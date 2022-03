Coronalockdown in Shenzhen: ineens zat de deur van de flat op slot

Swan Huang zit alweer voor de tweede keer deze maand opgesloten in haar flat in de Zuid-Chinese metropool Shenzhen, die tegen Hongkong aan ligt. Eerder was de stad nog wel open, maar ging alleen haar wooncomplex op slot omdat er een geval van corona was. Maandag ging heel Shenzhen voor een week op slot.

Ze vindt het best te doen, het is alleen jammer dat ze in de weekenden niet naar buiten kan. „Het is nu lente en heerlijk weer, maar ik kan de bergen niet in”, zegt de 31-jarige vrouw via de telefoon. „Ik doe elke ochtend mijn yoga en mijn meditatie. Ik weet hoe ik mezelf gezond moet houden”, zegt Huang.

Shenzhen meldde woensdag 92 nieuwe besmettingen, heel China ruim drieduizend. Dat zijn internationaal gezien – en ook in vergelijking met Hongkong, dat niet de Chinese statistieken meetelt – heel lage aantallen. Toch is het de grootste uitbraak in China sinds de ziekte er in 2019 in Wuhan voor het eerst opdook. Vanaf begin maart zijn er volgens officiële Chinese cijfers ruim 18.000 mensen besmet geraakt.

Niet alleen Shenzhen met zijn 17,5 miljoen inwoners is in lockdown, ook Changchun en de stad Jilin in het noordoosten van China zitten dicht, net als bijvoorbeeld Lanfang in de buurt van Beijing.

Toch heeft Huang goede hoop dat de lockdown in Shenzhen niet langer dan de nu geplande week gaat duren. „Wij zijn geen arme stad in de binnenlanden, we zijn rijk en onze economie is ontzettend belangrijk voor China”, zegt ze in vloeiend Engels. „Ook als de gevallen na een week nog niet zijn teruggelopen, denk ik dat het stadsbestuur de lockdown opheft en iets anders bedenkt.”

Haar opmerkingen worden niet alleen ingegeven door hoop. China lijkt voorzichtig op zoek naar soepeler manieren om corona beheersbaar te houden. Maar dat is iets voor de langere termijn. Eerst moet de huidige corona-uitbraak onder controle worden gebracht. Dat gaat gepaard met heel veel testen en thuiswerken, met een rem op de verplaatsingen tussen verschillende steden en met lockdowns van provincies, steden, wijken of gebouwen.

Hond uitlaten op het dak

Jurgen Geerlings, een Nederlandse expat die in de chip-industrie in Shenzhen werkt, merkte aan den lijve hoe je door zo’n lockdown kan worden overvallen. „Ik wilde zaterdagochtend naar buiten om de honden uit te laten, maar de deur van de hal van ons flatgebouw zat opeens op slot”, vertelt hij. „Het bleek dat er in het gebouw tegenover ons drie gevallen waren.” Lastig, vooral voor zijn twee honden, die ook niet meer naar buiten mochten. „Nu laat iedereen zijn hond uit op het dak boven de receptie, maar dat begint aardig te stinken.”

Het is klein ongemak, maar ’s nachts kreeg Geerlings last van nierstenen. „De pijn werd steeds erger, dus om vijf uur ’s ochtends heb ik het management gebeld”, zegt hij. Die konden geen dokter regelen, want er mocht niemand van buiten het terrein op. „Gelukkig bleken er ook een paar artsen op de compound te wonen”, zegt Geerlings. Die gaven uiteindelijk toestemming voor vervoer naar het ziekenhuis, maar een ambulance was ook niet meteen voorhanden. Hij was uiteindelijk tegen elf uur in het ziekenhuis.

China kwam eerder deze week met een verrassende maatregel die met de huidige strenge aanpak in strijd lijkt. Asymptomatische en milde gevallen worden niet langer allemaal in een ziekenhuis opgenomen, maar in deels nieuw in te richten isolatiefaciliteiten.

Dat lijkt ingegeven door de angst dat er nu heel snel veel gevallen bij komen. Het gaat namelijk vooral om de extra besmettelijke Omikron-variant BA.2. Die heeft zich volgens Chinese experts mogelijk al in februari ongemerkt kunnen verspreiden.

Overstroomde ziekenhuizen

In Jilin en Changchun, waar de uitbraak het ernstigst is, zijn vijf tijdelijke noodziekenhuizen neergezet. De medische rantsoenen zijn nog maar voor enkele dagen voldoende, meldde het Chinese medium Sixthtone. Door niet langer iedereen naar het ziekenhuis te sturen, blijft er straks meer capaciteit over om in elk geval de ernstige gevallen te kunnen behandelen.

In Hongkong raakten de ziekenhuizen al vroeg overstroomd met mensen die niet of nauwelijks ziek waren. Iedereen die positief testte, moest namelijk net als in de rest van China verplicht worden opgenomen in het ziekenhuis. Het verstopte de gezondheidszorg. Oude mensen lagen buiten op de parkeerplaatsen van ziekenhuizen in de kou te wachten op behandeling. Dat wil China nu voorkomen.

Maar dan moeten er ook meer oudere mensen worden ingeënt. Op het moment is maar 40 procent van de 80-plussers gevaccineerd. Velen zagen ervan af omdat het risico op corona klein was, en de angst voor bijwerkingen van de vaccinatie groot. Nu dringt de overheid erop aan ook hen te vaccineren.

Zhang Weihong, directeur van het Nationale centrum voor Infectieziekten, stelde dinsdag dat de meeste mensen die een derde dosis hebben gehad en die geen onderliggende ziekte hebben, minder te vrezen hebben van Omikron dan van de griep. „Om het virus te beheersen, moeten we allereerst de angst wegnemen”, zo stelde hij.

Het lijken voorzichtige tekenen dat ook China op den duur van het zero-covidbeleid kan gaan afstappen. Maar het is nu nog te vroeg. Daarvoor moet eerst deze uitbraak nog grondig worden uitgetrapt.