Met mijn dochter van 2 zit ik de wachtkamer van de oogafdeling van het VU medisch centrum. Er zit een man naast mij die vrijwel niets ziet met z’n ene oog dat niet is afgeplakt. Hij staat op en loopt met veel moeite richting balie om te vragen waar het toilet is. „Tweede deur rechts, meneer, en dan ziet u het vanzelf.”

