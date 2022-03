Weesp blijft Weesp, hopen ze in Weesp na de fusie met Amsterdam

Loop je de hal van het 18de-eeuwse stadhuis van Weesp binnen, dan zie je meteen rechts een openstaande deur. Hier zetelt Katinka Hilders, wethouder namens het CDA. Je kunt gewoon binnenlopen. „Dát is de nabijheid van het lokale bestuur”, zegt Hilders.

Helaas voor de wethouder: met die nabijheid is het in Weesp vanaf deze week afgelopen. De gemeente aan de Vecht, met stadsrechten sinds 1355, fuseert na de raadsverkiezingen met grote buurman Amsterdam. Voor het eerst stemmen de Weespers deze woensdag niet meer voor de eigen gemeenteraad, maar voor die van de hoofdstad. De fusie van Amsterdam en Weesp is de enige landelijke herindeling die deze verkiezingen plaatsvindt.

Hilders voelt „nu vooral droefheid”, vertelt ze op haar werkkamer. Al 41 jaar woont ze in Weesp. Ze is getrouwd met „een Weesper wiens grootouders hier begraven liggen”. Hoewel het fusieproces al vier jaar aan de gang is – ambtelijk is Weesp sinds 2019 één met Amsterdam – blijft het toch een gek idee dat het stadje straks geen eigen bestuur meer heeft. „Weesp is geen wijk van Amsterdam. Het is een afgerond, zelfstandig iets.”

Dat Weesp (20.000 inwoners) zijn zelfstandigheid zou verliezen, is al meer dan een decennium duidelijk. Het stadje lijdt aan wat politici „gebrek aan bestuurskracht” noemen: te weinig ambtenaren om de voorzieningen in stand te houden. Zelfs zonder noemenswaardige schulden kunnen kleine gemeenten als Weesp niet meer alle taken aan die het Rijk bij ze over de schutting heeft gegooid.

Referendum

Bij de vorige raadsverkiezingen was er in Weesp een referendum. Wilden de bewoners fuseren met Amsterdam, of toch liever met de gemeente Gooise Meren (Muiden, Bussum en Naarden)? Ze kozen voor Amsterdam, met 57 tegen 43 procent.

Wethouder Hilders was tegen de fusie met Amsterdam. Aansluiting bij Gooise Meren zou Weesp veel meer invloed hebben gegeven op het gemeentelijk beleid, zo vond het CDA – en het bestuur zou dichter bij de burger zijn gebleven. „In de gemeente Gooise Meren zouden we 25 procent van de inwoners hebben geleverd, met Amsterdam is dat nu 2 procent. We zijn mini-mini-mini.”

Toen het echt niet meer anders kon, legde Hilders’ CDA zich neer bij de ‘overname’. Drie maanden terug trad ze toe tot het college dat de fusie in goede banen moet leiden. Na de verkiezingen wil ze door als dagelijks bestuurder van het ‘stadsgebied’ Weesp. Van Amsterdam mogen de leden van de lokale bestuurscommissie straks zelf een driekoppig dagelijks bestuur kiezen uit hun midden. In de andere, grotere, stadsdelen worden die bestuurders aangewezen door het college.

Hilders is blij met de status aparte voor Weesp, maar de realiteit voor de dagelijks bestuurders van Weesp zal zijn dat het Amsterdamse college straks „op grote afstand staat”, zegt ze.

Voorstanders van de aansluiting bij Amsterdam zitten in Weesp vooral in de progressieve hoek: D66, PvdA en GroenLinks. Ze voelen zich meer thuis bij het linkse Amsterdam dan bij Naarden of Bussum, met z’n steile omgangsvormen en VVD-hegemonie.

Bovendien, zegt Jan van der Does, leidt de fusie met een grote gemeente als Amsterdam tot meer geld en ambtelijke slagkracht. „Je ziet dat al sinds de ambtelijke fusie”, zegt Van der Does, GroenLinks-lijsttrekker voor de bestuurscommissie. „Er zijn allemaal achterstallige zaken opgepakt. De stoplichten worden vernieuwd – dat had al vijf, tien jaar geleden moeten gebeuren. De kades worden aangepakt, de bomen geïnventariseerd.” En, geen electorale prioriteit voor GroenLinks, maar toch leuk: de belasting voor huizenbezitters in Weesp is begin dit jaar omlaag gegaan – met dank aan de relatief schappelijke tarieven in Amsterdam.

Jeneverindustrie

Inwoners van Weesp ondergaan het einde van hun gemeente met gelatenheid en een tikje weemoed, is te merken op straat. Over verlies van identiteit maken ze zich niet zo’n zorgen. „Weesp blijft Weesp”, is een zin die vrijwel iedereen op straat in de mond bestorven ligt. Het liefst waren de Weespers zelfstandig gebleven, maar als er tóch gefuseerd moet worden, dan maar met de grote buurgemeente. „Als je op vakantie was, zei je toch altijd al dat je in Amsterdam woonde”, zegt William Recker, een gepensioneerd marktonderzoeker die net zijn stem heeft uitgebracht op het stadhuis.

Cees Pfeiffer denkt er ook zo over. De oud-journalist en voorzitter van de historische kring is een telg uit een bekende Weesper familie. Zijn broer Wouter is meester-molenaar op korenmolen De Vriendschap, zijn zoon Christian zat tot deze week in de raad namens GroenLinks.

Lees ookDe houtenstad die er nog niet-kwam

Met Amsterdam, zegt Pfeiffer, heeft Weesp historisch gezien veel nauwere banden dan met het Gooi. De hoofdstad haalde zijn drinkwater al in de zestiende eeuw uit de Vecht, de Weesper jenever-industrie was een belangrijke leverancier voor de VOC. In de jaren 60 en 70 kwamen er talloze Amsterdamse bedrijven naar Weesp – ze brachten werknemers in hun kielzog mee. „We praten eigenlijk Amsterdams hier”, zegt Pfeiffer – inderdaad met Amsterdamse tongval. Zijn hele leven werkte hij in de hoofdstad.

En toch doet het naderende einde ook Pfeiffer een beetje pijn. Als burgemeester Femke Halsema volgende week dinsdag om klokslag twaalf uur ’s nachts op feestelijke wijze het gezag over de stad Weesp overhandigd krijgt, zal Pfeiffer daar niet bij zijn. „Ik zit dan lekker in Cannes”, zegt hij. „Op bezoek bij familie.”