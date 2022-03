‘We leven in een pandemie van geheugenverlies’

‘Ik hou nou eenmaal erg van puzzelfilms, van films met een twist, die op een allegorische manier een wereld in een wereld creëren. Zoals The Truman Show en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, vertelt de Griekse regisseur Christos Nikou (1984) in december in een Amsterdams café. Vlak voor de bioscoopsluiting is hij in Nederland voor de voorpremière van zijn droogkomische dystopie Apples.

Je zou zijn speelfilmdebuut vol bewondering de liefdesbaby van die twee moderne klassiekers over werkelijkheid en geheugen kunnen noemen. Maar Apples doet ook sterk denken aan het tragikomische surrealisme van de Griekse regisseurs die onder de ‘weird wave’ worden geschaard, zoals Yorgos Lanthimos (The Lobster) en Babis Makridis (Pity). Apples is hypnotiserend. Een film die je betovert, meevoert, ontroert, en die je nog een keer wilt zien, omdat je je afvraagt of je je alles wel goed herinnert. Een film die in december, midden in de pandemie bovendien al net zo actueel aanvoelde als nu, middenin een oorlog. Is het te vroeg om hem tijdloos te noemen?

Zelf heeft hij er alles aangedaan om de visuele stijl van de film zo tijdloos mogelijk te maken. Het verhaal over veertiger Aris die op een avond in slaap valt in de bus en wakker wordt zonder geheugen speelt zich af in een wereld zonder mobiele telefoons die desondanks niet helemaal het verleden is. Je zou het eerder een parallel universum noemen waar de analoge media als cassetterecorder en de polaroidcamera centraal staan. Maar dat komt, indachtig het collectieve geheugenverlies dat als een windvlaag door de film waait, misschien ook doordat de mensen in die wereld simpelweg in een geheugenlus bleven steken en vergéten zijn de smartphone uit te vinden.

„We leven in een tijd van chronisch geheugenverlies, een amnesia-pandemie”, zegt Nikou daarover. Het idee voor de film ontstond na de dood van zijn vader, die net als hij een heel sterk geheugen had. „En opeens waren die herinneringen er niet meer. Dat zette me aan het denken. Ten eerste viel het me op hoe snel mensen eigenlijk dingen vergeten, hoe selectief ons geheugen is. Dat bracht me op de vraag of we net als in Eternal Sunshine ons geheugen kunnen wissen. Heeft de mens een reset-knop, en in hoeverre dan? Hoe zit het bijvoorbeeld met spiergeheugen? Hoe zit het met zaken als fietsen en dansen, waarvan men zegt dat je die nooit verleert?”

Aris wordt naar een kliniek gebracht waar een therapie is ontwikkeld om nieuwe herinneringen op te bouwen. Maar je zou ook kunnen zeggen: om ze te deprogrammeren. Of, als je oog hebt voor de meer sinistere implicaties van het verhaal, waar hij onderdeel wordt van een psychologisch experiment.

„Verstopt in de film zit commentaar op hoe we omgaan met technologie, en dan met name sociale media”, vervolgt Nikou. „Deel van het programma dat Aris ondergaat is ervaringen verzamelen en daar foto’s van maken. Dat is vergelijkbaar als iets meemaken, een selfie posten en via likes een soort goedkeuring verwachten.”

Google Maps

Hij heeft nog een voorbeeld: „Ik ben nu in Amsterdam, en als ik hier een wandeling maak gebruik ik Google Maps. Vroeger zou ik bij wijze van spreken elke tien meter iemand hebben aangesproken, nu praat je met een machine. Zo maakt extensief gebruik van technologie ons eenzamer en weten mensen minder goed de weg in hun eigen buurt.”

„Apples is zelf als een appel”, denkt hij. „Eerst schil je hem, dan neem je een eerste hap, de smaak is fris, verrassend. En naarmate je dichter bij het klokhuis komt, dichter bij de kern, wordt de structuur mysterieuzer, en krijgt het vruchtvlees meer smaak.” Wat begint als een film over rouw en verlies wordt een film over de vraag naar de aard van werkelijkheid, ons geheugen, en wat betrouwbare kennis is. Leeft Aris in een schijnwerkelijkheid? Of in een staat van zalige onwetendheid?

„Natuurlijk kun je de appel ook in paradijselijke zin zien, als de appel van kennis van goed en kwaad. Misschien zullen wij als mensen altijd dezelfde fouten maken omdat we mensen zijn. Maar dat kan ook komen doordat we fouten bewust proberen te vergeten of te ontkennen. Als je bedenkt dat we in een tijd leven waarin we geen enkel besef meer hebben van geschiedenis, waarin politici over het verleden liegen, dan kunnen we eindigen als slaapwandelaars zonder bewustzijn.”

En dan is er ook nog de verwijzing naar die andere appel: „Het logo van dat techbedrijf waar we allemaal ons geheugen aan uitbesteden, en dat op de telefoon staat waar jij nu dit gesprek mee opneemt zodat je een geheugensteuntje hebt.” Maar je kunt het ook heel simpel zien. „Mijn vader was dol op appels. Hij zei dat ze goed voor je geheugen zijn. Hij at er wel zeven per dag.”

Arthouse Apples. Regie: Christos Nikou. Met: Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou, Argyris Bakirtzis. In: 33 bioscopen. ●●●●●