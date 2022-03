Deze nieuwe Koude Oorlog is nog minder voorspelbaar

Een veroveringsoorlog. De dreiging van kernwapens. Rusland tegen de NAVO. De invasie van Oekraïne heeft begrippen uit het verleden actueel gemaakt. Op opiniepagina’s, in talkshows wordt gesproken over een Derde Wereldoorlog of een nieuwe Koude Oorlog. Historici dompelen zich onder in de geschiedenis op zoek naar bruikbare vergelijkingen. Ze duiken op met waarschuwingen uit de late 19de eeuw, of de vooravond van augustus 1914, of de jaren 30, of de Cuba-crisis.

„Je kunt natuurlijk de toekomst niet voorspellen door het verleden te bestuderen, maar ik geloof wel dat het je helpt bij de voorbereiding op die toekomst”, zegt Mary Sarotte door de telefoon. De hoogleraar geschiedenis aan de Johns Hopkins University ziet overeenkomsten en verschillen tussen de Koude Oorlog van toen en de situatie van nu – en de verschillen boezemen haar meer angst in dan de overeenkomsten.

Twee grote verschillen ziet ze. „We zijn kwijtgeraakt wat ik het collectieve benul zou willen noemen. De Koude Oorlog duurde vier decennia en zo kregen beide partijen de tijd om elkaar en de risico’s van hun conflict te leren begrijpen.”

De escalatie van de Russische agressie tegen Oekraïne ging zo snel, dat de partijen de risico’s van het conflict nog niet duidelijk in kaart hebben kunnen brengen, zegt Sarotte. Dat betekent dat ze elkaar minder goed kunnen ‘lezen’ dan communistische en westerse leiders in de Koude Oorlog dat konden. „In de komende Koude Oorlog krijgen we te maken met meer onvoorspelbaarheid. En dat is heel erg gevaarlijk, als je met een kernmacht van doen hebt.”

Daar waarschuwt ook Sergey Radchenko voor, hoogleraar aan hetzelfde instituut als Sarotte, maar dan gespecialiseerd in de relaties tussen Rusland en China. „Mijn grote angst is dat Rusland geïsoleerd raakt. En is het gunstig om een nucleaire grootmacht te laten broeien in bozige afzondering? Denk het niet.”

Superioriteitsdenken

Yale-historicus Arne Westad, die het standaardwerk Cold War (2017) schreef, ziet dan weer weinig overeenkomsten tussen de situatie rond Oekraïne nu en de Koude Oorlog. Hij kijkt eerder naar een andere precaire periode in de Europese geschiedenis: de wereld van rond 1900, met veel instabiliteit en kleine conflicten, die uiteindelijk uitmondden in dat ene grote conflict, de Eerste Wereldoorlog.

„Tijdens de Koude Oorlog zag je ook wel conflicten, maar die werden gedreven door andere principes. De drijvende kracht in conflicten in de 19de en begin 20ste eeuw was het nationalisme. Dat vertroebelde de geest van de mensen.”

Bedoelt Westad dat de verschillende Europese landen te optimistisch waren over hun kans op succes in een oorlog? Ja, zegt hij door de telefoon. „Juist doordat ze hamerden op hun eigen superioriteit als natie boven andere naties.” Datzelfde superioriteitsdenken meent Westad te bespeuren bij Vladimir Poetin. Succesvol in een reeks van oorlogen – Tsjetsjenië, Georgië, de Krim, Syrië – en „die overwinningen aan het Russische volk gepresenteerd als evenzovele bewijzen van zijn genie. Dat zie je vaker bij mensen die lang aan de macht zijn.”

In de toespraken van Poetin dreunde steeds het verleden door. Opmerkelijk is, zegt Westad, dat hij in zijn oorlogsrede telkens Lenin en de bolsjewieken de schuld gaf van de omstandigheden waarin het Russische rijk nu verkeert. „Volgens mij geeft dat ook aan dat het Poetin niet zozeer om het herstel van het tsarenrijk gaat. Dat was een multicultureel rijk waarin verschillende volkeren een belangrijke rol konden vervullen. Moet je kijken wat Poetin nu met Oekraïne probeert te doen. Hij wil niet alleen de soevereiniteit van het land beëindigen, maar ook het wezen ervan, de Oekraïense natie. Het lijkt erop dat hij het land van de kaart wil vegen en op een soort mythische wijze de Oekraïners wil laten opgaan in de grote Russische natie.”

Nog een reden voor Westad om de vergelijking met de vooravond van de Eerste Wereldoorlog te maken: de zwakte van Rusland. „Dit is een land dat internationaal gezien in belang afneemt.”

