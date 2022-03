Bitcoin in El Salvador: betaalmiddel voor de bevolking, propagandawapen voor de president

Als surfdorp voldoet El Zonte aan alle clichés. Er zijn de hostels met hangmatten, de strandverkopers van armbandjes en ananas, Bob Marley en de Beach Boys klinken uit de boxen. Rugzaktoeristen, digitale nomaden en surfers praten boven avocadotoast en hibiscuslimonade over de golven van die dag of het volgende feestje. En toch is dit plaatsje aan de Pacifische kust van El Salvador uniek. De straten mogen onverhard zijn, je kan er wel op allerlei plekken – van boutiquehotel tot ijscokraam – betalen met de cryptomunt bitcoin.

El Zonte doopte zich bijna drie jaar geleden om in Bitcoin Beach en nam daarmee een voorschot op een omwenteling die zich sinds 7 september in heel het land voordoet. . De veertig jaar jonge president Nayib Bukele maakte die dag bitcoin tot wettig betaalmiddel van El Salvador, als eerste land ter wereld. Dat veranderde het Midden-Amerikaanse staatje in een bedevaartsoord voor bitcoin-adepten uit de hele wereld, en de president in een boegbeeld van de internationale cryptogemeenschap. Zij zien El Salvador – en El Zonte in het bijzonder – als een laboratorium voor de ongekende mogelijkheden die de munt volgens hen biedt in een van de armste landen van het Westelijk Halfrond.

Volgens Ramón ‘Chimbera’ Valenzuela heeft blockchain, de technologie achter bitcoin en andere cryptomunten, dezelfde potentie om de wereld te veranderen als het wereldwijde web sinds eind vorige eeuw heeft gedaan. „Bitcoin betekent voor iedereen wat anders, maar voor mij gaat het om financiële inclusie”, legt hij uit in Hope House, een buurthuis dat de grote gangmaker achter het cryptoproject is. „Het is het internet van het geld.”

Voor rijke westerlingen is pinnen of met een creditcard betalen zo normaal dat ze niet beseffen dat dit voor grote delen van de wereld niet geldt, zegt Chimbera. In El Salvador heeft 70 procent van de inwoners geen bankrekening. Maar met een wallet, een digitale portemonnee voor cryptomunten, en de Lightning-app kunnen ze via hun mobiele telefoons onderling transacties verrichten.

De meeste dorpelingen betalen onderling nog in dollars, anderen experimenteren wel met de nieuwe munt. Valenzuela: „Bitcoin is een technologie. We zijn eraan gewend dat zulke dingen eerst in de VS of Europa opkomen, maar nu kunnen wij die eens als eerste uitproberen.”

Toeristenindustrie

In El Zonte had je van oudsher twee opties, zegt Chimbera: vissen of een kostgrondje bewerken aan de overkant van de kustweg. Ook komen er al dertig jaar surfers, gelokt door de geweldige golven en het altijd lauwwarme oceaanwater. De laatste tien jaar is hier een toeristenindustrie omheen gegroeid, nu verder aangejaagd door bitcoin. De achtergrondruis van tropisch vogelgekwetter en golven die het donkerzwarte strand oprollen, wordt overal verstoord door gezaag, geboor en getimmer nu bestaande hostels uitbreiden en nieuwe uit de grond gestampt worden.

Ook Dominga de Peña is met haar man Mario afgekomen op de toeristenhausse in El Zonte. Ze komen van een paar dorpen verderop, en zijn drie jaar terug hier gaan wonen om op het strand geschaafd ijs te verkopen. Op hun karretje vol flessen siroop hebben ze een bord gezet dat meldt dat ze bitcoin accepteren. Nog steeds zijn de meeste transacties in dollars, maar een op de tien is in crypto, schat De Penã. „Eigenlijk altijd buitenlanders.”

Terwijl El Zonte bitcoin al drie jaar kent, is de rest van het land er onwenniger mee. De regering heeft elke meerderjarige in september een ‘Chivo-wallet’ gegeven met voor 30 dollar aan bitcoin. Chivo betekent ‘gaaf’. Verspreid over het land zijn ‘Puntos Chivo’ neergezet: betonnen hokjes met personeel dat uitleg geeft over het gebruik. Ook staat er een bitcoin-pinautomaat.

