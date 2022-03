Staking in de jeugdzorg: ‘Jammer dat het weer nodig is’

Hij is boos, dat kun je wel zeggen. Toen Jamie (16) las dat er op de jeugdzorg wordt bezuinigd en dat er daarom een protest zou komen, besloot hij om mee te doen. Vanochtend stapte hij in Helmond in de trein. Nu zit hij in kleermakerszit op een rode FNV-vlag op het Malieveld, omringd door een groep Limburgse jeugdzorgwerkers die hij net heeft leren kennen. „Ik zag ze lopen op het station en mocht aansluiten. Ze hebben me een T-shirt gegeven.”

De jeugdzorg, zegt hij, is aan het verdrinken. „Heel veel jongeren hebben daar last van.” Zelf kwam hij voor het eerst met jeugdzorg in contact op zijn zevende, toen hij hulp kreeg vanwege z’n adhd. „Daarna ging het een tijdje best goed. Tot mijn twaalfde, toen kreeg ik gedragsproblemen: ik werd snel boos, had veel stress, was altijd moe en was niet gemotiveerd op school.”

Hij klopte aan bij een ggz-instelling en kon daar terecht, maar wel pas na bijna vijf maanden. In de tussentijd ging het steeds slechter. Eigenlijk, zegt Jamie, was hij zwaar depressief. „Maar in de instelling keken ze alleen naar mijn gedrag. Daarna dacht ik fuck it, dan doe ik het wel in mijn eentje. Op een gegeven moment ging dat niet meer.” Eind vorig jaar kreeg hij een burn-out en stopte hij met zijn mbo-opleiding.

Bureaucratie

De geluiden op het Malieveld zijn deze dinsdag vrijwel dezelfde als een kleine drie jaar geleden. Toen staakte de sector ook massaal, voor het eerst. De werkdruk is te hoog, de wachtlijsten te lang. Bureaucratische rompslomp – destijds gesymboliseerd door paarse opblaaskrokodillen in de Hofvijver – drijft jeugdzorgwerkers nog altijd tot waanzin. Velen staan hier voor de tweede keer. „Jammer dat het weer nodig is”, klinkt het gelaten. Een enkeling is gefrustreerd.

Wat hen het meest dwarszit, is dat ze kinderen en gezinnen vaak niet de zorg kunnen bieden die in hun ogen hard nodig is. Zo heeft jeugdbeschermer Susanne Bidlot (56) maar één antwoord op de vraag wat ze wil: „Méér tijd.” Twan Janssen (46), die pleeggezinnen begeleidt: „Ik werk 36 uur per week en moet elk uur verantwoorden.” Hub Bloebaum, directeur van de Brabantse jeugdhulporganisatie Oosterpoort, zag de afgelopen jaren ongeveer een kwart van zijn mensen vertrekken. „Ze gaan naar plekken waar de eisen minder streng zijn. Sommigen gaan voor de gemeente werken, daar is geen tijdschrijven en wel een cao.”

Onder alle problemen ligt een slepend conflict over geld. Vorig jaar oordeelde een onafhankelijke ‘commissie van wijzen’ dat het Rijk de gemeenten – die hun financiële tekorten hard zagen oplopen sinds zij in 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdzorg – moet gaan compenseren. Het nieuwe kabinet legde die uitspraak naast zich neer: in het coalitieakkoord staat dat vanaf er vanaf 2025 juist weer structureel 500 miljoen zal worden bezuinigd. Verzet in de Eerste Kamer bracht daar tot nu toe geen verandering in. Het leidde tot een impasse: gesprekken tussen Rijk, gemeenten en de sector over hoe de jeugdzorg te hervormen, liggen al weken stil.

Niet schrijnend genoeg

„Ga je mee naar voren?” De 16-jarige Jamie wil nog even blijven zitten, zijn verhaal is nog niet klaar. Hij vertelt dat hij graag begeleid zou willen wonen, omdat het thuis nu niet gaat. „Iemand van de gemeente zei: er is geen budget om jou uit huis te halen. Mijn problemen zijn niet schrijnend genoeg, daar komt het op neer.”

Na „heel veel boze brieven” naar de jeugd-ggz heeft hij voor elkaar gekregen dat hij in april weer hulp krijgt. Sinds hij gestopt is met school, gaat het „iets beter” met hem, maar nog lang niet geweldig. „Ik heb gewoon echt hulp nodig. Maar ja, als jeugdzorg het geld er niet voor heeft, dan ligt het probleem dus bij de regering. Daarom ben ik hier. Ik weet dat ik niet de enige ben in zo’n situatie.”