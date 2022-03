Acteur Bram Suijker: ‘Ik ben geen verlichte boeddhist. Ik wil te graag meedoen aan deze poppenkast’

De snor is echt. Het jongensachtige gezicht van acteur Bram Suijker heeft een mannelijk trekje gekregen door de lichtbruine beharing van zijn bovenlip. Suijker streelt hem: „Het is wel een gek gevoel. Heb nog nooit een snor gehad.”

CV

Bram Suijker werd geboren in Nijmegen (1989). Afgestudeerd aan Toneelschool Maastricht in 2013. Winnaar Piket Kunstprijs (toneel) in 2017. Theater: De Prooi, Het Stenen Bruidsbed, De Storm, Tasso, Oresteia, Sexual Healing en We zijn hier voor Robbie bij Het Nationale Theater. Lord of the Flies en Trojan Wars bij NTjong. Nominatie in 2018 voor beste bijrol (Arlecchino) voor zijn spel in We zijn hier voor Robbie. Film: Telefilm Lost & Found (2018) Series: Van God Los (2012), Volgens Robert (2013), Volgens Jacqueline (2015), Zuidas (2018), Vliegende Hollanders (2020), Thuisfront (2021).

We zitten in zijn kleedkamer in Theater Rotterdam (de Schouwburg), met lampjes en spiegel over de hele wand. Wat ziet hij in de spiegel? „Ik wil een jaren-vijftigbuurman zien, maar iedereen ziet een Rietveld-student. Had je in de jaren 50 een pak, gekamd haar en een snor dan was je een gelukte volwassene. Kurt Vonnegut ziet er zo uit.” Op zijn telefoon laat hij een foto van de besnorde schrijver zien.

Bram Suijker speelt Billy Pilgrim in Slachthuis vijf, de toneelversie van de gelijknamige klassieke roman van Vonnegut. In het even pijnlijke als geestig-absurdistische boek (uit 1969) verwerkte Vonnegut zijn traumatische oorlogservaringen, waarbij hij als Amerikaans krijgsgevangene het vernietigende bombardement van de geallieerden op de Duitse stad Dresden meemaakte. Een aanval op een stad zonder militair potentieel, dus een aanval op burgers, alom beschouwd als een oorlogsmisdaad.

Het is de grootste toneelrol tot nu toe voor Suijker (Nijmegen, 1989), en een kans om het predicaat ‘groot talent’ te ontstijgen. Zowel in het theater als in zijn film- en tv-werk (Zuidas, Vliegende Hollanders) wordt hij geroemd om zijn kwikzilverige spel, zijn komisch talent en zijn dubbelzinnige charme. Regisseurs waar hij mee werkten noemden hem „een grenzeloos acteur”, „technisch sterk”, „grappig”, „snel” en „een poëtische ziel”.

In de theaterbewerking van Theater Rotterdam, geregisseerd door Erik Whien, zijn de surrealistische sprongen door de tijd van Billy Pilgrim behouden. Van zijn tijd in de oorlog gaat het naar zijn naoorlogse leven als vader en opticien, naar zijn vermeende uitstapjes naar de planeet Tralfamadore en de Tralfamadoriërs en terug. Suijker: „Billy heeft geen grip op de tijd. Het is alsof je een chronologisch verhaal in stukjes knipt en door elkaar gooit.”

„Zijn tijdreizen maakt hem ook een non-descripte man, zegt Suijker. „Zijn karakter maakt geen ontwikkeling door. Hij is een tijdsspasticus, die scènes meermalen beleeft. Dat maakt hem een toeschouwer van het leven. Als hij in de oorlog is, denkt hij: ‘Ah, oorlog, wat een mooie boom, wat een mooie tank.’ Een moment later is hij weer aan het werk als opticien en denkt hij: ‘Mooie ogen.’ Zonder context. Hij leeft gedwongen steeds in het nu. Zonder oorzaak en gevolg leven maakt je een toerist.”

De horror van de oorlog vormt het fundament van Slachthuis vijf. Na elke dood die hij beschrijft, zegt Billy: ‘Zo gaat dat’. Suijker: „Hij windt zich niet op. Als hij lijken ziet met voeten die blauw en ivoorwit zijn, heeft hij het alleen over de schoonheid van die voeten. De context van de dood voelt hij niet. Dat heeft iets boeddhistisch. Het is wat het is. Hij heeft niet de illusie dat hij iets kan veranderen of beter kan maken, een illusie wij wel omarmen.”

Is hij een man zonder eigenschappen?

„Het is een slappe noedel, die als een tennisbal door het leven stuitert. Dat maakt hem wat clownesk. Hij is geen soldaat, heeft geen daadkracht. Het is eenzaam, als je als enige niet-chronologisch leeft.”