El Zonte staat bij surfers wereldwijd bekend om zijn goede golven en altijd lauwwarme oceaanwater

Verlies goedmaken

Amilcar Pérez loopt net weg van een Chivo-punt in het historische centrum van hoofdstad San Salvador, een flinke bundel dollars in zijn hand. De 56-jarige particuliere douaneagent legt uit dat hij flink in bitcoin heeft geïnvesteerd: hij stak er 1.500 dollar in toen de cryptomunt circa 63.000 dollar kostte. Maar de koers van bitcoin daalde en nu is die investering nog maar 1.000 dollar waard. Daarom heeft hij nu een deel opgenomen. Hij kan van een vriend een mobieltje overnemen, waarop hij een applicatie kan laten draaien die automatisch handelt. „Met een algoritme. Zo kan ik hopelijk een deel van mijn verlies goedmaken.”

Pérez blijft namelijk geloven in bitcoin én in de plannen die president Bukele ermee heeft. Achter de dalingen van rond de jongste jaarwisseling zaten de aloude hogere machten, weet hij. „Het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldhandelsorganisatie, George Soros, Bill Gates.” Zij verdedigen de status quo waarbij de dollar ’s werelds belangrijkste reservemunt is. „Want de Amerikanen blijven maar dollars bijdrukken en dat kan niet goed gaan. Daarom geloof ik in bitcoin. Hoe klein we ook mogen zijn.”

Pérez echoot de argumenten waarmee ook Bukele critici van zijn crypto-enthousiasme kapittelt op Twitter, zijn voornaamste spreekbuis. De populist zet zich retorisch graag af tegen de Verenigde Staten en omarmt China. De Chinezen krijgen voet aan de grond in El Salvador, vanouds Washingtons achtertuin, door het land coronavaccins te leveren en er onder meer een nieuwe nationale bibliotheek en een cruisehaven te bouwen. Om die projecten staan witte muren met rode karakters erop, en in het Spaans de tekst „Hulp van China – voor een gedeelde toekomst”.

De president verkoopt de bitcoin met de belofte dat het land zo minder afhankelijk kan worden van de VS en hun dollar. El Salvador is met beide nauw verbonden: het voerde de Amerikaanse munt begin deze eeuw in als regulier betaalmiddel, en na decennia migratie wonen er ruim 2 miljoen Salvadoranen in de VS (tegen 6,6 miljoen in het land zelf). Het geld dat de emigranten jaarlijks sturen, is de kurk waar de Salvadoraanse economie op drijft.

Bukele raadt aan deze remesas voortaan in bitcoin over te maken. Dat zou de transactiekosten van geldtransferbedrijf Western Union en banken kunnen omzeilen. Die fees bedragen jaarlijks circa 400 miljoen dollar. Geld dat Salvadoranen met bitcoin in hun zak kunnen houden, aldus de president.

En Bukele wil verder gaan: hij wil een miljard dollar lenen in bitcoin. Deze maand al moeten de eerste bonos volcán (vulkaanobligaties) geveild worden. De helft van de opbrengst wil de president steken in Bitcoin City, een belastingvrije crypto-enclave voor ondernemers. Hier moeten ook bitcoinmijnen komen, die draaien op elektriciteit van een nabijgelegen centrale die wordt gevoed met de warmte van vulkaan Conchagua.

Veehandelaar Éric Alas blijft de voorkeur geven aan contant geld, zegt hij met een dikke stapel dollars in de hand. „Hier op de markt gaat alles informeel."

In het plattelandsstadje Aguilares brengen ranchers uit de omgeving elke donderdag hun vee op de markt. In grote stofwolken stuiven de dieren de kraal binnen.

Foto Víctor Peña Foto Víctor Peña

Afpersers

Boven de veemarkt van Aguilares is de zon net op als Éric Alas al een flinke rol dollars in de zak van zijn spijkerbroek steekt. Hij heeft een stier verkocht, een ooi en een paar kalveren, vertelt hij, terwijl hij een zwart pinkje koest probeert te houden. Om hem heen voeren vrachtwagens onophoudelijk dieren aan, die daarna in grote stofwolken de zanderige kraal binnenstuiven.

