Bij D66 is de teleurstelling van de gezichten af te lezen, Kaag blijft ‘bescheiden optimistisch’

Het lukte de ruim driehonderd D66’ers niet helemaal om zich aan de instructie te houden die Jan Paternotte hun aan het begin van de uitslagenavond had gegeven. Laten we vooral juichen, had de fractievoorzitter uit de Tweede Kamer in zijn welkomstwoord gezegd. „Als wij vanavond op sommige plekken misschien winnen”. Maar: „Als andere, democratische partijen verliezen laten we ons dan een beetje inhouden.”

Toen even over half elf de exit poll van Amsterdam op het scherm verscheen, klonk het hardste gejoel bij het forse verlies van Forum voor Democratie. Het was een korte, onsportieve ontlading omdat er over de eigen score in de hoofdstad nu eenmaal niet veel te joelen viel. D66 had zo gehoopt er de grootste te worden, maar dat lijkt niet gelukt. In de strijd met andere progressieve partijen is de PvdA de grote winnaar geworden. Na GroenLinks, dat de koppositie van 2018 lijkt te moeten afstaan, is D66 nu de derde partij geworden.

Toch een partijfeestje

De teleurstelling is van de gezichten in het Muziekgebouw aan het IJ af te lezen – al zijn de D66’ers blij dat er na twee jaar lockdown weer een partijfeestje kon worden georganiseerd. De tegenvallende score in Amsterdam strookte met het beeld dat de paar andere exitpolls elders in het land in de loop van de avond hadden laten zien: concurrent GroenLinks deed het aanmerkelijk beter.

De reactie van de partijtop van D66 liet lang op zich wachten. De kopstukken hadden kort voor de exitpoll uit Amsterdam de Entreezaal verlaten. Ze bleven ruim een uur uit beeld.

De eerste die zich, om kwart over elf, voor de camera’s meldde was de lokale lijsttrekker Reinier van Dantzig. Die baalde zichtbaar van de niet gewonnen koppositie in Amsterdam, maar wilde vooral de PvdA complimenteren met de winst. „En ik ben blij dat Forum voor Democratie zwaar heeft verloren.”

Lees ook:Dit verslag over de verkiezingsuitslag in Rotterdam

Als Kaag pas even na half twaalf de inmiddels wat uitgedunde zaal toespreekt, spreekt ze van „bescheiden optimisme”. Intussen is het beeld van de uitslagen gekanteld ten faveure van D66. „We hebben zetels gewonnen”, zegt Kaag. Vanuit een regeringspositie is dat volgens haar heel bijzonder. „Als we morgen wakker worden, is Nederland een ander land.” Voor een echte conclusie wil de vicepremier en minister wachten tot de laatste stem geteld is. „Zo doen we dat bij ons op Financiën.”

Landelijke zetelwinst in gemeenteraden of niet, D66 lijkt in enkele grote (studenten)steden terrein te hebben verloren, zoals in Utrecht en in Leiden. Daar had D66 graag de grootste willen worden, of blijven. Zeker ten opzichte van de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks – die vorig jaar uiteindelijk ook door D66-leider Kaag buiten de kabinetsformatie werden gehouden – is dat pijnlijk.