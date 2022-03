TV-programma's hebben het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen liever niet over de inhoud

Het stoeptegeldossier en de lantaarnpaalnota van de ene gemeente kan de inwoners van de 333 andere Nederlandse gemeenten zelden echt boeien. Veel tv-programma’s mijden tijdens deze campagne daarom wijselijk de inhoud. Ze kiezen voor de curieuze kandidaat als gast, lokale politici die kunnen worden voorzien van een bijvoeglijk naamwoord dat eindigt op -ste.

Bij de talkshow M draaide het maandagavond om het beste raadslid van Nederland 2022. Margriet van der Linden maakte een babbeltje met drie genomineerden. Het precieze selectieproces bleef ook buiten beschouwing. Wie de bijbehorende site bekijkt, snapt dat: een knap ingewikkelde procedure met vier stemrondes en afwisselend rollen voor jury en publiek.

CDA’er Diederik Boomsma, „het conservatieve geweten van de Amsterdamse raad”, won, wat hem op een beschieting door een confettikanon kwam te staan. Politiek zegt het niets. Voor dit feestelijke moment had Van der Linden al benadrukt dat Boomsma door de malaise bij de christendemocraten landelijk allerminst zeker is van terugkeer in de hoofdstedelijke raad.

Een van de andere drie genomineerden, Dogukan Arif Ergin, kreeg kritische vragen over zijn stapeling aan functies. Behalve fractievoorzitter van DENK in Schiedam is hij ook fractiemedewerker in de Tweede Kamer en kreeg zijn bedrijfje in 2020 54.000 euro voor het begeleiden van jong DENK-talent. Ergin veranderde in een oogwenk van een van de beste in een van de meest controversiële raadsleden. Kalm sprak hij de beproefde bezweringsformule „naar eer en geweten” uit en voegde daaraan toe dat zijn banksaldo niet echt overhield.

Politiek als hobby

In het Chili-vormige Limburg, waarvan het noordelijkste puntje net zo dicht bij het Drentse Meppel ligt als bij Maastricht, zoekt de regionale omroep L1 het eveneens in de extremen. In de nieuwsuitzendingen van de afgelopen dagen doken de oudste en de jongste kandidaten op.

Een 3 havo-klas in Hoensbroek keek de verslaggever glazig aan, toen die vroeg wie geïnteresseerd was in politiek. Eén uitzondering bevestigde de regel: liefhebber Jordy de Vaan (15). „Voor de een is voetbal een hobby. Voor een ander zwemmen. Bij mij is het politiek.”

Zijn plek op de kandidatenlijst bij de VVD in Brunssum was eigen initiatief, vertelde de puber. Hoewel: pa bleek toch te hebben gepusht. Als Jordy van de politiek zijn beroep wilde maken, kon hij beter vroeg beginnen. De Vaan is alvast een schitterende naam voor een politicus. Dat hij in geval van verkiezing drie jaar moet wachten op het innemen van zijn zetel? „Dat zal me een zorg zijn, als ik eerlijk mag zijn.”

L1 wijdde ook een reportage aan Wiel Dreessen, wethouder in Eijsden-Margraten. Bij straatinterviews deed zijn naam niet bij iedereen een bel rinkelen. „Ik ken genoeg wielen”, zei een man. „Zolang ze blijven draaien.” Dreessen draait al sinds 1966 mee in de plaatselijke politiek. Destijds werd hij behalve raadslid meteen wethouder.

Ook anno 2022 is hij wethouder, maar Dreessen gaat ermee ophouden. Een in een drogisterij geïnterviewde vrouw merkte op dat wethouders na twee periodes gedwongen zouden moeten opstappen „zodat er verjonging komt”. Een mooi bruggetje naar een goede vraag voor de nu tachtigjarige wethouder, zou je denken. Maar de verslaggever van dienst wilde liever weten of het thuisfront druk had uitgeoefend op Dreessen. Die was even eerlijk als de jonge, aanstormende Jordy de Vaan: als hij „dat goed advies, dat je altijd krijgt van de dames” had opgevolgd, was hij al eerder vertrokken.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.