Hoe speel je dat?

„Erik stuurt erop dat ik geniet van alles, hoe gruwelijk het verhaal ook is. De tragiek zit in wat mensen doen: iedereen in een stad doodmaken. Daar zijn geen woorden voor. Er is geen crescendo van pijn. Als ik zijn pijn zou laten zien, is hij niet tragisch, maar pathetisch. Dan haak je af als publiek.” Hij trekt zijn mondhoeken ver op. „Dus ik ben vrolijk.

„Ik zie Vonnegut als ik Billy voor me zie. Vonnegut had een bijzonder gevoel voor humor: troostend, verlicht. Het enige wat je over een bloedbad kunt zeggen, is wat de vogels zeggen, schrijft hij, en dat is: poetiewiet.”

Ben jij anders? Je loopt bijvoorbeeld veel mee in demonstraties.

„Ik ben geen verlichte boeddhist. Ik wil te graag meedoen aan deze poppenkast. Maar kun je iets toevoegen aan het leven, vraag ik me altijd af. Dat denk ik dus niet. Vonnegut kan door de schijn heensnijden. Hij ziet de essentie. Ik ben deel van de poppenkast. Dus ja, ik demonstreer.”

Waarvoor?

„Black Lives Matter, vrouwenrechten, klimaat, Palestina. De omvang van zulke demonstraties wordt gemeten. Dat moet een zo groot mogelijk aantal mensen zijn. Dat voel ik als een verantwoordelijkheid. Ik wil die druppel in de emmer zijn.”

Ben je verder actief?

„Nee. Ik discussieer met iedereen om me heen. Ik voel me ongemakkelijk bij ondubbelzinnige overtuigingen. Maar misschien klopt dat ook niet. Weet ik veel. Ik ben net geboren en ga straks weer dood. Wat weet ik dan? Niks.”

Relativeer je alles?

„Ik ben een chronische twijfelaar. Twijfel aan alles. Daar voel ik me bij op mijn gemak. Twijfelen aan anderen, aan mezelf. Is prettig, voelt gezond.”

Schiet dat wel op in het leven?

Suijker lacht. „Het grootste deel van de tijd ben ik niet aan het twijfelen. Dan ben ik aan het koken voor Sophie [Höppener, zijn vriendin, ook actrice] of aan het werk.”

Komt jouw twijfel overeen met de zinloosheid die Billy ervaart in het stuk?

„Wij doen alsof dingen zin hebben. Omdat we zinloosheid niet aankunnen. Dan word je gek. Alles is zinloos. Toch doe ik dingen. Ik vind repeteren leuk, een verhaal vertellen leuk.

„In het repetitielokaal ben ik niet bang om op mijn bek te gaan. Kan me niet schelen of iemand het slecht of lelijk vind. Ik volg mijn intuïtie en er valt altijd wat te oogsten.”

Waarom ben je acteur geworden?

„Ik weet niet of ik daar bewust voor gekozen heb. Dat heeft de negentienjarige Bram gedaan. Daar heb ik niks mee te maken. Hij wilde naar de toneelschool, nu zit ik ermee opgescheept. Ken je dat gevoel? Maar ik hou ervan. Je hoeft nooit volwassen te worden. Het is spelen, spelen, spelen.”

Een vriend van je zei: alles wat Bram doet, komt voort uit spel.

„Met Sophie thuis doe ik acts. Soms is het slecht en dan kijkt ze me teleurgesteld aan. Soms is het goed en dan gaan we er een tijdje op door. Hebben we lol.”

Wat voor acts?

„Dat kan ik niet hardop zeggen. Het is niet grappig. Het is verschrikkelijk. Ik had laatst een slechte, waarbij Sophie mij dingen wilde vragen, maar mijn benen daar geen zin in hadden en mij de kamer uit moonwalkte. Dat was een hele slechte, waar ze niet om moest lachen.” Hij lacht. „Ik wel. Nu ook, uit pure schaamte.”

Je houdt van typetjes?

„Van transformeren. Mensen doen dat in de kroeg. Bij het vertellen van een anekdote doen ze alle rollen. Hoe uitgesprokener ze zijn, hoe beter de gezichten zijn die ze opzetten. Dat ouwehoeren deed ik op school al. Daar ben ik mee doorgegaan en zo ben ik hier terechtgekomen.”

Op de harde lach die dat oplevert, reageert hij met: „Nee, echt, op de toneelschool moest ik een opdracht doen. Eerste jaar, half uur vullen in je eentje. Ludwig Bindervoet, van Urland, een goede vriend van me, zei: ‘In de kroeg sta je toch ook domme verhalen te vertellen en dan doe je al veertig rollen. Gebruik dat.’ Dat was een subliem inzicht. Ik heb het ouwehoeren de toneelschool binnengebracht en daarna mijn werkende leven.”

