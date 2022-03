Gaan de Russen hierna havenstad Odessa aanvallen?

Vanaf het pleintje bovenaan de beroemde Potjomkin-trappen kijkt de hertog van Richelieu, gouverneur van Odessa tussen 1803 en 1814, uit over de Zwarte Zee. Vorige week werd hij tot zijn bronzen kruin ingepakt in zandzakken. Maar even verderop speelde een Oekraïense militaire band luchtig ‘Don’t worry, be happy’.

Het tekent de dubbele stemming in Odessa van de laatste weken: ze komen wel/ze komen niet. Ze, de Russen, voor wie de strategische havenstad een grote prijs zou zijn. Mogelijk komen ze over land uit het oosten. Of uit het noorden, uit de bezette regio Transnistrië in Moldavië. Maar een aanval kan ook uit zee komen.

Als het tot zo’n amfibische aanval komt, is het verrassingselement – in de geschiedenis altijd cruciaal gebleken – wel verdwenen. Satellietfoto’s lieten dinsdag zeker veertien Russische oorlogsschepen zien die in drie groepen de Oekraïense kust ter hoogte van Odessa leken te naderen. Al bleef een landing woensdag nog uit.

Volgens Naval News, een expertblog over maritieme zaken, zijn het schepen die de kust met raketten en kanonvuur kunnen bestoken, en zeker vijf schepen die soldaten en voertuigen, waaronder tanks, aan land kunnen zetten. Drie van de landingsschepen zijn eerder vanuit de Oostzee via de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee gevaren.

Enkele schepen waren vanuit Odessa eerder aan de horizon te zien, om daarna een tijd voor de zuidelijke kust van de Krim te varen. Een deel van de landingsschepen is even in Sebastopol geweest. Maar dinsdag bleek het flottielje dus gehergroepeerd. De satellietbeelden laten zien hoe drie landingsschepen uit veiligheidsoverwegingen recht achter elkaar varen, vermoedelijk achter een mijnenveger. De Oekraïense kustwacht waarschuwt al langer voor zeemijnen.

Loekasjenko’s blunder

Rusland oefent al langer intensief met amfibische landingen op de Krim. Dat het nu ernst kan worden, bleek ook al uit een mogelijke blunder van de Wit-Russische president Loekasjenko, die bij een briefing kaarten toonde waarop ook landingen bij Odessa waren te zien.

Aan een landing westelijk van de Krim zitten voor Rusland grote risico’s. De Oekraïense marine is weliswaar geen factor van betekenis; die is klein en grotendeels geneutraliseerd. Begin maart doken beelden op van het enige Oekraïense fregat, de Hetman Sahajdatsjny, dat door de eigen bemanning in de haven van Mykolajiv tot zinken is gebracht om te voorkomen dat het in Russische handen zou vallen.

Toch bijten de Oekraïners naar verwachting van zich af. Zo heeft het land kruisraketten tegen scheepsdoelen, en minder precieze, maar wel effectieve, ongeleide raketten. Met die laatste claimen de Oekraïners vorige week al een Russisch patrouilleschip in brand te hebben geschoten. Het aantal landingszones is bovendien beperkt; een groot deel van de kust is rotsachtig of wordt doorsneden door rivieren. Elders zijn smalle strandjes met een lagune aan de landzijde. „Een verschrikkelijke plek voor een landing”, schreef H. I. Sutton, een Britse defensie-expert op Twitter. Het maakt de Russen tot „sitting ducks”.

Lees ook: Hoe Rusland huishield in Grozny en Aleppo belooft weinig goeds voor Oekraïne

De baai met vlak strand even ten oosten van Odessa lijkt nog het meest in aanmerking te komen, maar die is zwaar verdedigd. In het zand zijn landmijnen ingegraven en erachter ligt bebouwing, waardoor Russische militairen in een nieuwe stadsoorlog verzeild kunnen raken.

Zeegang

De Russische landingsvloot is bovendien niet erg groot en kan in totaal maximaal 1.500 militairen en vijftig tanks of pantservoertuigen aan land zetten. De pantserwagens zijn amfibisch en kunnen al verder uit de kust hun schip verlaten – als er tenminste niet te veel zeegang staat, en later deze week gaat het daar harder waaien –, maar de schepen moeten het strand op varen om tanks via de deuren in de boeg naar buiten te laten. Dat maakt ze extra kwetsbaar, bijvoorbeeld voor antitankraketten, zeker als de aanval bij daglicht komt, zoals wordt aangenomen.

Natuurlijk hopen de Russen de kustverdediging met raketten vanuit zee, lucht of vanuit het achterland eerder uit te schakelen. Of om verdedigers in de rug aan te vallen met luchtlandingstroepen. Maar dat vergt precieze samenwerking van verschillende onderdelen, waarin Rusland tot nu toe in Oekraïne niet erg uitblinkt.

Lees ook: Hoe sterk is de Russische krijgsmacht nou écht?

Ook is onduidelijk hoe goed de ingescheepte militairen functioneren, zeker na langere tijd op zee. Bovendien zijn er geruchten over een muiterij: een Russische krijgsgevangene vertelde aan Oekraïne dat er op enkele schepen een opstand is geweest. Zeshonderd ‘morpech’ (mariniers) zouden in Sebastopol geweigerd hebben van boord te gaan.

Trouwens, wellicht hoeven ze ook bij Odessa niet van boord. Er is namelijk ook een theorie dat Rusland het idee van een landing alleen levend houdt om Oekraïense eenheden daar te binden die anders het Russische offensief in het oosten zouden kunnen gaan hinderen.