De vergelijking met Oostenrijk-Hongarije in 1914 ligt voor de hand. „De Habsburgse monarchie, verzwakt door interne strijd en schermutselingen aan zowat alle grenzen, ging een alliantie aan met een grootmacht in opkomst, Duitsland. Dát is wat de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte. En dan denk ik aan de relatie Rusland-China. Ik denk eerlijk gezegd dat de Amerikanen, gedrenkt als ze zijn in de herinnering aan de Koude Oorlog, meer moeite hebben dan de Europeanen om dat te zien. De Verenigde Staten hebben in het verleden nogal wat waarschuwingen over de handelwijze van Poetin genegeerd.”

Hij wijst erop dat China vooralsnog een belangrijke partner van Rusland is en Poetin zo uit zijn isolement houdt. En dat dit kansen biedt aan internationale diplomatie. „Het is belangrijk om de communicatiekanalen open te houden en niet te vergeten dat strategische nucleaire stabiliteit hier op het spel staat”, schrijft hij in een e-mail. „We zijn nog niet in de jaren 30 en 40 beland.”

Ook Sarotte denkt dat China van doorslaggevend belang kan zijn. Ja, China betrekt een positie van „pro-Russische neutraliteit”, zoals zij het uitdrukt. „Maar is het echt in het belang van China, dat een lange grens deelt met Rusland, om een buurman te hebben die een buurland binnenvalt? Ik hoop dat onze diplomaten Beijing hierop wijzen.”

Arne Westad denkt „dat de Chinezen een koele berekening maken. Cru gezegd: tot nog toe heeft deze oorlog China’s vermogen om van Rusland en zijn grondstoffen te profiteren, alleen maar vergroot”, zegt hij door de telefoon. „Er komt een moment, als de oorlog erger wordt, en dat wordt-ie zonder twijfel, dat de Chinezen zich gaan afvragen hoeveel schade ze willen incasseren door hun steun aan Poetin. Als de Chinese banken worden geraakt door de bijwerkingen van de sancties tegen Rusland, binnen een paar weken, kan de balans van hun berekening anders uitvallen.”

Poetin, zegt Sarotte, „is bereid roekeloos te zijn”. Hij heeft impliciet met zijn kernwapens gedreigd. Arne Westad vat dat op als een teken van zwakte. „Als de invasie was verlopen zoals hij het zich had voorgesteld, had Poetin het woord ‘nucleair’ niet in de mond genomen. Dat was bedoeld om de NAVO eraan te herinneren dat haar mogelijkheden in deze oorlog beperkt zijn.”

Hier komt een subtiele les uit het verleden van pas, zegt Sarotte. In de Koude Oorlog regeerde het principe van de wederzijds gegarandeerde vernietiging. „Je moet terugkijken naar de Koude Oorlog en leren van wat destijds goed werkte. Ja, Rusland is een kernmacht, maar de VS is dat ook. De afschrikking werkt naar beide kanten.”

Bedoelt Sarotte dat de NAVO ook moet dreigen zijn nucleaire arsenaal in te zetten? „Nee. Ik denk niet dat het Westen kernwapens moet inzetten. Daar wil ik geen onduidelijkheid over laten bestaan. Ik wil alleen zeggen dat de NAVO zich moet herinneren dat ook zij een afschrikkingsmacht heeft.”

Cuba-crisis

Dan grijpt ze terug op weer een ander moment uit het verleden, op de Cuba-crisis van 1962, toen de Sovjet-Unie installaties voor kernraketten bouwde op Cuba en de Amerikaanse president Kennedy drie boodschappen aan het Kremlin stuurde; eentje openbaar, twee geheim. Het waren achtereenvolgens: de belofte dat de VS Cuba niet zouden binnenvallen als de Sovjets hun raketten niet plaatsten, de belofte dat de VS hun kernraketten uit Turkije zouden terugtrekken, en ten slotte een ultimatum: het Kremlin moest binnen 48 uur reageren op deze voorstellen, of anders. Moskou liet de schepen omkeren. „Of anders… Dat was een adembenemend spannend moment in de Koude Oorlog. En het heeft gewerkt”, zegt Sarotte.

„Wat kunnen we daarvan leren? Is er een deal die Poetin kan worden aangeboden, die aantrekkelijk genoeg is? In die deal moet dan ook een formulering zitten die erop neerkomt dat de NAVO zegt: je bent echt niet de enige sterke man in de wereld.”

Dat brengt haar bij het tweede grote verschil tussen het recente verleden en het heden. Vrijwel alle wapenakkoorden die Oost en West in de loop van de Koude Oorlog overeen waren gekomen, zijn in de afgelopen jaren opgezegd. Daarmee zijn de vangrails voor de twee kernmachten verdwenen. Terwijl ze dat nog altijd zijn, „de enige twee strategische kernmachten”.

Mary Sarotte zucht door de telefoon. „Dit is allemaal in een paar weken gebeurd. Het wordt mij als Koude-Oorlogshistoricus, bang te moede als ik me realiseer hoe snel mijn expertise is veranderd van historische kennis in praktische kennis.”