Onderweg vanuit het liberale bolwerk Kralingen naar de centrale bibliotheek van Rotterdam word ik aangekeken door VVD-lijsttrekker Vincent Karremans. Meerdere malen. Aan bijna elke lantaarnpaal hangt zo’n sandwichbord. ‘Rotterdam blijft goed, wordt beter’, belooft de poster. Maar na de dertiende keer verliest zo’n belofte steeds meer aan kracht.

„Rotterdam heeft nu in de stad officieel meer VVD-campagneposters dan betaalbare woningen”, twitterde Speld-redacteur Maarten Hopman. Ik heb het niet kunnen verifiëren, maar het klopt waarschijnlijk wel.

De VVD is niet de enige partij in de wilde bordenoorlog. ‘Kies nu, stem voor later’, lacht Ellen Verkoelen van 50Plus je overal toe. ‘Voor alle Rotterdammers’, aldus PvdA’er Richard Moti, al weten niet alle Rotterdammers wie Richard Moti is. Een kapper vroeg zich af „wie toch die Hindoestaanse Frans Bauer is die op al die posters staat”. De sociaal-democraat lijkt er bij nader inzien inderdaad verdomd veel op.

‘Jezus de beste keus’ verkondigt de partij Jezus Leeft. ‘Roffa in de raad’, communiceert BIJ1 eigentijds.

Naast het bordengeweld zijn er nog de wildstickers met politieke boodschappen. ‘D66 IS K*T’, schreeuwt een zwart-groen plakplaatje. Een sticker van Socialisten 010, een afsplitsing van de lokale SP, is overgeplakt met een boodschap waar ze ongetwijfeld mee kunnen leven: „Je bent geen kapitalist, je bent een arbeider met Stockholmsyndroom.”

Ik kom aan bij de bieb aan het nagenoeg lege marktplein. Boven het gebouw in neonletters de Erasmiaanse leus ‘Heel de aarde is je vaderland’. Het had een politieke slogan kunnen zijn. Met die gedachte vraag ik me af: wat zou Erasmus hebben gestemd als hij nu had geleefd?