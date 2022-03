Strenger toezicht op aftappen inlichtingendiensten

Het aftappen van grote hoeveelheden internetverkeer door de Nederlandse geheime diensten, kabelinterceptie geheten, komt onder strenger toezicht van de CTIVD. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de toezichthouder op de AIVD en MIVD. Die schrijft: „De CTIVD concludeert dat de diensten in de onderzochte periode op belangrijke onderdelen rechtmatig hebben gehandeld, maar dat onvoldoende invulling is gegeven aan de wettelijke zorgplicht.” De plicht om zorgvuldig om te gaan met gegevens was bij de diensten ondergeschikt aan „operationele belangen”. Interne controles ontbraken.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen sinds het referendum over de inlichtingenwet in 2018 de kabel aftappen – een uitbreiding van hun bevoegdheden die in het maatschappelijke debat al snel ‘het sleepnet’ ging heten. Inlichtingendiensten gebruikten nog geen gegevens uit kabelinterceptie, omdat discussies met de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die vooraf bepaalde operaties moet goedkeuren, vastgelopen zijn.

Het onderzoek van de CTIVD richt zich op fases van de kabelinterceptie die de inlichtingendiensten wel hebben uitgevoerd – het opzetten van ‘accesslocaties’ waar de interceptie fysiek plaatsvindt en het ‘snapshotten’. Met een snapshot verkennen de diensten de inhoud van het afgetapte internetverkeer, om in te schatten of de verkregen gegevens daadwerkelijk inlichtingenwaarde hebben.

Verbeterplan

Uit onderzoek van de CTIVD blijkt dat de diensten soms langer dan afgesproken de snapshots maakten. Ook kan de CTIVD niet uitsluiten dat de AIVD „korte tijd” snapshots maakte terwijl de toestemming daarvoor formeel ontbrak. Snapshotdata zou ook niet terecht mogen komen bij inlichtingenmedewerkers, maar dat gebeurde toch omdat de gegevens door „een technische fout” een verkeerd label hadden gekregen.

De inlichtingendiensten hebben naar aanleiding van de kritiek van de CTIVD een verbeterplan opgesteld. Zo gaan de diensten beter registreren wat er met de binnengekomen data gebeurt. De CTIVD zegt scherp in de gaten te houden of de plannen ook in de praktijk gebracht gaan worden.

De kritiek op de kabelinterceptie komt terwijl het kabinet werkt aan een nieuwe, tijdelijke inlichtingenwet die de problemen weg moet nemen en de diensten meer „operationele slagkracht” moet geven. Onder andere de eis dat inlichtingenoperaties ‘zo gericht mogelijk’ moeten zijn, toegevoegd na het referendum, wordt in concept-teksten „buiten toepassing” gesteld.

De CTIVD constateert dat de huidige wet op de inlichtingendiensten en de praktijk „niet goed met elkaar in overeenstemming zijn”. Dat is volgens de toezichthouder het gevolg van juridische en politieke beloftes die in het parlementaire debat gedaan zijn, maar in praktijk schuren met het inlichtingenwerk. Volgens de CTIVD moet de regering realistischer zijn over wat kabelinterceptie is: „per definitie” een middel dat veel en ongericht data kan verzamelen. „De noodzaak van dit middel dient in deze context te worden beargumenteerd.”