Alas beaamt dat transacties in bitcoin wellicht een stuk veiliger zijn dan met zo’n pak papiergeld naar huis te gaan. „Ik ben hier op de markt nooit bestolen. Maar daarbuiten zijn natuurlijk ‘zij die stelen’”, zegt hij, doelend op de bendes die El Salvador teisteren met afpersing.

Hier is alles cash, zo zijn wij, als het niet tastbaar is, is het niet echt Hugo Pérez marktkoopman, is nog niet klaar voor bitcoin

Toch denkt Alas niet dat crypto op het platteland van El Salvador snel zal aanslaan. „In de stad en in restaurants en winkels kan het werken. Maar hier gaat alles informeel.” De Chivo-wallet is gekoppeld aan het fiscale nummer van Salvadoranen, en Alas vindt dat hij op de veemarkt al genoeg belasting afdraagt aan de gemeente.

Hugo Pérez verkoopt teugels, sporen, mondkapjes, leren portemonnees en messen, maar niet in bitcoin. „Hier is alles cash, zo zijn wij. Als het niet tastbaar is, is het niet echt.” Hij vindt de cryptorevolutie van de president prima. „Hij moderniseert het land, ontwikkelt het, plaatst ons in de voorhoede. En dat is goed.” Maar nog niet voor hem. Zoals meer mensen op de markt heeft hij wel een Chivo-wallet geopend. Van de 30 dollar heeft hij boodschappen ingeslagen bij supermarkt Dollar City – om de app verder niet meer te gebruiken.

In het plattelandsstadje Aguilares brengen ranchers uit de omgeving elke donderdag hun vee op de markt. In grote stofwolken stuiven de dieren de kraal binnen.

Foto Víctor Peña In het plattelandsstadje Aguilares brengen ranchers uit de omgeving elke donderdag hun vee op de markt. In grote stofwolken stuiven de dieren de kraal binnen.

Foto Víctor Peña In het plattelandsstadje Aguilares brengen ranchers uit de omgeving elke donderdag hun vee op de markt.

Foto Víctor Peña

Amerikaans verzet

In de VS stuiten El Salvadors cryptoplannen op weerstand. Amerikaanse Senatoren, zowel Republikeinen als Democraten, dreigen het land en individuele volksvertegenwoordigers met sancties als ze nieuwe cryptowetten aannemen. De Amerikanen vrezen corruptie- en witwasrisico’s, en het eveneens in Washington gevestigde Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat El Salvador financieel risico loopt door de schatkist deels te vullen met crypto. Kredietbeoordelaars waarderen El Salvador steeds lager, en dat drijft weer de financieringskosten van particuliere banken op.

De president moet niets hebben van zulke tegenspraak, die hij in eigen land niet gewend is. Ook na de burgeroorlog (1980-1992) hadden links en rechts het lang voor het zeggen in El Salvador, na de implosie van hun tweepartijenstelsel beschikt Bukele met zijn partij over een ruime meerderheid. Hij geniet populariteit dankzij een voortvarende vaccinatiecampagne en een krachtige aanpak van het geweld in het land.

Bukele trekt steeds meer macht naar zich toe: hij ontsloeg kritische rechters en aanklagers, liet de hele redactie van het kritische medium El Faro hacken. Ook zou hij een tweede ambtstermijn ambiëren, wat de Grondwet uitsluit. Bitcoin voor de schatkist zou hij zelf vanaf zijn telefoon inkopen, pochte hij op Twitter.

Veel van Bukeles buitenlandse cryptofans ontgaat deze binnenlandse machtsgreep; zij omarmen El Salvador juist als vrijstaat. Ze plaatsen een emoji van het blauw-witte vlaggetje in hun Twitter-bio, sommigen verhuizen zelfs naar het land. Zo zegden Christian Blaze en zijn vrouw Crystal afgelopen herfst de huur van hun riante huis in het Canadese West-Vancouver op om met hun dochter van acht en kat naar El Salvador te verhuizen. Zijn zien het land als het cryptoknooppunt van de toekomst. „Dit kan het Singapore of Hongkong van Midden-Amerika worden”, voorspelt Blaze bij een biertje.

