Tweede Kamer berispt Baudet voor achterhouden nevenfuncties

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is door de Tweede Kamer berispt, omdat hij weigert zijn nevenfuncties op te geven. Ook krijgt hij een aanwijzing om de nevenfuncties alsnog te registreren. Een grote meerderheid van de Kamer stemde dinsdag voor de sancties, die vorige week waren aanbevolen door het onafhankelijke College van onderzoek integriteit. Die commissie deed de afgelopen tijd onderzoek naar de nevenfuncties van Baudet.

Baudet heeft verzuimd om twee nevenfuncties op te geven in het openbare register van de Tweede Kamer, oordeelde de integriteitscommissie vorige week. Dit terwijl dit volgens de gedragscode van de Tweede Kamer verplicht is. Het parlement wil op die manier belangenverstrengeling tegengaan. In het geval van Baudet gaat het om zijn functie als bestuurslid van Forum voor Democratie bv en directeur van THPB Media bv. Deze twee bedrijven ondernemen ook commerciële activiteiten.

De Forum-leider weigerde herhaaldelijk mee te werken aan het onderzoek van de College, dat was ingesteld na een klacht van een burger. Het College noemde zijn weigering „verzwarende omstandigheden”, waaruit zou blijken dat Baudet „niet of onvoldoende in te zien dat hij de voor de Kamerleden geldende regels, te weten in dit geval de registratieplicht, zelf ook dient na te komen.”

Het College van onderzoek integriteit werd in april vorig jaar in het leven geroepen. Het is bevoegd om sancties op te leggen aan Tweede Kamerleden, als zij de integriteitsregels overtreden. De zwaarste sanctie is een schorsing van een maand, waarbij de betrokken parlementariër enkel aan stemmingen mag meedoen.