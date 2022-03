CDA op verlies? Niet in het Limburgse Beesel

Anouk Huijs heeft zichzelf even in de arm geknepen. Het is echt waar. Landelijk legt het CDA het bij de gemeenteraadsverkiezingen af tegen de lokale partijen. In de Limburgse gemeente Beesel, vlakbij de Duitse grens tussen Venlo en Roermond, behouden de christen--democraten met de 27-jarige teamleidster van een basisschool hun vijf zetels. Ondertussen haalt de concurrent, Verantwoorde Lokale Politiek (VLP), vier jaar geleden op een paar stemmen na even groot als het CDA, ruim vijfhonderd stemmen minder en levert een zetel in.

De enige partij die in Beesel echt stemmen wint is Samen Verder, in 2017 opgericht als een samenwerking van PvdA, D66 en GroenLinks maar intussen opererend onder eigen, lokale vlag. Lijsttrekker Rian Janssen noemt de sprong van twee naar drie zetels van haar partij „een beloning voor inhoudelijk opereren in de oppositie. In tegenstelling tot veel andere partijen moeten wij het minder hebben van vaste achterbannen in verenigingen of ondernemerskringen”.

Een van de eerste met uitslag

Beesel weet woensdagavond als een van de eerste gemeenten in Nederland de uitslag te presenteren. Het is tien over tien als op een groot scherm de definitieve staafdiagrammen verrijzen. De plaatselijke politici en hun aanhang hebben zich verzameld in De Schakel, het gemeenschapshuis van Reuver, het grootste dorp van Beesel. Die gemeente telt zo’n 13.400 inwoners en ligt ver genoeg van Venlo en Roermond om voorlopig ‘zelfstandig’ te blijven.

Makkelijker is het de afgelopen jaren niet geworden met alle taken die van het Rijk naar lokaal niveau werden doorgeschoven zonder een navenante financiële steun. Het leverde Beesel de afgelopen periode een fiks financieel probleem op. Noodgedwongen werden de gemeentelijke belastingen, ooit de laagste van Limburg, fors verhoogd.

CDA-lijsttrekker Huijs, de afgelopen vier jaar raadslid en daarvoor burgerraadslid: „Als iets even tegenzit, vertellen we dat ook. Misschien wordt die bestuurlijke houding nu beloond. Rondom de locatie van de nieuwbouw van een school ontstond hier laatst een patstelling. Dat vind ik eigenlijk ongelofelijk. Dat je daar niet uitkomt.”

Vertekend beeld

Huijs wist aan het begin van de avond nog niet goed wat ze moest verwachten. „Tijdens de campagne hoorde ik positieve geluiden, maar je beweegt je automatisch toch meer in kringen waar ze ons goed zijn gezind. Dat vertekent.”

Ze had verwacht op straat meer te worden aangesproken over het gedoe binnen het landelijke CDA en de integriteitsaffaires op provinciaal niveau. „Maar mensen hadden het toch echt over de plaatselijke kwesties.”

Zittend CDA-wethouder Bram Jacobs is tevreden, als de uitslag duidelijk wordt. „We hebben op tijd verjongd”, concludeert hij. Hij is zelf pas 38, maar zit al meer dan een decennium op het bestuurspluche. Misschien wordt Huijs nu wethouder. Het gaat snel met haar. In 2019 werd ze in een landelijke verkiezing leraar van het jaar. Intussen is ze al twee jaar teamleider. „Soms komen dingen vroeg op je pad.”

De christen-democraten zijn nu aan zet bij het formeren. De afgelopen vier jaar bestuurden ze met VLP en de Beeselse Lijst. Nu kunnen ze met elke andere partij een meerderheid vormen. Janssen van Samen Verder hoopt dat ze kan meebesturen. „Maar het kan echt alle kanten op.”