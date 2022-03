Stille machtswissel voltrekt zich in Turkmenistan

Turkmenistan heeft een nieuwe president. Serdar Berdymoechamedov (40) neemt de functie over van zijn vader Goerbangoely Berdymoechamedov (64), ‘beschermer’ van het Centraal-Aziatische land sinds 2007. Zo geliefd als de vader is de zoon nog niet. Senior werd in 2017 herverkozen met 98 procent van de stemmen. Junior moet het doen met 73 procent, bleek toen op dinsdag de uitslag van de verkiezingen van 12 maart bekend werd gemaakt.

‘Geliefd’ is een lastige term als het gaat om de politiek leiders van Turkmenistan. Sinds de onafhankelijkheid van 27 oktober 1991 zijn er nooit vrije verkiezingen geweest. Serdar treedt aan als derde president, na Saparmoerat Nijazov (1990-2006) en Berdymoechamedov senior. De laatste verwierf internationale bekendheid door standbeelden van zichzelf, feestdagen ter ere van zijn ouders en video’s van sportwedstrijden waarin hij altijd won. Turkmenistan is niet de eerste voormalige Sovjet-republiek waar het presidentschap wordt overgedragen van vader op zoon, in Azerbeidzjan gebeurde dat in 2003.

Het stemmen was een formaliteit. Toen de zittende president een maand geleden tussentijdse verkiezingen aankondigde omdat het tijd was voor „jonge leiders”, was al duidelijk dat Serdar het stokje zou overnemen. De zoon was in september 40 geworden, volgens de Turkmeense grondwet de minimale leeftijd voor een president. De acht andere kandidaten waren allemaal loyaal aan de zittende president, net als de toegestane politieke partijen. De enige oppositie bevindt zich in ballingschap.

Turkmenistan – 5,6 miljoen inwoners, 90 procent woestijn – kent met afstand het meest repressieve regime van de vijf landen die samen Centraal-Azië vormen. Op de ranglijst van ngo Freedom House voor 2021 staat het land op de tweede plaats van meest onvrije landen, na een gedeelde eerste plaats voor Syrië en Zuid-Soedan. Wat geslotenheid, repressie en persoonsverheerlijking van de leider betreft doet het land denken aan Noord-Korea.

‘Neutrale status’

Serdar heeft aangekondigd dat hij de ‘neutrale status’ van Turkmenistan zal voortzetten. Dat is veelzeggend, volgens de in Nederland wonende, Turkmeense journalist Ruslan Myatiev van nieuwssite turkmen.news. „Normaal gesproken wil je je dan niet aansluiten bij een militair blok. Sinds 1995 betekent het in Turkmenistan dat je een afgesloten land wil zijn, een land waar niemand iets over te zeggen heeft. Een samenleving met een hek er om heen.”

Analisten verwachten geen grote veranderingen na de presidentswissel. Er is weinig bekend over Serdar. Na studies in Moskou en Genève werd hij sinds 2016 met veel politieke functies klaargestoomd voor het echte werk. Op foto’s straalt hij weinig levensvreugde uit. Voorlopig opereert hij onder het wakend oog van zijn vader. Myatiev: „Mogelijk wordt Goerbangoely senaatsvoorzitter, hij blijft sowieso actief in de politiek.”

Een welkome ingreep zou volgens Myatiev zijn als Serdar de grenzen heropent, die twee jaar geleden vanwege de pandemie werden gesloten. Veel Turkmeense arbeidsmigranten in Turkije willen naar huis. Turkmenistan claimt overigens dat er geen enkel geval van corona is geconstateerd.

De kans dat de nieuwe president economische hervormingen zal doorvoeren lijkt niet groot. Sinds de onafhankelijkheid is het Turkmeense economisch beleid in de kern ongewijzigd: het land is afhankelijk van inkomsten uit de export van olie en gas, kent veel corruptie, en gebruikt subsidies om de bevolking minimale voorzieningen te verschaffen. Het meeste gas gaat naar China. De import van tarwe uit Rusland kan in gevaar komen door de oorlog in Oekraïne.

De auteurs van een analyse in Foreign Policy trekken een sombere conclusie over de machtswisseling. „Het is duidelijk dat de Turkmeense bevolking aan het kortste eind trekt. Nu ze door moeten met een andere Berdymoechamedov, zullen de Turkmenen de komende decennia nog meer slecht bestuur, onderdrukking en een zwakke economie moeten verdragen.”

Myatiev gelooft niet dat de machtsoverdracht iets te maken heeft met de volksopstand in buurland Kazachtstan in januari. „De twee landen zijn onvergelijkbaar. Kazachstan is veel vrijer en heeft bijvoorbeeld een sterke arbeidersbeweging.”

Dat Berdymoechamedov niet wachtte op de reguliere verkiezingen van 2024 heeft volgens Myatiev een andere reden. „Hij is ziek. Hij heeft diabetes, hij heeft waarschijnlijk een beroerte gehad. Ik denk dat hij zijn opvolging wilde veiligstellen voor het te laat is.”