verstilde ‘portretten’ waarin wordt ingezoomd op een gezicht, net zolang tot de perfecte pose begint te haperen, met de knippering van een oog, een niet voorgeschreven lach.

Still uit Nashi van Daya Cahen

Net als in andere films die ze maakte, zoals Birth of a Nation (2010), over een opleiding die van meisjes ideale Russische patriotten moet maken, die goed kunnen strijken en ook goed kunnen schieten, gebruikt Cahen meerdere kaders, zodat verschillende perspectieven tegelijkertijd in beeld komen.

„Voor Nashi gebruikte ik twee camera’s, zodat ik steeds de massa tegenover het individu kon plaatsen, het grote tegenover het kleine. Maar ook omdat ik geen idee had wanneer ze me zouden wegsturen. Ik wilde zoveel mogelijk registreren. Uiteindelijk zijn we acht dagen gebleven. De laatste week mocht er niemand meer in, want, vertelden jongeren ons off the record, dan gingen ze oefenen om demonstraties neer te slaan.

„Ze wilden me wel een voorbeeld geven van hoe ze dat deden. Dan zie je die jongens, in elkaar gehaakt als in een dans. Ze stoten met z’n allen één kant op, duwend en stotend, met al die lichamen als een grote kluwen, een meerkoppig monster dat misschien wel uitbeeldt wat fascisme is, log maar ongelofelijk sterk.

„Het is ook een verfijnd monster, strak en hiërarchisch georganiseerd. ‘Commissarissen’ stonden aan de leiding van kleine groepen. Dat waren leeftijdsgenoten, die die positie hadden gekregen omdat ze het fanatiekst waren, of het manifest het beste konden opdreunen. Daar werden ze voor beloond. Hoe trouwer je was, hoe hoger je functie.

„Het was heel bijzonder als je naar dat kamp toe mocht. Voorafgaand aan het kamp werden jonge mensen door heel Rusland gescout die ergens in excelleerden, van sport tot muziek of schaken, om in alle gelederen een elite te bereiken, en verder op te kweken. In het kamp kwamen vervolgens bedrijven jongeren scouten voor goede banen, dus er werd ze ook echt een toekomstperspectief geboden.”

Tegen het einde van Nashi doemt een vreemd soort theater op. Achter prikkeldraad misdragen westerse leiders en Russische afvalligen zich, gespeeld door acteurs met karikaturale maskers op. Er lopen ook bewakers rond in Amerikaanse security-uniformen, die de gevangenen in toom moeten houden. Ze surveilleren binnen het prikkeldraad, wat ze een vreemde, dubbelzinnige positie geeft.

Still uit Birth Of A Nation van Daya Cahen

„Die security stond ook buiten het theater. De security-jongeren bewaakten niets, maar speelden dat ze een belangrijke rol hadden. Er waren ook jongeren die rondliepen in een uniform uit de Tweede Wereldoorlog. Wie je ook sprak, iedereen was ervan overtuigd dat Rusland de nazi’s had verslagen in de Tweede Wereldoorlog. De rest van Europa kwam in hun geschiedenis niet voor. Ze zeiden: ‘Wij zijn de antifascisten en we komen de wereld bevrijden van de nazi’s. En als je vroeg wie de fascisten waren, dan waren dat alle tegenstanders van Poetin, waaronder iedereen in het Westen. Ze zetten toen ook al alle tegenstanders weg als fascisten, net als nu.

„Nu we vijftien jaar verder zijn, staan sommigen van hen aan het roer. De media zijn om zeep geholpen, mensen zijn afgesloten van informatie uit het buitenland. Mocht je het in je hoofd halen kritiek te uiten op het Russische regime, dan verdwijn je vijftien jaar in de gevangenis.

„Een surveillance-expert die ik sprak voor mijn nieuwe project over de genocide van Oeigoeren die op dit moment plaatsvindt in China, beschreef hoe de controle-staat in China sluipenderwijs is opgebouwd. Mensen worden in het gareel gehouden door ze voortdurend in de gaten te houden. Deze vorm van surveillance is verweven geraakt met de cultuur en lijkt zelfopgelegd, waardoor er heel moeilijk tegen in opstand te komen is, een vorm van absolute controle, een angstdictatuur zoals het Rusland van Poetin.”

Verleidelijk

Het zijn de haperingen die duidelijk maken hoezeer de jongeren in Nashi in de pas moeten lopen, zoals een meisje dat niet goed uit haar woorden komt wanneer ze zich probeert te herinneren wat haar tot een ideaal lid van de Nashi-beweging zal maken: ‘A strong leader and… a really smart and intellectual person.’ Wanneer ze zich vervolgens afvraagt: ‘Didn’t I come across as too stupid?’ wordt haar te verstaan gegeven dat haar antwoord niet in het manifest voorkomt.

Daya Cahen biedt met haar visionaire werk een achtergrond bij de oorlog in Oekraïne en het vertekende zelfbeeld van Rusland. De onmiskenbaar verleidelijke beelden, van een wrange schoonheid, maken het onmogelijk om weg te kijken van het hier en nu.

Nashi (2008) van Daya Cahen wordt 21 maart vertoond in het Eye Filmmuseum , als opmaat naar een programma met nieuwe Oekraïense films en klassiekers dat in mei zal plaatsvinden.

Daya Cahen (1969) studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze werkt in verschillende media, voornamelijk fotografie en video. 2006: The Stalin that was played by me 2008: Nashi (Ours) 2009: Nashi II / Ours II (video installation) 2010: Birth of a Nation (video / video installation) 2012: We lived our Ordinary Lives