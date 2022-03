Universiteitsblad weigert te spreken van ‘mensen die menstrueren’, dus activisten legden de website plat

De website van het universiteitsblad Observant in Maastricht is half januari drie dagen platgelegd door anonieme activisten. Dit meldt Observant deze dinsdag.

In een e-mail van 24 januari aan de redactie eist de groep Anonymous de ddos-aanval op. In het Engels schrijft de groep: „Observant publiceert valse journalistiek en haatdragende opinie-artikelen die het een podium maken voor extreem-rechts. Racisme en transfobie zijn steeds dominanter aanwezig bij Observant. We hebben de redactie gemeld dat we hun site zouden platleggen en hebben dat uiteindelijk ook gedaan.”

De redactie heeft aangifte gedaan bij de politie. Die heeft het onderzoek inmiddels gestaakt wegens gebrek aan bewijs. Wie precies achter de aanval zit, is niet te achterhalen, volgens hoofdredacteur Riki Janssen. Observant is beslist niet „transfoob, seksistisch of racistisch”, zegt Janssen. „We proberen alle perspectieven in elk debat aan het woord te laten.”

Volgens Janssen hebben de cybercriminelen maar één doel: „Observant de mond snoeren.”

Feminists of Maastricht

Het conflict begon met een e-mail van de groep Feminists of Maastricht (FOM), die bezwaar maakte tegen een artikel over hun actie gratis maandverband neer te leggen in de wc’s op de universiteit. In dat artikel sprak Observant over ‘vrouwen’. FOM vond dat er ‘mensen die menstrueren’ zou moeten staan en sommeerde de redactie het artikel aan te passen „or we will mobilise our community against this”.

De redactie besloot het woord vrouw te blijven gebruiken, omdat de discussie daarover in de journalistiek „nog niet is uitgekristalliseerd”, aldus de hoofdredacteur.

De redactie van Observant nodigde FOM vervolgens per mail uit een brief te schrijven met hun standpunten. De redactie overwoog „om de angel eruit te trekken en tussen haakjes te vermelden dat „‘FOM liever van mensen spreekt’”, aldus Janssen. „We hebben dat uiteindelijk niet gedaan. We wilden agressieve taal en dreigementen niet belonen.”

Vrijheid van meningsuiting

Janssen verwachtte niet dat er echt iets zou gebeuren, zegt ze in een reactie. „Toen we de dreigmail kregen van de cybercriminelen schrok ik me kapot. Dat je dus vanwege de ínhoud wordt aangevallen. Zijn we zo ver gekomen aan de universiteit?”

Het bestuur van FOM laat desgevraagd (anoniem) weten dat het niet weet wie er achter de ddos-aanval zit.

Op de website van Observant noemt collegevoorzitter Rianne Letschert van de Universiteit Maastricht de cyberaanval „not done, shocking”. „Dat een onafhankelijk universiteitsblad wordt platgelegd, raakt de vrijheid van pers en van meningsuiting. Daar nemen we als college van bestuur afstand van. Als je het ergens niet mee eens bent, als je van mening verschilt, dan voer je op een respectvolle manier het debat (...) je gaat niet een website uit de lucht halen.”

De redactie heeft inmiddels extra beveiliging geregeld om te voorkomen dat de website nogmaals wordt platgelegd.

