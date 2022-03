Als we nu niet handelen ligt onze toekomst onder water

De internationale gemeenschap kijkt dagelijks met afschuw naar de gruwelen van de Russische inval in de Oekraïne. Wegkijken kan niet en mag niet. Intussen zijn er ook andere zaken die plaatsvinden en van existentieel, geostrategisch belang zijn voor onze gemeenschappelijke toekomst. Vorige week begon de conferentie onder hoede van de Verenigde Naties in New York die de staat van onze oceanen in de voorzienbare toekomst gaat bepalen.

Steven Adolf is schrijver van het boek Tuna Wars en adviseur op het gebied van duurzaam visserij en oceaanbeheer. Nathalie Rey is senior adviseur van de High Seas Alliance, de coalitie van meer van 40 NGO’s gericht op de bescherming van de hoge zeeën.

Het wordt een kans die je maar een keer per generatie krijgt genoemd: een overeenkomst voor de bescherming en het duurzame gebruik van de biodiversiteit in een gebied dat grofweg de helft van het aardoppervlak beslaat. Na vijftien jaar overleg proberen meer dan honderd landendelegaties deze vrijdag om tot een slotakkoord te komen over het duurzame beheer van de hoge zeeën, de oceaangebieden buiten de nationale jurisdictie, ook wel bekend onder het Engelse acroniem BBNJ.

We praten hier over twee derde van het oceaanoppervlak. Een overweldigend groot gebied met een leven, waarvan we ons tot voor niet eens zo lang geleden amper een voorstelling van konden maken. Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw was het de Franse natuur-ontdekker en oceanograaf Jacques Cousteau die in zijn film Le Monde du Silence (‘De Stille Wereld’) op het festival van Cannes beelden toonde van de ongekende rijkdom aan natuur onder water. Het werd een sensatie.

The Blue Planet

Inmiddels weten we meer. We vergapen ons aan de indrukwekkende flora en de fauna in The Blue Planet van David Attenborough. We weten hoe het zeemilieu onder druk staat door menselijk toedoen. En we kennen het belang van de oceanen bij het zoeken naar oplossingen voor onze huidige problemen van milieu, klimaat, voedsel en grondstoffen. Het besef begint te dagen dat onze toekomst misschien wel voor het grootste deel onder water ligt.

Oceanen leveren een fundamentele en waarschijnlijk zelfs een cruciale bijdrage aan de biodiversiteit op de wereld. De zeeën zijn daarmee niet alleen een schatkamer van genetische diversiteit, met onder andere belangrijke farmaceutische kwaliteiten die tot medische doorbraken zullen leiden, maar bij duurzaam beheer kan het een onuitputbare bron zijn van voedsel en andere grondstoffen en ook nog eens de oplossingen bevatten voor veel klimaatproblemen. De ontwikkeling van een duurzame toekomst van de oceanen is daarmee niet alleen mooi en zinvol, maar ook pure noodzaak.

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe politici en bestuurders op de internationale conferenties elkaar aftroefden met goede bedoelingen over de duurzaamheidsdoelstellingen die voortaan een centrale prioriteit in zouden nemen in de beleidsagenda’s. Agenda’s die raken aan het oceanendossier zijn er genoeg: het duurzame ontwikkelingsdoel ‘Onderwaterleven’ (SDG 14) voor het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en marine-hulpbronnen. De Conventie van Biodiversiteitsdoelen voor bescherming van de ecosystemen, soorten en genetische diversiteit. De Biodiversiteitsstrategie voor 2030 van de Europese Unie. De Europese ‘Green Deal’. De ‘Farm to Fork’-strategie voor duurzame voedselproductie.

Zeereservaten

Nu is het moment gekomen om de beloftes waar te maken. Het BBNJ-verdrag is voor de oceanen vergelijkbaar in belang met de Parijsakkoord voor het klimaat. Het moet het beheer van de internationale wateren een aantal praktische handvaten en instrumenten geven. Zo vormt de overeenkomst de ruggengraat voor het instellen van beschermde, volledig duurzaam beheerde zeereservaten die met de steun van veel landen minimaal 30 procent van onze oceanen moeten beslaan in 2030. Zonder het BBNJ-akkoord is dat een onmogelijke opgave. Ook moet de overeenkomst een stevige regeling garanderen voor het opstellen van een milieurapportage over de impact van onze activiteiten op dergelijke zeereservaten. Maatregelen moeten afgedwongen kunnen worden, het toezicht gegarandeerd.

De BBNJ-overeenkomst is complexe kost. Het is juridisch eierenlopen tussen geostrategische en economische belangen van landen, visserijen en ertsbedrijven en tussen bestaande verdragen die zich bemoeien met het beheer van de zeeën. Daarom was het bemoedigend dat een ‘Coalitie van Hoge Ambitie’, waaronder Nederland en de EU, vorige maand gezamenlijk onder leiding van het Franse voorzitterschap van de EU het belang onderstreepte om nu in New York te komen met een ambitieuze regeling.

Om die ambities in te vullen is politieke wil doorslaggevend. Want tot dusver was het BBNJ-verdrag vooral een zaak van juridische experts die zich met overgave stortten op deze kluif van internationaal recht. Wat we nu nodig hebben is een visionaire en ambitieuze overeenkomst die de toekomst van de oceaan weer op de eerste plaats zet. Meer politieke aandacht en discussie over de BBNJ zijn daarvoor noodzakelijk. Maar met de welkome uitzondering van schriftelijke vragen rond de onderhandelingen van Kamerleden Tjeerd de Groot en Sjoerd Sjoerdsma (D66) bleef het angstwekkend stil in de Tweede Kamer.

De oorlog maakt de zaken er vanzelfsprekend niet makkelijker op. De definitieve overeenkomst zal vermoedelijk noodgedwongen op zich moet laten wachten. De fundamenten van de regeling worden niettemin nu gelegd. We kunnen het ons daarbij niet veroorloven onze ambities te laten schieten. Als wij de oceanen redden, redden we onszelf.