Bioscoopfilms testen op publiek: laat de hond in leven

Script, opnames, montage: een film verandert in allerlei stadia. Maar ook kijkers hebben invloed, want vrijwel elke film wordt op publiek getest. In Hollywood gebeurt dat zeer professioneel en volgen soms drastische ingrepen. Zo pleegt in de thriller Fatal Attraction (1987) Michael Douglas overspel met Glenn Close, die zich ontpopt als een zieke stalker. In de finale pleegt ze zelfmoord, zo was het idee. Maar dat was het testpubliek lang niet genoeg: Close moest bestraft worden door de bedrogen echtgenote, bleek uit diepte-analyse van hun respons. Dus draaide men een nieuwe finale in de badkamer met een mes, een worsteling en de echtgenote die ‘homewrecker’ Close met kogels doorzeeft. Een bloedbad dus: Fatal Attraction werd de film van het jaar.

In zijn boek Audience-ology. How moviegoers shape the films we love schrijft Kevin Goetz, Hollywoods specialist in testvoorstellingen, over de fijne kneepjes van het vak. Blockbusterfilms, waar een klein foutje honderden miljoenen dollars opbrengst kan schelen, worden tientallen malen aan doelgroepen voorgelegd. Subtiele emoties legt Goetz vast met infrarood-camera, lachsalvo’s neemt hij op. Achteraf vult het publiek formulieren in en zijn er nagesprekken in ‘focus groups’. Waarna data-analyse volgt, en aanpassingen. Heilige graal blijft een topscore in de ‘two boxes’: very good en excellent. Good, fair of poor: dat volstaat niet.

Komieken

Pioniers in filmtesten waren in de jaren tien van de vorige eeuw komieken als Charlie Chaplin, Buster Keaton en Harold Lloyd. Als gewezen vaudeville-artiesten waren zij gewend de timing van hun komische acts voor talloze zalen te verfijnen. In films moest het in één keer goed, dus sloegen ze aan het testen, Harold Lloyd het meest grondig. Vanaf begin jaren dertig werd elke Hollywoodfilm getest.

Volgens Goetz weet publiek altijd of een film deugt maar zelden wat er anders moet. Zo bleken kijkers diep verward over La La Land (2018). De reden: pas na twaalf minuten was er zang en dans, als Emma Stone op stap gaat met vriendinnen. Op dat punt verwachtte niemand nog een musical. De oplossing was simpel: men plakte ‘Another Day in the Sun’, een liedje op de snelweg dat was geschrapt omdat het nergens goed paste, als intro voor de film.

Een topscore is niet zaligmakend: soms is het publiek vooraf niet geïnteresseerd in een film. Heel soms blijkt een door testpubliek gekraakte film toch een fenomeen, zoals de pikzwarte scheidingskomedie War of the Roses (1989), die elf keer waardeloos scoorde. Ook culthits en ‘de tijdgeest’ laten zich niet voorspellen. Zo herinnert Goetz dat hij met een studiobaas na een erg positieve test treurde dat My Big Fat Greek Wedding (2002) met een grote naam in de hoofdrol 10 of 20 miljoen dollar had opgebracht. De komedie verdiende zonder filmsterren ruim 350 miljoen dollar.

Recalcitrante regisseurs

Audience-ology gaat over publieksfilms. ‘Auteurs’ als Quentin Tarantino laten hun werk niet door buitenstaanders testen: zij vrezen dat de studio via zo’n omweg water bij de wijn eist. En dat gebeurt ook: Goetz beschrijft hoe studio’s testpubliek gebruiken om recalcitrante regisseurs tot hermontage te dwingen. Als brenger van het slechte nieuws is Goetz dan de kop van jut: hij zag een tierende regisseur in razernij een negatieve testscore opeten.

Soms leidt de filmmaker studiobazen juist om de tuin over het potentieel van zijn film door sluwe selectie van testpubliek. Zo maakte een zaal Joodse en zwarte Amerikanen op leeftijd in 1989 de studio enthousiast voor Driving Miss Daisy (over een bejaarde Joodse dame en haar zwarte chauffeur). Argwaan blijft geboden. Na dertig jaar testen weet Goetz maar één ding echt zeker: laat de hond in leven. Want een dode puppy vergeeft het publiek je nooit.

Films testen in Nederland Alain DeLevita (De Slag om de Schelde) „Ik test al mijn films op publiek vlak voor hij ‘op slot’ gaat. Ik nodig dan bekenden uit: geen inner circle maar de loodgieter, buurjongen, allerlei pluimage. Na afloop stellen we specifieke vragen over wat ons nog dwars zit. Wat is leuk, wat niet, begrijp je waarom de hoofdpersoon zich zo gedraagt? Testpubliek heeft De Slag op de Schelde best veranderd. We hadden prachtige opnames van de slag op de Sloedam, maar die bestorming duurde bijna een kwartier, was dat niet wat lang? Inderdaad, daar moesten drie minuten af. Het eind pasten we ook aan. We hadden twee opties en neigden er zelf naar Gijs Blom als Nederlandse nazi Marinus te laten overleven nadat hij Teuntje heeft gered van een SS’er. Hij rijdt dan met haar en de Engelse piloot Jamie in een open truck weg. Maar het testpubliek vond het veel dramatischer als Marinus stierf, dus moest hij eraan geloven.” Johan Nijenhuis (De Beentjes van St-Hildegard) Het publiek heeft altijd gelijk, leerde ik van Joop van den Ende. Je hebt wel een visie, maar komt die over? Ik test al mijn films, vaak meermalen. Ik benader dan via een bioscoopketen een groep vaste klanten op basis van eerder kijkgedrag. Na zo’n testscreening voor je doelgroep verander je vaak details. Zo begreep iedereen bij Toscaanse Bruiloft best dat er gezoend ging worden, maar maakte ik niet duidelijk genoeg waarom. Ik heb altijd wat geld achter de hand om extra scènes op te nemen. Bij De Beentjes van St Hildegard wist het publiek best dat Jan en Gedda uit elkaar gingen, maar wilde men toch nog iets van hoop voelen. Daarom filmde ik een laatste shot waarin Gedda met haar moeder bij haar vaders graf staat, met een piepklein lachje. Dat biedt precies die vage hoop. Frans van Gestel (Zwartboek) „Iedereen test zijn film, maar een grote zaal en testformulieren doe je alleen met echt commerciële films. Bij Alles is Liefde wilde ik het moeilijkste publiek van Nederland. Dat bleek Emmen te zijn. Geen lach kon eraf, de film landt totaal niet, dachten we. Tot we de formulieren lazen. Ze vonden het briljant, maar waren gewoon niet zo uitbundig. „Kleinere films test je met tien man en een informeel gesprek achteraf. Zo’n testpubliek ziet feilloos waar een film de mist ingaat, niet wat je eraan kunt doen. Dat weet de editor vaak, is mijn ervaring. Uit de oude doos: testpubliek vond dat De Poolse Bruid (1998) nooit op gang kwam. Er waren zes tussenscènes met bejaarde dorpelingen die vanaf een bankje commentaar gaven. De editor zei: als ik die er nou eens radicaal uit snij? Bam! De hele film was in één keer klaar.”