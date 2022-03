Oorlog Oekraïne leidde tot bleke verkiezingscampagne

Bij de aftrap van de verkiezingscampagne, begin dit jaar, speelde voor alle partijen nog de prangende vraag: kúnnen we dit jaar wel weer voluit campagne voeren? Nederland zat nog in lockdown wegens Covid-19. Veel nieuwjaarsborrels, waar landelijke partijleiders zich met een peptalk voor lokale afdelingen meldden, gingen nog via het scherm. Bij het verkiezingscongres van GroenLinks, half februari in Ahoy, mochten maar dertig mensen aanwezig zijn. Pas eind februari werden de meeste coronamaatregelen losgelaten. En toen viel Rusland Oekraïne binnen.

De schok die de oorlog in de wereld teweegbracht heeft in Nederland onmiskenbaar effect gehad op de verkiezingen, deze woensdag in 334 gemeenten. Niet zozeer op de inhoudelijke thema’s – er werd gedebatteerd over hondenbelasting, woningbouwlocaties, vergroening, sportvoorzieningen – als wel op het verloop van de campagne.

Campagne niet afgeblazen

In maart 2018 werd door (vrijwel) alle politieke partijen besloten de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen per direct en tot nader order stil te leggen, inclusief een televisiedebat met acht landelijke fractievoorzitters. Twee dagen voor de verkiezingsdag was er een aanslag op een tram in Utrecht geweest; vier doden, zes gewonden. De schutter was urenlang voortvluchtig. Alleen Forum voor Democratie besloot de voor die avond geplande partijbijeenkomst door te laten gaan.

Na de nachtelijke invasie in Oekraïne, op 24 februari, was er dit keer geen overleg tussen de campagneleiders van verschillende partijen. Elke partij, elke lokale afdeling maakte een eigen afweging om de campagne aan te passen. In sommige gemeenten werden die dag geplande feestelijke bijeenkomsten afgeblazen. De toon van campagne-uitingen, online en op straat, werd hier en daar wat ingetogener. Partijleiders raadden hun lokale partijgenoten aan een luisterend oor te zijn voor kiezers die het over de oorlog op het Europese continent wilden hebben. Maar van collectief afblazen van de campagne was geen sprake.

Dat vonden de politiek leiders ook niet nodig. „Juist niet!”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver na afloop van een verkiezingsbijeenkomst zondagavond in Utrecht. „De aanval op Oekraïne is ook een aanval op de democratie, op onze manier van leven. Daarom moeten wij die democratie blijven vieren en de verkiezingscampagne laten doorgaan.”

Bijna alle politieke kopstukken zetten deze houding om in een algemeen stemadvies: gá vooral stemmen! Ook in de wetenschap dat een hoge opkomst voor veel gevestigde partijen gunstig is.

Partijleiders worstelden wel met hun eigen rol. De VVD besloot al snel om partijleider Mark Rutte vooral minister-president te laten zijn en niet meer in te zetten voor campagneactiviteiten. Op enkele tv-interviews na dan. Rutte weet heel goed dat een premier in crisistijd stemmen oplevert.

CDA-leider Wopke Hoekstra deed na de aanval op Oekraïne niets meer aan de campagne. Geen tijd voor, luidde zijn excuus als minister van Buitenlandse Zaken. Anders dan Rutte en D66-leider Sigrid Kaag, deed Hoekstra dinsdagavond wél mee aan het slotdebat bij de NOS. In dat debat over de gemeenteraadsverkiezingen ging het de eerste twintig minuten exclusief over de oorlog in Oekraïne. Er was ook een blokje over vluchtelingen ingeruimd.

Sigrid Kaag had eerder het campagnevoeren in oorlogstijd nog kwalificeerd als „heel ongemakkelijk” en „een beetje ongepast” . Toch ging zij nog wel een paar keer met folders de straat op, vooral in steden waar het voor D66 spannend is.

Inhoudelijk bleven lokale, typische gemeente-thema’s overheersen, toch kwamen bij kiezers de nodige vragen op over de Oekraïne-crisis. Waarom, vroeg een kritisch lid zondag aan Klaver „steunt GroenLinks de wapenleveranties aan Kiev?” Venita Dada-Anthonij, campagneleider van D66 in Utrecht, vertelt dat zij op straat vragen kreeg over vluchtelingenopvang en het gascontract van de gemeente met het Russische Gazprom.

Koopkrachtherstel

Los van gas en vluchtelingen raakte de oorlog de Nederlandse economie en politiek nog veel directer. Er was een luide en brede roep – van burgers, belangenverenigingen, van oppositie- én coalitiepartijen – om iets te doen aan de immense inflatie, alsmaar aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne.

Lange tijd schoof het kabinet een besluit hierover voor zich uit. Het overleg over de lopende begroting en de ‘koopkrachtplaatjes’ zou snel beginnen maar nog wel enige weken gaan duren.

Afgelopen vrijdag kwam het kabinet tóch al naar buiten met wat het zelf noemt „dempende” maatregelen”, waaronder een tijdelijke verlaging van accijnzen op brandstof.

Optisch maakten de regeringspartijen er niet direct een politiek nummer van. Het nieuws over de lastenverlichting van 2,8 miljard euro werd niet door een van de drie partijleiders uit het kabinet naar buiten gebracht, maar door minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA). Maar in de overwegingen om, om met minister Kaag van Financiën te spreken, „uitzonderlijke maatregelen in uitzonderlijke tijden” te nemen, zal het kabinet heus een blik op de verkiezingskalender hebben gericht.

