Britse Iraniërs vrijgelaten na jarenlange beproeving in Iran

De Brits-Iraanse Nazanin Zagharin-Ratcliffe en de eveneens Brits-Iraanse ingenieur Anousheh Ashoori zijn woensdag na jarenlange detentie in Iran en langdurige onderhandelingen tussen Teheran en Londen vrijgelaten. Het Iraanse staatspersbureau Fars meldde dat de Britten een schuld van 400 miljoen pond (476 miljoen euro) aan Iran, die nog dateerde uit de tijd van de sjah, inmiddels hadden voldaan. Ze worden later vandaag in Londen verwacht.

Zaghari-Ratcliffe (43), die werkte voor de Thomson Reuters Stichting die zich inzet voor persvrijheid, was in april 2016 opgepakt op het vliegveld van Teheran na familiebezoek met haar dochtertje. Een Iraanse rechtbank veroordeelde haar later voor pogingen het Iraanse regime omver te werpen, al heeft ze die beschuldigingen altijd ontkend. De al gepensioneerde Ashoori (68) werd in 2017 opgepakt tijdens een bezoek aan zijn moeder. Twee jaar later werd hij veroordeeld tot tien jaar celstraf omdat hij voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad zou hebben gewerkt. Beiden werden langdurig in de gevreesde Evin-gevangenis in Teheran vastgehouden. Iran pakt de laatste jaren wel vaker mensen met een dubbele nationaliteit op en probeert langs die weg bepaalde dingen gedaan te krijgen bij andere landen.

Niet serieus

Buitenlandse waarnemers namen de beschuldigingen aan het adres van beide arrestanten nooit serieus. Volgens hen gebruikte Iran hen slechts als een chantagemiddel om eindelijk het geld terug te krijgen dat de Britse regering Iran nog verschuldigd was. Het ging 400 miljoen pond die de Iraanse shah in de jaren zeventig, niet lang voor zijn val, al had betaald voor 1.500 tanks en andere militaire voertuigen. Het overgrote deel daarvan werd echter na de islamitische revolutie, die ayatollah Khomeiny aan het bewind bracht, nooit geleverd.

De Britse premier Boris Johnson, die op het ogenblik enige Golf-staten bezoekt, liet via Twitter weten: „Het doet me veel deugd te bevestigen dat de oneerlijke detentie van Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Anousheh Ashoori in Iran vandaag ten einde is gekomen, en dat ze nu naar het VK zullen terugkeren.”

Vooral de zaak van Zaghari-Ratcliffe, die haar inmiddels zesjarige dochtertje jarenlang niet zag, sprak tot de verbeelding van veel Britten. Haar Britse echtgenoot Richard Ratcliffe voerde voortdurend campagne voor haar vrijlating en ging afgelopen herfst zelfs enige tijd in hongerstaking. In april vorig jaar was Nazanin nog eens tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens „propaganda tegen de Iraanse regering”, omdat ze twaalf jaar eerder had deelgenomen aan een anti-Iraans protest in Londen. De laatste maanden bevond ze zich niet meer in de gevangenis maar onder huisarrest in Teheran.

De Brits-Iraanse betrekkingen zijn al decennia gespannen, mede door de Rushdie-affaire, waarbij Khomeiny een fatwa afkondigde, waarin moslims werden aangemoedigd de Brits-Amerikaanse schrijver Salman Rushdie te doden wegens zijn roman De Duivelsverzen, die beledigend voor moslims zou zijn.

Een derde Britse Iraniër die gevangen zat, Morad Thabaz, heeft inmiddels wel verlof uit de gevangenis gekregen maar is nog niet vrijgelaten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei dat Londen zich ook voor zijn vrijlating zal blijven inzetten. Thabaz (66), die zich bezighoudt met natuurbehoud, zit sinds 2018 vast. Hij bezit ook nog de Amerikaanse nationaliteit.