Ontdooiend permafrost in oceaan creëert pingo’s

Onderzeese kuilen van tientallen meters diep, of juist markante heuvels met een kern van ijs: ook onder water heeft permafrost een sterke invloed op de topografie. Amerikaanse en Canadese onderzoekers beschrijven in PNAS hoe ze tijdens jarenlange bodemobservaties in de Canadese Beaufortzee permafrost-gerelateerde landschapsvormen in kaart hebben gebracht, die zo’n 12.000 jaar geleden aan het eind van de laatste ijstijd ontstonden. Die kennis is belangrijk om toekomstige onderzeese permafrostdooi te kunnen inschatten.

Door klimaatverandering vindt er in het arctisch gebied tegenwoordig snelle, grootschalige dooi plaats van permafrost. Het verdwijnen van die jaarrond bevroren ondergrond heeft zowel gevolgen voor het landschap als voor de atmosfeer: uit de ontdooiende bodems komen grote hoeveelheden broeikasgas vrij. Op land wordt veel onderzoek gedaan naar permafrost, maar over onderwaterpermafrost is weinig bekend. Wel is uit boringen in de Beaufortzee, ten noorden van Alaska en Canada, bekend dat onderzees permafrost kan voorkomen tot dieptes van meer dan 600 meter.

Een grote depressie in de bodem van de Beaufortzee, ontstaan door smeltende permafrost. Foto Eve Lundsten/MBAR

De auteurs van het PNAS-artikel raakten geïnteresseerd in de onderzeese permafrost tijdens een onderzoeksexpeditie in 2010, waarbij de onderwatertopografie van de Beaufortzee in kaart werd gebracht met een multibeam-sonar, die geluidsgolven uitzendt en een 3D-kaart van de oceaanbodem kan maken. Tussen de 120 en 200 meter waterdiepte zagen ze een opvallend reliëfrijke topografie, die ze tijdens volgende expedities verder hebben bestudeerd. De diepe kuilen en hoge heuvels bleken het gevolg van respectievelijk permafrostdooi en -aangroei

Toen de zeespiegel zo’n 12.000 jaar geleden steeg door het afsmelten van gletsjers, had dat ook gevolgen voor de temperatuur in de zeebodem: die nam toe. Daardoor ontdooide een deel van het onderzeese permafrost, wat leidde tot het vrijkomen van grondwater. Dat verspreidde zich opwaarts door de bodem en zorgde daar voor verdere dooi. Die ontdooide bodem stortte vervolgens gedeeltelijk in, waardoor er diepe, cirkelvormige depressies ontstonden.

IJslens

Toch leidde dat stijgende, warme grondwater niet overál tot dooi. De onderzoekers ontdekten ook onderwaterheuvels van tien meter hoog. Heuvels met een kern van ijs: pingo’s. Ook die ontstaan opvallend genoeg onder invloed van stijgend grondwater. „Pas bij grotere concentraties zal grondwater de permafrostlaag doen ontdooien, zoals bij de depressies”, aldus hoofdauteur Charles Paull, marien geoloog bij het Californische onderzoeksinstituut MBARI, per e-mail. „In lagere concentraties, zoals bij de pingo’s, bevriest het grondwater tijdens het stijgen en ontstaat er een ijslens die de bodem omhoog duwt.” Rond de pingo’s was het water koud genoeg, -1,4 graden Celsius, om de permafrostlaag intact te houden.

Ook tegenwoordig wordt de nog overgebleven onderzeese permafrost diep in de Beaufortzee beschermd door een ‘deken’ van water van -1,4 graden Celsius. „Daardoor is er vooralsnog geen sprake van versnelde dooi”, zegt Paull. „Maar dat kan veranderen als de gemiddelde jaarlijkse bodemwatertemperatuur stijgt.”