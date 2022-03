Ruslands populairste oorlogsgame wordt óók in Oekraïne gemaakt

Tanks, strippers, zelfs een gigantisch verjaardagsfestival in het Stalinlinie-museum in Minsk. De Wit-Russische eigenaren van gamestudio Wargaming smeten graag met geld als er iets te vieren viel, wist iedereen in de industrie. Nu worden de diepe zakken aangeboord voor een soberdere missie: hun werknemers moeten Oekraïne uit.

Tien jaar geleden verhuisde het hoofdkantoor van de maker van de populaire oorlogssimulatoren World of Tanks en World of Warplanes naar Cyprus, maar hun studio’s staan nog steeds in steden als Minsk, Sint-Petersburg, en Kiev. Eind februari moest Wargaming kleur kiezen: het creatieve hoofd van World of Tanks, Sergej Boerkatovski, sprak zich in een Facebook-post uit vóór de invasie van Oekraïne door Rusland.

Binnen een dag stond hij op straat.

„Sergej Boerkatovski sprak zijn persoonlijke mening uit op sociale media en die mening reflecteert categorisch níet de mening van Wargaming”, schreef het bedrijf aan magazine PC Gamer. De gamemaker doneerde meteen een miljoen dollar aan het Oekraïense Rode Kruis. Alle aandacht van Wargaming, besloot de gamemaker, zou verder uitgaan naar de veiligheid van de ruim 550 werknemers van zijn studio in Kiev.

Internationale gamebedrijven hebben zich in groten getale achter Oekraïne geschaard. Rusland heeft de grootste gamemarkt van Europa, met een geschat aantal van 65 miljoen gamers volgens marktonderzoeksbureau Newzoo. Toch staakten spelcomputermakers Sony, Microsoft en Nintendo de verkoop van hun hardware in het land – al gaf Nintendo alleen „logistieke problemen” op als reden.

De Oekraïense minister van Digitale Zaken riep de sector twee weken geleden op om de accounts van Russische en Wit-Russische gamers stil te leggen en alle game-evenementen in deze landen te beëindigen. Een voor een stopten gamegiganten met de verkoop van games in het land – zo is het populaire telefoonspel Pokémon Go binnenkort niet meer in Rusland te downloaden. Electronic Arts ging nog verder dan het staken van de verkoop van goederen: het bedrijf verwijderde alle Russische voetbalclubs uit zijn FIFA-voetbalgames.

Het afsluiten van de accounts van spelers ging sommige gamebedrijven echter te ver. „Wij willen Russen de toegang tot onze games niet ontzeggen, om dezelfde reden dat andere communicatiekanalen ook open moeten blijven”, schreef Fortnite-maker Epic Games op Twitter. „De vrije wereld moet alle mogelijkheden tot dialoog openhouden.” Maar competitieve Fortnite-spelers uit Rusland kunnen hun prijzengeld voorlopig vergeten.

Opvallend was de beslissing van Nintendo om de heruitgave van gameklassieker Advance Wars uit te stellen. In deze game nemen vier landen het tegen elkaar op in een wereldoorlog – niet gepast onder de huidige omstandigheden, vond Nintendo.

Inzamelingsacties

Verschillende kleinere gamemakers organiseren inzamelingsacties voor Oekraïne, met het Poolse 11 Bit Studios voorop. Het bedrijf maakte naam met This War of Mine, een game die reflecteert op de oorlog vanuit het perspectief van de burgers die in de kapotgeschoten huizen van een belegerde stad moeten zien te overleven.

Het was dan ook 11 Bit dat op de dag dat het Russische leger de Oekraïense grens overstak onmiddellijk online sprong. „Als makers van een game over het lijden van burgers tijdens oorlogen willen we nu meteen duidelijk maken: wij zijn tégen de invasie van Oekraïne”, schreef het bedrijf. „Maar we willen het niet bij loze woorden laten. De komende zeven dagen gaan al onze inkomsten van de verkoop van deze game naar het Rode Kruis.” Het leverde uiteindelijk zo’n 775.000 euro op.

Wargaming blijft, als maker van één van de populairste games van Rusland – World of Tanks, voorlopig in een lastige spagaat. De kantoren in Sint-Petersburg blijven zover bekend open, terwijl de werknemers in Kiev – net zoals de Oekraïense werknemers van andere gamebedrijven als Ubisoft – op de vlucht slaan.

De Oekraïener Vitali Tymosjenko, een oud-manager van Wargaming, schreef onlangs op LinkedIn aan zijn voormalige werkgever: „Ik weet dat jullie de macht hebben om talloze Russen te bereiken. Jullie kunnen de ogen van vele miljoenen openen met een simpel artikel binnen één van jullie apps. Laat tanks en oorlogsvliegtuigen alsjeblieft een spelletje blijven.”