Is er geen verschil tussen Bram in de kroeg en op het toneel?

„Het lijkt op elkaar. Een anekdote vertellen in de kroeg is een risico. Dan pak je de aandacht en dan moet je het waarmaken. Die neiging om mezelf potentieel voor schut te zetten, heb ik in de kroeg en hier.”

Dus je bent een soort kroegacteur?

„Eigenlijk wel. Zo begon het. Ik heb niet op jeugdtheaterscholen gezeten of aan schooltoneel gedaan.”

Waarom dan toch op je 19e auditie doen bij een toneelschool?

„Ik vond niks interessant. Had geen studieopties. Heb een jaar lang niks gedaan na de havo. Keek veel films, omdat ik niks te doen had. Dacht dat ik acteur zijn wel vet zou vinden.

„Mijn moeder, Esther Funneman, zei dat ik de Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen moest doen, van tien dagen. Daarna werd ik tot mijn verrassing aangenomen in Maastricht. Was een Billy Pilgrim-momentje: opeens gekatapulteerd naar die opleiding.”

Je hebt komisch talent. Waar zit dat in?

„Timing. Ik voel me soms een clown. Ik zit lekker in mijn lichaam. Ik kan daar veel mee, qua uitdrukking. Heb een expressief lijf.” In een adem schiet hij terug in de zelfrelativering. Grijnzend: „Het zou wel het minst grappig op aarde zijn als ik nou zou uitleggen waarom ik grappig ben.” Hij doet er jolig een voordrachtspose bij, hand op het hart, arm gestrekt naar voren.

Je maakt overal een grap van.

„Ik ga mezelf niet serieus lopen nemen. Dat voelt belachelijk. Iemand die zichzelf niet serieus neemt, vind ik volwassener dan iemand die zichzelf wel serieus neemt.

„Als kind deed ik Gandalf in Lord of The Rings na, als hij valt van een brug en nog zegt: Fly your fools. Dat speelde ik na op de rand van de bank. In mijn herinnering vroeg iedereen aan mij of ik dat wilde doen. Maar mijn vader liet laatst video’s van vroeger zien en toen zag ik dat ik het zomaar plots ging doen en van mijn vriendjes publiek maakte. Geneerde me kapot. En ik dacht: wat ging ik anders ook doen met mijn leven? Natuurlijk doe ik dit. Acteren, entertainen.”

Volgens je vriendin ben je ‘kneiterambitieus’.

„Dat ligt in dingen willen maken. Regisseren, schrijven, les geven, beeldende kunst. Acteren heeft iets afhankelijks. Daar heb ik vaak last van. Van die zelfbeschikking van een maker wil ik meer proeven. Maar die ambitie heeft geen richting. Ik wil wel een voorstelling maken, maar waarover? Ik heb geen idee. Daar zit een knoop. Ik twijfel aan alles.”

Roem staat je ook tegen, hoorde ik.

„Roem is afval, een bijproduct. Al die bekende mensen…” Hij buigt voorover en trekt een gekke bek. „… en daar staat dan deze dipshit tussen: Brammetje Suijker uit Nijmegen.”

Theater Rotterdam: Slachthuis vijf. Première 18 maart, Theater Rotterdam. Tournee t/m 8 mei. Info: . Première 18 maart, Theater Rotterdam. Tournee t/m 8 mei. Info: theaterrotterdam.nl

Regisseur Erik Whien over het uitbreken van de oorlog in Oekraïne tijdens het maakproces van Slachthuis Vijf: „Het is onwerkelijk en beangstigend dat we tijdens het repeteren zijn ingehaald door de nieuwe werkelijkheid. Vonnegut beschrijft in zijn anti-oorlogsboek zijn ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. Nu zien we de geschiedenis zich weer op een gruwelijke manier herhalen. Vonnegut probeerde met Slachthuis Vijf de absurditeit en de enorme zinloosheid van een oorlog te beschrijven, maar de realiteit is meedogenloos. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die in deze nieuwe oorlog terecht is gekomen.” In Slachthuis Vijf relativeert Vonnegut het nut van een anti-oorlogsboek. Hoofdpersoon Billy Pilgrim zegt een boek te schrijven, een anti-oorlogsboek, waarop een vriend vraagt: ‘Waarom geen anti-gletsjerboek?’ Waarop Billy uitlegt: ‘Hij bedoelde dat er altijd oorlogen zullen bestaan, dat je oorlogen ongeveer zo gemakkelijk kunt tegenhouden als gletsjers. Ja, dat geloof ik ook.’