Het stel – hij is Salvadoraans-Canadees, zij Amerikaans-Canadees – zit al bijna tien jaar in bitcoin. Ze hebben de koers fors zien stijgen, „maar we kunnen nog niet met vervroegd pensioen”. Toen Blaze op televisie zag dat El Salvador, waar zijn ouders uit wegvluchtten wegens de burgeroorlog, bitcoin tot legal tender maakte, brak hij in tranen uit. In Canadezen waren ze tijdens de pandemie zo teleurgesteld geraakt – „ze slikten al die maatregelen zomaar” – dat over de verhuizing snel beslist was.

Het gezin is neergestreken in Escalón, een van de rijkste wijken van de hoofdstad, vertellen ze enthousiast. Elite en hogere middenklasse wonen hier in ommuurde en met slagbomen en particuliere bewakers beveiligde appartementencomplexen. Ze voelen zich hier vrijer dan in Canada, waar hun wens zich niet te laten vaccineren leven en werken onmogelijk maakte, zo vertellen ze. Nu bestieren ze hun filmproductiebedrijf, gespecialiseerd in special effects, vanuit San Salvador. Hun dochter volgt haar Canadese lessen online.

Lang niet overal kan al met bitcoin betaald worden in El Salvador. Deze winkel in het centrum van hoofdstad San Salvador accepteert de munt al wel.

Bitcoinles

Deze donderdagavond zijn de Blazes afgekomen op een meet-up met andere bitcoinfans in Multiplaza. Deze glimmende mall huisvest allerlei westerse winkelketens en het restaurant waar de bijeenkomst is, serveert klassiekers uit de Amerikaanse keuken: kipvleugeltjes en gefrituurde uienringen. De sfeer is die van een expat-netwerkborrel, er klinkt meer Engels dan Spaans.

De organisatie van de avond is in handen van MiPrimerBitcoin, een groep die in het land korte workshops geeft over crypto. Volgens voorman John Dennehy, een Amerikaanse oud-journalist en activist, kan bitcoin een nieuwe mondiale reservemunt worden. „Er zijn zeker obstakels en risico’s”, zegt hij. „Maar de potentiële voordelen zijn groter. Het experiment is de gok zeker waard.”

Tijdens zo’n workshop in San Salvador blijkt de kennis van crypto bij de deelnemers nogal basaal. De veertien cursisten, van wie elf mannen, zijn vaak verbaasd te horen dat er naast de Chivo nog veel meer wallets zijn – ook apps die niet onder controle staan van een centrale entiteit, zoals een overheid of bank. Dit past eigenlijk ook beter in de decentrale ideologie waarop bitcoin gebaseerd is, legt docente Gloriana Solana uit.

Na de les vertelt ze buiten de hoofdstad grotere onwetendheid te treffen. „Sommige mensen denken dat de bitcoin en het B-logo naar de president verwijzen, de Bukele Coin.” MiPrimerBitcoin wil daarom ook geen subsidie van de overheid, de groep wil „apolitiek en neutraal” blijven. „Probleem hier is dat veel mensen bitcoin met politiek zijn gaan associëren, terwijl de munt neutraal is.”

De president laat evenwel geen kans schieten om politiek sier te maken met bitcoin. Toen Canada dreigde bitcointegoeden te confisqueren van sympathisanten van betogende truckers, nodigde Bukele hen uit naar El Salvador te komen. En eind februari opende hij persoonlijk Chivo Pets, een spiksplinternieuw dierenziekenhuis. In de overheidspropaganda heet het te zijn „betaald met de winsten uit bitcoin”. Baasjes kunnen met hun huisdier op consult komen voor het symbolische bedrag van 0,25 dollar, te betalen in bitcoin.

Cursisten van de workshop MiPrimerBitcoin in het Casa Bitcoin in San Salvador na afloop van de les.

Gloriana Solana, een 27-jarige Costaricaanse, geeft in El Salvador introductiecursussen crypto.

Foto Víctor Peña Cursisten van de workshop MiPrimerBitcoin in het Casa Bitcoin in San Salvador na afloop van de les.

Foto Víctor Peña

