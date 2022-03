Bij een lading voor Rusland gaat de grote knipschaar in de container

Op de terminal van overslagbedrijf de Kramer Group hangt een grijze container in de lucht. De container is bevestigd aan een grote, blauwe kraan die tientallen meters boven de kade uitsteekt. Langzaam beweegt de kraan richting het binnenvaartschip dat klaarligt in de Hartelhaven van Rotterdam. Met een lichte zwaai belandt de container bovenop de andere containers op het schip.

Vanaf de kraan heb je uitzicht op kleinere kranen die in de lucht steken, de stoomwolken van de elektriciteitscentrale en ook duizenden gekleurde containerblokken. Op het eerste gezicht lijkt niets daarvan uitzonderlijk voor de Rotterdamse haven. Toch zijn ook hier de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne zichtbaar: 1.200 van de hier gestalde containers waren op weg naar Rusland, maar zijn gestrand vanwege de sancties tegen het land.

Onder meer containers met ‘dual-use-goederen’ (producten die zowel voor civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden) en containers bestemd voor Russen op de sanctielijst mogen niet verder. Om de sancties te waarborgen voert de douane extra controles uit. Maandelijks vertrekken ongeveer 90 schepen vanuit Rotterdam naar Rusland.

Vraagbaak sanctiegoederen

Die controles gebeuren een paar kilometer verder op het grote haventerrein, in een ruime loods. In een voorselectie wordt aan de hand van de afkomst, bestemming en opgegeven inhoud van een container bepaald of die fysiek gecontroleerd wordt, vertelt een douane-ambtenaar, die ‘vraagbaak sancties’ is bij de douane. Bij onduidelijkheid over een controle zoekt zij uit of een container wel of niet voldoet aan de eisen. Vanwege hun veiligheid komen douaniers van de Rotterdamse haven niet met naam in de publiciteit.

Dinsdag werden 300 containers beoordeeld als ‘in strijd met de sancties’

Zo controleert de ‘vraagbaak’ ook een witte container achterin de loods, bestemming Rusland. Met een grote knipschaar knipt een medewerker in bruine kaplaarzen met stalen neuzen de container aan de onderkant open, zodat ze de inhoud kan bekijken. Het geluid van de openslaande metalen deuren echoot na in de grotendeels lege ruimte. In de container staan kartonnen dozen, verpakt in plastic. De dozen blijken, zoals opgegeven, gevuld met sportspullen, zoals paardrijdlaarzen en sneeuwlaarzen. „Niet zo spannend”, zegt ze, terwijl ze een paar laarzen omhoog houdt, erin kijkt en terug in de doos stopt.

De sportieve laarzen kunnen niet gebruikt worden voor militaire doeleinden, oordeelt de douanier. Wat voor goederen wel onder ‘dual-use’ vallen? „Bepaalde metalen die bestand zijn tegen bijtende stoffen, zoals kleppen of pijpleidingen waar gassen en vloeistoffen doorheen lopen. Die vloeistoffen kunnen gebruikt worden als raketbrandstof.” Het is maar een van de vele voorbeelden: de lijst van dual-use-goederen is tweehonderd pagina’s.

Lees ookVoor westerse bedrijven is de oorlog van Poetin een morele test

De sancties betekenen extra controles, en dus meer werk en lange wachtrijen. Normaal gesproken is het vooral controleren op drugs, tabak en geld. Daar komt nu een waslijst aan sanctiemaatregelen voor een land in oorlog bij. Douaniers voelen de hogere werkdruk.

Containers die geblokkeerd worden door de douane, gaan terug naar de terminal in afwachting van verder onderzoek. Bij sommige terminals zorgt dat voor gebrek aan ruimte. Terminalbedrijf Kramer Group heeft met een opslagcapaciteit van 17 hectare (bijna 24 voetbalvelden) wel genoeg plek, en stalt daarom ook containers van andere bedrijven die niet verder kunnen. De 1.200 containers die er vaststaan, zijn niet allemaal geblokkeerd door de douane, vertelt topman André Kramer, terwijl takelwagens met containers af en aan rijden. „Ook gedeblokkeerde containers, die na onderzoek alsnog door mogen, blijven staan omdat veel rederijen niet meer op Rusland varen.” Van ruimtegebrek is nog geen sprake, zegt Kramer. „Het begint aardig vol te staan, maar we hebben gelukkig genoeg capaciteit.” Dinsdag stonden ongeveer duizend containers onder een blokkade van de douane.

Oproep FNV

Eerder riep vakbond FNV op tot een boycot van Russische schepen. Bij een dergelijke boycot zouden havenwerkers aangesloten bij de FNV geen containers voor Rusland meer laden en lossen als zij daar morele bezwaren tegen hebben. FNV Havens telt 6.000 leden en zegt in samenspraak met de leden op te roepen tot de boycot. Ook havenwerkers van de Kramer Group zijn vaak aangesloten bij de vakbond, zegt Kramer. Hij ontvangt zelf geen signalen van zijn personeel dat zij Russische schepen willen weren en verwacht dus geen boycot, maar „als ze de haven platgooien, kunnen we daar weinig aan doen”.

Van de duizend geblokkeerde containers op de Maasvlakte, zijn er driehonderd al onderzocht en beoordeeld als zijnde in strijd met de sancties. Die containers blijven staan. Wat er mee moet gebeuren, verschilt per container, vertelt een douane-coördinator op het douanekantoor.

Sommige containers krijgen een andere bestemming. Zo kan er een nieuwe koper gezocht worden voor luxegoederen die bestemd zijn voor een oligarch op de sanctielijst, en dus niet naar Rusland mogen. Beleid voor op de langere termijn wordt nog uitgewerkt door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. „We weten niet of de sancties maanden, jaren of misschien wel tien jaar van kracht blijven.”

Bederfelijke producten zijn uitgezonderd van de sanctielijst – de geblokkeerde containers zouden in principe dus jaren kunnen blijven staan. „Maar er wordt aan beleid gewerkt om dat te voorkomen.”

Tot die tijd blijft de terminal van de Kramer Group een kleurrijke blokkendoos van opgestapelde oranje, groene, blauwe, rode en grijze containers die zich uitstrekken over de 24 voetbalvelden aan ruimte van het terminalbedrijf. Kramer: „En mocht dat écht vol komen te staan, hebben we ook nog een reserveruimte van 12,5 hectare.”