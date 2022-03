‘Atoombom’ is iets groots, iets onvoorstelbaars

In krasserig zwartwit is de wolk compleet kwaadaardig, een paddenstoel gemuteerd tot het onnoemlijke, met meerdere koppen in verschillende gradaties van grijs. Onder de wolk: een weggevaagde stad, honderdduizenden doden, een groot stuk aarde vergiftigd door gammastraling. Dit is ‘atoombom’.

Volgens het woordenboek vestigde het woord zich officieel in 1958 in ons vocabulaire, verwijzend naar de kernsplijting van uranium 235 of plutonium 239 die een verschrikkelijk massavernietigingswapen creëerde. Iets meer dan een decennium eerder kregen we ermee te maken toen de B-29 bommenwerper Enola Gay op 6 augustus 1945 de Little Boy-bom op de Japanse stad Hiroshima gooide, drie dagen later gevolgd door nog een bom, Fat Man, die neerkwam op Nagasaki.

Tijdens de Koude Oorlog was ‘atoombom’ een afschrikkingsmiddel. Bijvoorbeeld ‘Tsar Bomba’, de waterstofbom die de Sovjet-Unie op 30 oktober 1961 bij wijze van proef op het Arctische eiland Nova Zembla tot ontploffing bracht, de grootste door mensen veroorzaakte explosie ooit.

Na 1945 is de atoombom nooit meer in conflicten gebruikt. Maar door de oorlog in Oekraïne is het abstracte, geopolitieke spel van de Koude Oorlog terug en heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn vinger op de knop. Hiermee komt de relatie tussen woord en werkelijkheid onder het vergrootglas.

Om te beginnen komt ‘atoombom’ verouderd over. We zeggen nu vaker ‘kernbom’ of ‘kernwapen’, omdat er inmiddels vele vormen van ‘atoombom’ zijn. Afgezien van het onderscheid tussen bommen die gebruikmaken van kernsplijting en bommen die exploderen door kernfusie, is er ook het verschil tussen tactische en strategische nucleaire wapens in allerlei variaties, van intercontinentale kruisraketten tot artillerie op het slagveld.

Testexplosie van atoombom op het Bikini-atol in de Grote Oceaan in juli 1946. Foto Keystone/Getty Images

‘Atoombom’ heeft iets groters, iets onvoorstelbaarders, alsof het woord de verbeelding een vrijbrief geeft om betekenis toe te kennen. Bekeken vanuit de semiologie, de studie van tekens en symbolen, is het woord leeg. In het geval van ‘atoomcentrale’ weten we het woord precies te koppelen aan een object in de echte wereld. Maar ‘atoombom’? Daar is geen woordbetekenis (signified) voor, of die moet komen uit authentieke films uit de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna, die ons specifieke bommen laten zien.

Nucleaire winter

De betekenissen van ‘atoombom’ tuimelen in onze verbeelding over elkaar heen. Vlak na het begin van Poetins oorlog zei Aleksander Vasiljevitsj Sjoelgin, Russische ambassadeur in Nederland, tegen een verslaggever van Nieuwsuur: „Je vergeet dat Rusland atoomwapens heeft.” Dat was om van te sidderen. En toen de Oekraïense kerncentrale Zaporizja na beschietingen in brand vloog, lag de halve wereld een nacht lang wakker, geplaagd door koortsdromen over Armageddon in Europa.

Maar nog voor de oorlog in Oekraïne hing ‘atoombom’ al in de lucht. Koude Oorlog-strijder Harry Palmer, uit Len Deightons spionageromans, is terug in een nieuwe serie waarin atoomgeleerden worden gekidnapt; Christopher Nolan werkt aan een film over de natuurkundige Julius Robert Oppenheimer, vader van de atoombom. En in de boekwinkels ligt Ken Follets bestseller Nooit, waarin de ins and outs van de nucleaire winter staat beschreven.

Ik kreeg de vreemde behoefte om Red Alert te lezen, de obscure roman waar Stanley Kubrick zijn film Dr. Strangelove (1964) op baseerde, over een onbedoelde kernoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Ik las het omdat ik het verschrikkelijke woord body wilde geven. Ik wilde de paddenstoelwolk in mijn dromen en nachtmerries concreet maken. Dan kun je tenminste weer verder. Wat moet je anders met ‘atoombom’, het echte, fysieke object? Zeg het woord hardop en je komt oog in oog met leegte, het grote niets.