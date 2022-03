Laatste tv-debat toont: over Oekraïne is het lastig debatteren

Het was SP-leider Lilian Marijnissen die in het tv-debat, dinsdagavond, van de oorlog in Oekraïne meteen een thema maakte dat naadloos past bij lokale verkiezingen. Want wáár werden de vluchtelingen, zei ze, vast weer opgevangen? „In de wijken waar altijd al de zwaarste klappen vallen.”

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vond het „moreel onjuist” om er zo over te praten. „Als mensen bij jou willen schuilen, moet je dat doen.” En GroenLinks-leider Jesse Klaver deed wat hij de afgelopen jaren steeds doet in verkiezingsdebatten: als een verzoener de partijen bij elkaar brengen. „We moeten dit sámen doen, en elkaar niet gaan bestrijden over vluchtelingen in rijke wijken of arme wijken.”

Hij vond de kritiek van Marijnissen op Nederlandse wapenleveranties aan Oekraïne ook niet kies. „Als mensen met hun rug tegen de muur staan dan kom je te hulp. Doordat wij hebben geholpen, houden ze het nog steeds vol tegen die Russen.”

Zo leek het slotdebat perfect te passen bij een campagne die nooit écht was begonnen. Uit ongemak: was dit de tijd om de onderlinge verschillen uit te vergroten? Klaver vond dat er over de Oekraïense vluchtelingen maar één antwoord mogelijk was: „Wir schaffen das.” Een verwijzing naar Angela Merkel, de voormalige Duitse bondskanselier, die tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 met deze woorden Syrische vluchtelingen welkom heette.

Sophie Hermans van de VVD had eerder in het debat ook al gezegd dat het met die opvang zeker zou gaan lukken. Maar ‘wir schaffen das’ zeggen, zoals presentator Rob Trip voorstelde? Daar praatte zíj snel overheen.

Wir schaffen das Jesse Klaver (GroenLinks) over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Het debat, in Nieuwegein, was al voordat het begon heel anders dan de bedoeling was geweest. VVD-leider Mark Rutte had zich al vorige week afgemeld, hij was te druk met Oekraïne. Eén dag voor het debat bleek dat ook D66-leider Sigrid Kaag er niet bij zou zijn. Zij had in de Eerste Kamer een debat over moties die daar waren aangenomen, over geplande bezuinigingen, maar die Kaag nog niet lijkt te willen uitvoeren. Volgens een woordvoerder van de Eerste Kamer had Kaag ook eerder op de avond kunnen komen: na een afspraak in Brussel en vóór het tv-debat. Op dat voorstel had Kaag niet gereageerd. D66 stuurde Rob Jetten naar Nieuwegein.

De Eerste Kamer werd op dinsdag ook nog verrast door het nieuws dat Rutte graag bij het debat met Kaag wilde zijn, al was hij er niet bij gevraagd – hij meldde zichzelf bij de senaat. Was hij toch even net wat minder druk met Oekraïne?

PVV-leider Geert Wilders had zich voor het debat ziekgemeld. Zijn partij stuurde géén vervanger.

‘Medeplichtig’

Over Oekraïne wilden de politici die er wel waren, niet al te veel van mening verschillen. Er bleef genoeg over. Volgens Marijnissen is het CDA van Wopke Hoekstra „medeplichtig” aan het enorme tekort aan woningen – door de verhuurdersheffing, de belasting die woningcorporaties betalen over hun huizenvoorraad en die Rutte IV nu afschaft. Het klopte niet, de heffing werd ingevoerd door Rutte II, van VVD en PvdA. Maar Hoekstra zei dat niet. Hij bleef verwijzen naar de plannen van Rutte IV. Het is effectiever, vond hij, dat kabinet het minimumloon verhoogt dan dat de huren gelijk blijven, zoals de SP wil. „Dat zegt ook het Nibud en dat wordt geleid door een SP’er.”

Lees ook: Weesp blijft Weesp, hopen ze in Weesp na de fusie met Amsterdam

Rob Jetten zou met Wilders in debat zijn gegaan over klimaat, maar moest het doen met een een-op-een-gesprek met Rob Trip. Jammer, vond Jetten, die Wilders „een van de laatste klimaatontkenners” noemde, en „een van de laatste vrienden van Poetin in het parlement”. Of Wopke Hoekstra Wilders ook miste, toen het over de vluchtelingen ging? Hoekstra kon in ieder geval zonder weerwoord opnieuw zeggen dat Nederland moest meedoen: als je voor ‘opvang in de regio’ bent, kon het niet anders – dit ís onze regio.

Ingestudeerde stukjes

Of het nu kwam door iedereen die er niet bij was, of misschien door de oorlog die er als schaduw overheen lag: heel veelzeggend werd het allemaal niet. Er waren veel overduidelijk ingestudeerde stukjes, zoals van PvdA-leider Lilianne Ploumen tegen VVD’er Hermans: over veiligheid. Zij bleef herhalen dat de VVD al twáálf jaar de minister heeft die gaat over veiligheid. Sinds die tijd, zei Ploumen, waren de problemen met drugscriminaliteit alleen maar toegenomen, en ook de incidenten met steekwapens. Hermans bracht er tegenin: in Breda werken PvdA en VVD juist goed samen om de veiligheid in wijken „beter te maken”. Waarmee ze meteen nog even de campagneslogan van haar partij kon gebruiken: dat er veel goed gaat, en ook veel beter kan.

In het debatje over armoede gebeurde hetzelfde. Marijnissen noemde voorbeelden waaruit volgens haar bleek dat D66 mensen de schulden in jaagt: door het leenstelsel voor studenten, en het niet laten meestijgen van de AOW met het hogere minimumloon. Jetten wees Marijnissen erop dat D66 en de SP prima samenwerken in de gemeenteraad van Nijmegen om armoede tegen te gaan.

Of het mensen zal helpen om te kiezen? Ze moesten, vonden de politieke leiders, vooral gáán stemmen.